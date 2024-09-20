Дети - наши зеркала

Главное, что должны уяснить и осознать родители, что это вы -отвечаете за жизнь и здоровье своих детей, а никак не наоборот. Как минимум, до 18 лет, дети находятся на вашем иждивении и обеспечении. Это не детям указывать родителям, как им жить и что им делать. Ваша задача научить детей всему, что значимо в рамках нашей сегодняшней культуры.

Что делать родителям, когда они не могут найти общий язык с детьми? Ко мне часто обращаются родители, с просьбой помочь улучшить их отношения с детьми. Обращаются мамы, папы, бабушки, тети, дяди и все, кто считает, что нужно спасать детей и отношения в семье.

Дети и родители

Чаще всего это происходит, когда детям исполняется 9-12 лет. Интересный возраст. Уже и не маленький ребеночек, но и не подросток. Здесь, как раз и начинается самое интересное. И что же, на самом деле, происходит в этот период? Все очень просто!

До родителей начинает потихоньку доходить, что когда ребенок кричит, то дать ему грудь, уже не подходит. Можно прикрикнуть, чтобы замолчал, но тоже не работает! В углу никто не стоит и игрушки, которые преподносятся, становятся дороже день ото дня… Уже, вроде и прибирать разбросанную одежду в детской комнате особо не хочется. Хотя бы потому, что, прийдя с работы, хочется и покушать, и полежать на диванчике. Да, не тут-то было! Посуда не мыта! Бардак в квартире! Зерна не разложены и кони не распряжены! А, желающих попасть на бал, пруд пруди…

И родители пятой точкой чуют, что что-то не по плану, но сделать с этим ничего не могут. Вот и приходится срываться на крик, прикладывать свою руку, ну, или что под нее попадется. Или, еще того хуже, опускать эти же руки, и в бессилии просто все отпускать на самотек. Быстренько самой все переделать, и свалиться без ног от усталости… И опять все сначала.

А что ребенок? Думаете, ему весело? Думаете, ему приятно видеть уставшую и озлобленную маму? Или, видеть орущих родителей, которые не могут договориться друг с другом, часто вымещающие свои обиды на детях. А может, вы думаете, что им приятно быть у вас на побегушках? Принеси то, сделай это. Дети по своему выражают свое недовольство проблемами в семье. Кто-то проявляет свою агрессию, а кто-то замыкается в себе. Есть дети, которые постоянно болеют, а есть те, которые лгут. А родители, словно глухие… Постоянно ищут виноватых и тех, кто может взмахнуть волшебной палочкой, и все их проблемы улетучатся сами собой. Ан, нет! Такого не бывает.

И перед тем, как обратиться к психотерапевту за помощью, вам, дорогие родители стоит задуматься и задать себе простой вопрос: «Кто обязан воспитывать ваших детей?» Хотя, соглашусь, с Л.Толстым, который сказал, что не нужно воспитывать детей. Они и так возьмут весь пример с родителей. А детей нужно образовывать. И, конечно же, чтобы помочь детям стать лучше, нужно начать с себя.

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Если ваша дочь, как вам кажется, одевается не так, как вам нравится, то сначала посмотрите на себя в зеркало. Как выглядите вы? Блестят ли, ваши глаза от удовольствия? Дочь для матери – это ее зеркало! Не нравится что-то в дочери? Поблагодарите ее за урок, и быстренько найдите в себе это качество. Оно у вас в достатке или в дефиците? Вы хотели это в детстве или эта ваша взрослая мечта?

Ну, а если вы находите своего сына сильно ленивым и просиживающим все время за компьютером. Или ваш сын, вам кажется не таким мужественным, как вы от него ожидаете, то, первое, что нужно сделать – это посмотреть на своего мужчину, который с вами рядом. Насколько он умеет держать слово, насколько он уверен в себе, как он относится к вам, как к женщине: с уважением или нет. Поскольку ваш сын – это зеркало своего отца. Но, не как не мамы, как многим мамам этого хочется.

Хотите вырастить из сына настоящего мужчину, займитесь сначала своим собственным мужем. Так будет всем от этого польза. Конечно же, это только малая часть того, что вы можете сделать перед тем, как обратиться к специалисту. Важно еще почитать для своего общего развития, задачи соответствующего детского возраста. Что ребенок должен в свои 9-13 лет делать самостоятельно и чему ему нужно научиться. Так же было бы неплохо, разбираться в мужской и женской психологии. Знать свои права и обязанности, создать свои правила в семье и рассказать об этом своим детям. Поскольку нельзя спрашивать с ребенка то, чему вы его не научили. Учитывайте, что есть еще и школа и различные кружки, которые тоже могут научить тому, чему вы не можете. Есть еще и школьный психолог, который может проводить беседы с вашим ребенком, хоть каждый день.

И знаете, как говорят, что если вы сделали все, что могли и ничего не помогает, то прочитайте инструкцию. А инструкция – это есть вы, уважаемые родители. И если ваша инструкция написана с ошибками, и вы это понимаете и осознаете, вот только тогда можно обращаться к психотерапевту, в компетенции которого, входит как раз, помочь вам, изменить вашу инструкцию. Запустить в ней здоровый механизм развития вашей жизни и вашей личности, который вы, смело, сможете передать своим детям.

Главное, что должны уяснить и осознать родители, что это вы -отвечаете за жизнь и здоровье своих детей, а никак не наоборот. Как минимум, до 18 лет, дети находятся на вашем иждивении и обеспечении. Это не детям указывать родителям, как им жить и что им делать. Ваша задача научить детей всему, что значимо в рамках нашей сегодняшней культуры. Привить своим детям такие понятия, как «трудолюбие» и «вкус к работе». А сами живите так, как хотели бы, чтобы жили ваши дети. Покажите им достойный пример для подражания. И, запаситесь терпением, что не так маловажно.опубликовано econet

Автор Виктория Лобенок

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