Детская психологическая травма

К сожалению, насилие в семье - не такое уж редкое явление. И по отношению к детям - тоже. Если ребенок терпит его в своей семье, то в будущем он будет постоянно сталкиваться с насилием со стороны близких людей, пытаясь завершить травму. Для него понятия насилия и любви переплетутся между собой.

У каждого ребенка в жизни происходят разнообразные события. Одни из них оказыаются психологической травмой, а другие остаются лишь событиями. Психологическая травма – это событие, изменившее детскую психику. В результате действия психологической травмы могут измениться представления и установки.

Событие, изменившее детскую психику

Приведу небольшой пример:

Девочка пяти лет забежала домой со словами: «Папа, мне соседкий мальчик сказал, что я самая красивая во дворе». Она радостно кружилась около папы и любовалась сама на себя в зеркало. Папа в это время смотрел телевизор и не отрывая взгляда от телевизора, недовольным тоном произнес: «Ватрушка ты сопливая, а не самая красивая». С тех пор девочка уверена в том, что она не красивая, даже если кто-то говорит ей об этом. Не верит она и своему отражению в зеркале. И считает, что никто не может ее по-настоящему любить и считать красивой.

Вместо представления о том, что «я – красивая, хорошая, любимая», появились «я некрасивая, мой внешний вид вызвает недовольство окружающих, нельзя никому доверять, особенно близким».

В дальнейшем, по мере роста ребенка, на эти представления, словно мох, нарастают другие, также травматичные: «Меня такую никто не будет любить, все, что они говорят, - неправда, потому что я - ничтожество». Появляются сложности постороения долгосрочных отношений.

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Как понять, что ребенок пережил психологическую травму?

Ребенок отказывается регулярно от одной и той же деятельности, сопротивляется ей активными или пассивными способами;

Переживает сильные чувства страха, стыда или вины «необоснованно»;

Регулярно попадает в ситуацию с похожими обстоятельствами, хотя старается ее избежать – ретравматизация.

Например: Отвержение в детстве коллективом повторяется в студенческие годы, а затем и во взрослом возрасте, кругом человек встречается с «плохим отношением» к нему.

Отец в детстве выпивал и применял физическое насилие по отношению к дочке, став взрослой, в ее семье повторяется тоже самое, мужчина поднимает на нее руку.

Психика стремится завершить то, что не получило завершения в детском возрасте, и пытается завершить это снова и снова.

При этом одно и то же событие может перейти в травму для ребенка, а может не перейти.

Так когда же событие произошедшее с ребенком переходит в травму?

1. У ребенка недостаточно заботы, понимания, родительского внимания, общения и друзей. Ему одиноко и грустно, но находится что-то важное, а затем с этим важным что-то случается.

Например: У ребенок с недостатком родительского внимания и общения появляется любимая игрушка, с которой она проводит много времени, играет, делит свои радости и горести. Игрушка становится для нее «лучшим другом». Мама посчитала эту игрушку старой, грязной и замызганной и выбросила ее. При этом не уделила этому факту и переживаниям ребенка особого внимания.

2. Во время этого события у ребенка возникают сильные переживания: злость, гнев, обида, беспомощность и растерянность. И с этими переживаниями он остается один, разделить и выразить их совсем не с кем.

3. Если травма связана с теми, кому ребенок доверял (мама, папа и другие близие и родные люди), то понятия близости, любви связываются с травмой. Этому способствуют насилие, недоверие и непонимание близких. Ведь если самые близкие, те кто должен любить и защищать, причиняют боль и насилие, то исчезает собственная безопасность и вера в свою «хорошесть».

4. Если не появляется кто-то, кто защитит ребенка и восстановит справедливость. Или не признает свои ошибки и не правоту.

5. Если никто не даст возможность ребенку выразить его сильные переживания: злость, несогласие и возмущение его обидам, ранам, унижениям.

6. Если никто не заверил, что больше такого не повторится.

Осуществляя насилие в собственной семье над своим ребенком, важно понимать, что в будущем ребенок будет регулярно сталкиваться с насилием от близких людей, пытаясь завершить травму. В его психике понятия насилия и любви тесно переплетутся.

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Профилактика детской психологической травмы

Уважайте Вашего ребенка, даже когда Вам необходимо заставить его что-то сделать и проявить власть.

Позволяйте ребенку проявлять свои чувства, в том числе и негативные, в ответ на требования.

Позвольте ребенку хотя бы выразить несогласие с Вами и недовольство.

Научитесь уважать и защищать себя, ведь именно у Вас ребенок учится этому.

Что же делать, если Вы замечаете тот факт, что ребенок попадает в схожие неприятные ситуации?

Обратитесь за помощью к психотерапевту. Помните, что чем раньше травма закроется, тем меньше неприятностей она принесет: не будет в дальнейшем повторяться вновь и вновь и тратить энергию на защиту от травмы.

Работать со свежей травмой проще, чем с ней же у взрослого человека, когда на один ее поиск может уйти масса времени. Кроме того, травма обычно спрятана «за семи замками» разнообразных защит, имея которые, человек строит свою жизнь. Эти защиты влияют на личность человека, его представления и не дают прикоснуться к травме.

Если Вы сами страдаете от того, что воспроизводите старую детскую психологическую травму и в Вашей жизни стереотипно повторяются схожие неприятности, обратитесь к психотерапевту. Помогите исцелиться своему внутреннему ребенку и не оставайтесь заложниками своей детсккой психологической травмы.опубликовано econet

Автор Ксения Назарова

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