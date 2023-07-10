Детям достаётся то, что испытала их мама в детстве

Умение проживать и исцелять детские травмы не так легко освоить, как кажется. Но это стоит того, поверьте, ведь тогда вы будете видеть чистый и доверчивый взгляд вашего ребёнка, без страха смотрящего на вас.

Существует очень много "неудобных" тем. О которых лучше молчать. Одна из самых неудобных - это жестокое обращение с детьми, насилие над детьми. Самый простой, бытовой пример, увиденный мной на детской площадке. Бабушка говорит малышу — делай это, возьми то, играй с тем. Ребёнок послушно выполняет команды, но при этом у него нет игры, нет собственного творчества, он даже и не сопротивляется постоянным приказам, он уже сломан.

Почему мы жестоки с нашими детьми

Мелкие бытовые эпизоды насилия настолько привычны, что даже и не воспринимаются как насилие. Они просто постоянно присутствуют в жизни ребёнка, формируя его жизнь и характер не в лучшую сторону.

Если же речь идёт о физическом или сексуальном насилии, жестоком обращении с детьми, то тема эта крайне неприятная и чаще всего замалчивается.

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Каждый родитель хоть раз, да срывался на ребёнке, бил или кричал на него. Иногда взрослые даже считают это нормой. Но каждый эпизод насилия откладывается в подсознании ребёнка, наша память никогда и никуда не исчезает. Она часто состоит из боли и ужаса, которые мы испытали в детстве. При этом наши родители могут быть уверены, что у нас было счастливое детство.

Много ли было насилия в вашем детстве?

Как определить, счастливым ли было ваше детство? Много ли там было насилия?

Упражнение это простое. Ответьте себе на вопрос — с какого возраста вы себя устойчиво помните?

Если с момента родов, или даже раньше (внутриутробная память существует тоже), то вы счастливый человек, вам очень повезло с родителями и с судьбой.

Чаще всего мы помним себя лет с трёх-четырёх, а может и позже. Я знаю случаи, когда человек устойчиво помнил себя с 18-20, а то и с 25 лет.

Те годы, которые как бы "стёрты" из памяти, называются "закрытыми". Мы не хотим их помнить, потому что в это время было много боли, стресса и страха.

Механизмы психической защиты обязательно срабатывают, и мы ничего не помним. Но это вовсе не значит, что в подсознательной памяти ничего нет, и что она не влияет на нашу жизнь. Влияет, и ещё как! Скажу больше, эта память и формирует все обстоятельства нашей жизни. Постоянно, неуклонно и незаметно для нас.

Детям достаётся то, что испытала их мама в детстве

Что происходит с милыми, приятными женщинами, желающими родить детей, иметь большую семью, жить долго и счастливо? Как получается, что они становятся источником боли и ужаса для своих детей, разрушают их жизнь и психику?

Психологи утверждают, что только травмированная женщина наносит травму своим детям. То, что мы видели и слышали в детстве, впечатывается в подсознание как программа, которая обязательно срабатывает.

Как только такая женщина рожает, или часто соприкасается с детьми (например, воспитательница в детском саду, медсестра в детском отделении), то она начинает вести себя точно так же, как поступали взрослые по отношению к ней самой в её детстве.

Если контроль и моральные принципы сильны, то женщина сопротивляется влиянию своей подсознательной памяти. Она старается вести себя с ребёнком адекватно и решить вопрос мирно, а не бить его. Хотя её саму в детстве в такой ситуации просто били.

Но в этом случае все силы уходят на сопротивление своему подсознанию. Память боли и страха впечатана в тело, в каждую клетку. Она пытается прорваться в сознание, быть принятой и прожитой, она хочет наконец успокоиться. Такой процесс происходит постоянно, каждый день, 24 часа в сутки.

Из-за этого ежедневный контакт с ребёнком не приносит такого удовлетворения, какое могло бы быть, а приносит постоянную усталость и истощение.

Если же контроля не хватает, или моральные принципы отсутствуют (то есть, женщина считает возможным кричать и бить ребёнка), то она по полной программе "вернёт долг". В этом случае ему достанется всё то, что она испытала в детстве, а может даже и больше. В качестве мести за свои мучения.

Я вижу такие ситуации достаточно часто. Да и для вас наверно это не новость. Бесконечная усталость мамы, непроходящее раздражение на ребёнка. "Картинки с натуры" встречаются на улице, в транспорте, в гостях. Меня, например, это очень больно задевает.

Я вижу полную беспомощность и беззащитность ребёнка — даже если он истерит и капризничает. Он ничего не может сказать, только молчать или плакать. Но каждый день в его теле идёт "видеозапись" происходящего — чтобы потом вылиться на его детей, а может даже и внуков.

Общение с мамой — опасность для малыша?

Однажды одна моя знакомая по секрету рассказала мне, что когда её старшая дочь была маленькой и плакала, то она кидала её об стену, чтобы успокоить. Такая у неё была злость на ребёнка. Она даже не воспринимала это как жестокое обращение с ребёнком, не понимала в этот момент, что делает. А потом как бы "забывала" - до следующего раза, до следующего срыва.

Когда её дочь выросла и вышла замуж, она не могла родить своих детей. Врачи говорили, что у неё "детская матка". С моей точки зрения, природа берегла от насилия и жестокого обращения тех детей, которые могли у неё родиться. Ей понадобилось довольно много времени, чтобы научиться принимать и проживать свою память, и родить своего ребёнка. Это была и моя победа тоже. Но такой счастливый конец скорее исключение, чем правило.

В средствах массовой информации периодически появляются сообщения о чудовищной жестокости родителей по отношению к детям. Мама выкидывает ребёнка в окно, и сама бросается следом. Избитый маленький мальчик гибнет от травм. Папа "воспитывает" дочку-подростка, которая пришла на полчаса позже домой — и её с трудом спасают в больнице.

