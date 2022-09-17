Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Родители ошибочно полагают, что стресс и нервное перенапряжение возникают только в зрелом возрасте. Маленькие дети часто испытывают подобное состояние, переживают от случайно услышанной фразы, ссоры между членами семьи. Малыши не понимают причину плохого настроения и апатии, а взрослые списывают хандру на переходный период.

Современный ребенок живет в постоянном потоке информации, которая формирует его внутренний мир. Она подавляет его неокрепшую психику, провоцирует детский стресс. Задача родителей – заметить негативное состояние, помочь справиться с его последствиями, научить правильно реагировать на внешние факторы.

Чем опасен детский стресс?

В любом возрасте психологический дискомфорт опасен для человека. Он присутствует в современной жизни, влияет на настроение и самочувствие. Многие люди просто недооценивают опасность стресса, который запускает серьезные заболевания и патологии в организме.

Детский стресс встречается часто, может перерастать в хроническую форму. Он провоцирует психосоматические нарушения у ребенка. При постоянном нервном перенапряжении надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол, влияющий на работу всех органов и систем.

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На фоне стресса у ребенка могут развиваться:

аллергия и дерматит;

бронхиальная астма;

внутричерепное давление и головные боли;

приступы эпилепсии;

сахарный диабет.

Дети, переживающие стресс, не могут сосредоточиться на учебе. При переизбытке кортизола они отстают в росте и весе, обостряются сердечно-сосудистые заболевания.

Как правильно справиться с детским стрессом: советы психологов

Специалисты выделяют несколько характерных признаков, указывающих, что ребенку нужна помощь и поддержка взрослых:

Резкая смена настроения без причины, частые истерики и срывы на крик.

Сон становится беспокойным, с частыми ночными кошмарами и слезами. Малыш может разговаривать, плакать и кричать.

Дошкольники нередко «впадают в детство», начинают сосать палец, проситься на руки к матери, ухудшается качество речи.

В редких случаях появляются проблемы с неконтролируемым мочеиспусканием, что добавляет стресса в жизнь ребенка.

Учащаются конфликты на игровой площадке, в детском саду или школе.

Школьники при стрессе жалуются на усталость и головные боли, тошноту, под разными предлогами уклоняются от школы, забрасывают спорт и танцы. Появляется апатия и замкнутость, дети не показывают радость от долгожданного подарка или поездки.

При появлении тревожных симптомов постарайтесь следовать советам опытных психологов:

При нарушении аппетита не заставляйте малыша переедать, не боритесь за каждый кусочек, не оказывайте давление.

Если стресс влияет на сон, не злитесь, создайте комфортные условия в спальне: красивый ночник, чтение сказки, легкая беседа или чай с мятой расслабят, настроят на отдых.

В состоянии перевозбуждения малыши становятся агрессивными. Не давайте сдачи, старайтесь успокоить ребенка и перевести энергию в безопасное русло. Больше общайтесь и беседуйте, не осуждая ситуацию.

Рассеянность и невнимание раздражают родителей, поэтому давайте простые и короткие поручения, старайтесь занять детей интересными и активными делами.

Стресс у ребенка не следует оставлять без внимания. Он часто сопровождается раздражительностью, истериками, заиканием. Не ругайте детей, чтобы не усугубить ситуацию. Обратитесь к врачу, который подберет седативные препараты на растительной основе. Не давайте лекарства без обследования, чтобы не замаскировать более серьезные болезни, не применяйте телесные наказания.

Родителям сложно понять ребенка в состоянии стресса. При появлении признаков тревоги и невроза не применяйте ответную агрессию или угрозы, действуйте мягко и ненавязчиво. Не отказывайтесь от помощи психолога: он скорректирует поведение ребенка, подберет безопасное и продуктивное лечение в зависимости от симптомов. опубликовано econet.ru

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