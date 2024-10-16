Детская психосоматика: накопительная сила подавляемых эмоций

На сегодняшний день детская заболеваемость растёт и включает аллергии, энурезы, патологии зрения, отклонения ортопедического плана, неврозы, синдромы двигательной активности и дефицита внимания, ранний детский аутизм. Многие заболевания детей связаны с проблемами личностно – эмоционального спектра.

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Сегодня в стране активно ведутся разнообразные программы по поддержке детства. Они охватываю материальную и социальную сторону развития института детства. Молодыми родителями становятся миллионы любящих пар, где мама и папа имеют не только детей, но и личные мечты, цели, потребности и представления об этом самом счастливом детстве.

Психосоматика у детей: накопительная сила подавляемых эмоций

А по итогу и анализу ситуации, детская заболеваемость растёт и расцветает привнося в ежедневных лексикон такие болезни, как всевозможные аллергии, энурезы и энкопорезы, проблемы со зрением, отклонения ортопедического характера, детские неврозы, синдромы двигательной активности и дефицита внимания, ранний детский аутизм разной классификации с ярко выраженным речевым недоразвитием, напротив с проблемами личностно – эмоционального спектра.

Векторные проблемы, связанные с гиперчувствительностью анализаторов: неврозы, связанные с воздействиями громких звуков, интонации голоса, яркого освещения или цветовосприятия, неврозы от тактильного неприятия различных поверхностей и температурных воздействий.

Это причины множества болезней психологического характера, которые можно и нужно решать коррекцией, вовремя и правильно диагностировать, чтобы жизнь ребёнка стала гармоничной, полноценной и счастливой.

Родители таких детей проживают несколько сценариев семейных отношений, сталкиваясь с проблемами здоровья собственных любимых детей.

Отказываются признавать и принимают позу – всё хорошо, мы и так делаем всё возможное.

Наоборот делают колоссальные проблемы из того, что можно откорректировать без перелома привычной жизни, принимают ипохондрическую сторону, где лечат, ищут чтобы ещё вылечить и рассчитывают вектор лечения, провоцируя невротическое ожидание болезни ребёнком ( например дети заявляют прямо, что они аллергики или называя диагнозы с такой медицинской осведомлённостью, что прослушивается речь значимых взрослых и их каждодневного нейро – лингвистического программирования сознания и подсознания личности ребёнка). Начинают обвинять друг друга и свои семейные системы в таком повороте судьбы и за этими тяжбами теряют время, усиливают симптом и добавляют к нему невротизма.

Просто уходят, оказываясь слабыми, перекладывая всю ответственность на одного из партнёров.

Начинают все вместе обвинять и требовать компенсаций от государства, окружающих, близких, знакомых и всего мира.

Это покажется фантастичным, но любую из перечисленных проблем можно решить с помощью коррекционных комплексных мероприятий. И самое интересное, что некоторые ситуации разрешаются без участия в работе детей. Психолог проводит семейные коррекционные встречи, работая со взрослыми, а изменения происходят в поведении и здоровье ребёнка.

Догадываетесь почему?

Я часто пишу в своих статьях о влиянии поля, окружающего человека на его развитие, коррекцию проблем и соответственно терапевтическое действие. Поле – это слова, действия, эмоции, информация, предпочтения в питании, в музыке, в котором пребывает семейная система и ребёнок в том числе. Это так же режим дня семьи, ценностные ориентиры и семейные ритуалы. Постепенно корректируя эти составляющие, можно решить проблемы с соматическими проявлениями. Думаю , что опытный детский психолог, психосоматолог сможет решить проблемы, которые беспокоят осознанных и внимательных родителей, готовых меняться вместе со своим ребёнком.опубликовано econet

Автор Галина Яковенко

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