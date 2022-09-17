Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Родители ошибочно полагают, что стресс и нервное перенапряжение возникают только в зрелом возрасте. Маленькие дети часто испытывают подобное состояние, переживают от случайно услышанной фразы, ссоры между членами семьи. Малыши не понимают причину плохого настроения и апатии, а взрослые списывают хандру на переходный период.
Современный ребенок живет в постоянном потоке информации, которая формирует его внутренний мир. Она подавляет его неокрепшую психику, провоцирует детский стресс. Задача родителей – заметить негативное состояние, помочь справиться с его последствиями, научить правильно реагировать на внешние факторы.
В любом возрасте психологический дискомфорт опасен для человека. Он присутствует в современной жизни, влияет на настроение и самочувствие. Многие люди просто недооценивают опасность стресса, который запускает серьезные заболевания и патологии в организме.
Детский стресс встречается часто, может перерастать в хроническую форму. Он провоцирует психосоматические нарушения у ребенка. При постоянном нервном перенапряжении надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол, влияющий на работу всех органов и систем.
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На фоне стресса у ребенка могут развиваться:
Дети, переживающие стресс, не могут сосредоточиться на учебе. При переизбытке кортизола они отстают в росте и весе, обостряются сердечно-сосудистые заболевания.
Специалисты выделяют несколько характерных признаков, указывающих, что ребенку нужна помощь и поддержка взрослых:
Школьники при стрессе жалуются на усталость и головные боли, тошноту, под разными предлогами уклоняются от школы, забрасывают спорт и танцы. Появляется апатия и замкнутость, дети не показывают радость от долгожданного подарка или поездки.
При появлении тревожных симптомов постарайтесь следовать советам опытных психологов:
Стресс у ребенка не следует оставлять без внимания. Он часто сопровождается раздражительностью, истериками, заиканием. Не ругайте детей, чтобы не усугубить ситуацию. Обратитесь к врачу, который подберет седативные препараты на растительной основе. Не давайте лекарства без обследования, чтобы не замаскировать более серьезные болезни, не применяйте телесные наказания.
Родителям сложно понять ребенка в состоянии стресса. При появлении признаков тревоги и невроза не применяйте ответную агрессию или угрозы, действуйте мягко и ненавязчиво. Не отказывайтесь от помощи психолога: он скорректирует поведение ребенка, подберет безопасное и продуктивное лечение в зависимости от симптомов. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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