Я знала медсестру детского отделения, которая по утрам одним и тем же взрослым толстым катетером брала мочу на анализ у всех маленьких мальчиков в отделении, причиняя им боль и страдания, испытывая при этом мстительное удовлетворение.

Мне кажется, каждый из вас может продолжить этот список.

Популярная психология, знакомые и друзья дают советы, как нужно общаться с ребёнком. Да мы и сами знаем, как это нужно делать. Только не работают умные советы, когда вдруг прорывается из подсознания наша память, и делаем мы то, чего лучше было бы никогда не делать.

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Закон резонанса

Если вы находитесь рядом с любым ребёнком, в вашей подсознательной памяти активизируются те воспоминания, которые были у вас в этом возрасте. Они входят в резонанс с тем ребёнком, который находится рядом. Это автоматически вызывает напряжение, а если продолжается долго — то агрессию.

Выплеснуть эту агрессию и раздражение, или подавить с помощью контроля — это уже решаете вы в каждой конкретной ситуации. Как я и сказала, это зависит от воспитания, способности себя контролировать, моральных принципов.

Но раздражение существует, оно никуда не исчезает — даже если вы его и подавили. Оно разрушает здоровье, даёт хроническую усталость. Иногда оно прорывается неуправляемо, мы взрываемся и совершаем поступки, о которых потом горько сожалеем.

Именно это и является причиной жестокого обращения с детьми — мы как бы защищаем свою внутреннюю боль, срываясь на "причине" раздражения и усталости — собственном ребёнке.

Телесная память о стрессах детства есть у всех. Иногда это становится причиной бесплодия. Ваша травма и ваша боль "прорываются" в реальность и блокируют их появление.

Но подавлять свои переживания, или выплёскивать их на детей — не выход. Если они подавлены, то всё равно проявятся, так или иначе, в здоровье или в обстоятельствах жизни. Если мы выплёскиваем их на детей, то калечим их.

Что делать?

Ну, просто сказать себе, что злость и раздражение у меня есть. Что я злюсь, и внутри меня всё кипит почти непрерывно, когда я соприкасаюсь с детьми. И я очень устала от этого.

Если вы это признали, то это уже половина дела. Главное — не ругайте себя, не надо вины. Да, вам когда-то досталось, но это у всех так — в той или иной степени. Может, у вас чуть больше, это бывает.

Второй шаг заключается в том, что это огромное подавленное раздражение нужно почувствовать во всём своём теле в виде скрытого или даже явного напряжения.

Вам надо дать себе время осознанно побыть в этих ощущениях, прожить их. Не вмешиваться, побыть в этом немного. Повторяйте эти небольшие "остановки" как можно чаще. Тело будет небольшими порциями проживать давно накопившееся напряжение.

Только то, что прожито, завершается и больше не тревожит нас. Это относится и к нашей скрытой подсознательной памяти.

Таким образом, вы приучаете себя чувствовать своё тело и все скрытые напряжения в нём, тем самым исцеляя себя.

Если вы однажды почувствовали, что ваше тело и ваша душа начали исцеляться, то у вас появится время и возможности начать строить свою жизнь по законам счастья. А главное, появятся на это силы.

И вот однажды...

Вдруг, совершенно случайно, общаясь с ребёнком, вы почувствуете и его тоже. Вы ощутите его напряжение и его страх как свои.

Вы узнаете себя в нём, вы почувствуете его жизнь и его состояние как своё. В этот момент исчезает раздражение, всё тело сотрясает сопереживание и любовь.

Вы не сможете больше кричать или злиться, вы придёте в ужас от того, что вы его бьёте. Вы будете искать какие-то другие пути. Вы просто поймёте, как вы его любите.

Вашему малышу ничего не нужно — только чтобы вы его любили и чтобы вы были ВМЕСТЕ С НИМ. Вместе в его проблемах и в его жизни. Всегда рядом, всегда сопереживая, всегда на его стороне.

Но никогда этого не случится, и никогда вы не будете это делать, если в своей жизни, в целом, вы не будете стремиться быть счастливой.

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Вы просто обязаны быть счастливой

Обязанность — она на то и обязанность, чтобы её выполнять. Потому что только у счастливой женщины есть силы на любовь к ребёнку. От избытка, а не отрезая от себя по кусочку. От полноты, а не отдавая последнее.

Состояние счастья не зависит от обстоятельств, скорее уж оно (или его отсутствие) определяет обстоятельства. Это довольно сложно понять, особенно если в жизни много проблем.

Как построить своё счастье и свою реализацию?

Главнейшим шагом к счастью становится наш путь к мечте. Помечтайте, вспомните свои мечты! Напишите список из десяти ваших желаний, но только СВОИХ желаний, направленных на себя, а не на мир во всем мире.

Я советую вам быть честной с самой собой. Вы обязательно столкнётесь с собственным сопротивлением. Быть несчастной и больной значительно легче, обвинять кого-то в своих проблемах гораздо проще. А вот целенаправленно маленькими шажочками укреплять себя счастливую — это требует и воли, и желания, и усилий.

Хорошо быть молодой, счастливой, богатой и красивой

Я отлично понимаю, что на словах всё просто. Что советы давать легко. А вот в реальной жизни, когда со всех сторон наваливаются проблемы — попробуй этим советам следовать!

Очень часто без помощи со стороны не обойтись — поэтому я и рекомендую прежде всего хорошую психотерапию. Умение проживать и исцелять детские травмы не так легко освоить, как кажется. Но это стоит того, поверьте, ведь тогда вы будете видеть чистый и доверчивый взгляд вашего ребёнка, без страха смотрящего на вас.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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