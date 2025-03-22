Действительно ли вы ЗНАЕТЕ, чего хотите от жизни?

Чаще всего мы испытываем недовольство потому, что находимся в поисках смысла жизни. Более того, этот смысл субъективен, то есть мы сами выбираем. Все дело в том, что человеческий мозг просто помешан на смысле жизни. Он устроен так, чтобы искать смысл во всем, с чем мы сталкиваемся в жизни.

Сегодня утром я послушала выступление психолога Петера Йохансона на конференции TED. Он говорил о феномене «слепого выбора». Это склонность человека убеждать себя в том, что ему что-то нужно даже тогда, когда это не так. Йохансон предлагает нам всем задуматься над следующим вопросом: «Действительно ли я знаю, чего хочу от жизни?»

Вы не знаете, чего вы хотите от жизни

Вне сомнений, каждый из нас готов поклясться, что абсолютно точно знает ответ на этот вопрос. Йохансон доказывает обратное.

Участникам экспериментов психолога выдавался список, состоящий из двух целей. Ознакомившись со списком, добровольцы должны были определить наименее важную и наиболее важную цель для себя. После этого, каждый обосновывал свой выбор.

Казалось бы, что могло быть проще?

Но все оказалось не так легко. Прежде чем приступить к обсуждению, Петер поменял местами предложенные ответы. Наименее важная цель стала наиболее важной и наоборот. Само собой, участникам эксперимента он о своих манипуляциях не сказал. Что удивительно, ни одного из участников эксперимента это не смутило. Каждый из них дал обоснование этому выбору.

О чем говорит такой результат? Мы непостоянны в своем мнении и ведомы в вопросах нашего выбора.

Уверены в том, что заглянув внутрь себя, вы найдете ответ на мучающий вас вопрос? Правда жизни заключается в том, что это вам не поможет.

Йохансон говорит по этому поводу следующее: «Наше знание о самих себе на самом деле является нашей интерпретацией. Скажем, я делаю выбор в пользу той или иной вещи/цели. Когда меня просят обосновать мой выбор, я просто пытаюсь сделать так, чтобы мое обоснование звучало максимально логично. Все дело в том, что логика подключается очень быстро. В результате – я полностью уверен в том, что действительно знаю, чего хочу».

Обратная сторона медали? Совершенно очевидно, что это наша собственная «база доказательств». Как только мы сделали выбор, то начинаем искать ему логическое объяснение. Мы готовы сделать что угодно для того, чтобы найти это объяснение. Именно поэтому действия всегда имеют большее значение, чем слова. Это правило особо актуально тогда, когда речь заходит о смысле жизни.

Что еще я хотела сказать? Ах, да! Прекратите отождествлять свое счастье с тем, что вы так сильно хотите получить в этой жизни. Если вы хотите быть счастливыми, вы можете быть счастливы прямо здесь и сейчас.

Вне зависимости от того, что вы хотите получить от жизни, не зацикливайтесь на этом. Ваша жизнь не должна крутиться исключительно вокруг того, чтобы это получить.

Не позволяйте вашему счастью зависеть от того, получите ли вы то, о чем мечтаете, или нет. Эти вещи не взаимосвязаны. С этим у меня все.

Завышенные ожидания относительно будущего (в отличие от адекватных, вполне себе логичных ожиданий относительно настоящего) являются причиной большой проблемы. Если Вселенная не дает нам будущее, которое мы нарисовали в своей голове, мы начинаем испытывать злость и разочарование. Нас поглощает чувство собственной неполноценности. Мы говорим себе: «Я недостаточно упорно работал для того, чтобы сделать это будущее своим настоящим». Затем все повторяется снова и снова. В итоге – мы попадаем в замкнутый круг.

В этот момент мы начинаем искать помощи. Мы начинаем читать различные книги, которые должны помочь нам стать лучше.

Есть кое-что, что вы должны знать об авторах всех этих книг из разряда «помоги себе сам» – этим людям нет до вас дела. Вообще-то это относится ко всем людям в целом, за исключением ваших близких и родных. Они, как и мы все, не уверены в себе.

Если бы от всех этих видео, книжек и статей действительно был бы толк, то вы бы уже давно это заметили. Вы не становитесь ближе к своей мечте, вы убегаете от нее все дальше и дальше. Все дело в том, что вы делаете не то, что вам нужно.

Счастье вовсе не сводится к тому, чтобы реализовать мечты. Оно не сводится и к самому процессу достижения целей. Мы все хотим быть удовлетворены своей жизнью. Эту удовлетворенность мы начнем испытывать тогда, когда забываем о вопросах, а что сделает нас счастливыми.

Как сказал Петер Йохансон: «Мы не знаем самих себя. Мы не знаем самих себя настолько хорошо, насколько нам это кажется».

Секрет счастья и заключается вовсе не в том, чтобы определить, чего мы хотим от жизни. Нам вовсе не нужно постоянно жить ожиданием того прекрасного дня, когда мы, наконец, станем счастливы. Нам просто нужно наслаждаться жизнью и обрести внутренний покой.опубликовано econet

Kris Gage

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