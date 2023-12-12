Для чего детям нужны обнимашки? 

Объятия - это не только проявление любви и привязанности. Обнимашки просто необходимы ребенку для нормального роста и развития. Почему так полезно обнимать своих детей несколько раз в день? Вот несколько веских причин.

Считается, что объятия более распространены и естественны в российской культуре, чем, скажем, в финской. Однако, работая с детьми, сделала вывод, что в основном желание обниматься воспитывается семейной культурой. В школе замечала, что есть дети, которые готовы обниматься со всеми подряд. Другие же сторонятся прикосновений или даже раздражаются от случайного прикосновения. А жаль! Ведь объятия так необходимы всем нам!

Обнимайте своих детей!

Без сомнения, объятия дают нам возможность почувствовать себя хорошо. Когда мы грустим или разочарованы, большое теплое объятие может облегчить нашу боль. Когда мы счастливы, и хотим разделить радость с другими, мы обнимаемся. Мы интуитивно знаем, что объятия — это здорово!

Но кроме чувства тепла и нежности в объятиях есть и другие преимущества, подтвержденные научными исследованиями. Доказано, что 20-минутное объятие в день помогает ребенку стать умнее, здоровее, счастливее, жизнерадостнее и ближе к родителям.

Вот что говорят ученые о преимуществах обниманий.

Объятия делают наших детей умнее

Для нормального развития маленькому ребенку требуется много различных сенсорных воздействий. Контакт с кожей или физическое прикосновение, такое как обнимание, является одной из самых важных стимуляций, необходимых для роста здорового мозга и сильного тела.

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В восточноевропейских детских домах с младенцами редко общаются или прикасаются к ним. Они часто проводят большую часть суток в своих кроватках. Для кормления используются подпертые бутылки и забота об их гигиене происходит с минимальным человеческим взаимодействием. Эти дети часто сталкиваются со многими проблемами, включая нарушение когнитивной сферы. Исследователи обнаружили, что при получении детьми дополнительной 20-ти минутной тактильной стимуляции (прикосновения) в день в течение 10 недель, улучшаются результаты их умственного развития.

Исследования также показали, что не все виды прикосновения полезны. Только заботливые прикосновения, такие как нежное обнимание, могут обеспечить положительную стимуляцию, необходимую молодому мозгу для здорового роста.

Объятия помогают детям расти

Когда дети лишены физического контакта, их тела перестают расти, несмотря на нормальное потребление питательных веществ. Эти дети страдают от неспособности нормально развиваться. Этот дефицит роста можно уменьшить, обеспечив детей касаниями и объятиями.

Обнимание вызывает в организме выработку окситоцина (гормона влюбленности). Этот гормон положительных чувств имеет большое влияние на наши тела. Одним из таких влияний является стимуляция роста.

Исследования показывают, что обнимание может мгновенно повысить уровень окситоцина. Когда окситоцин увеличен, увеличиваются и критерии роста. Также повышение уровня окситоцина помогает укрепить иммунную систему и более быстро залечить раны.

Объятия могут остановить истерику

Объятия хороши для эмоционального здоровья ребенка. Ничто не может успокоить истерику малыша быстрее, чем теплое объятие от мамы.

Многие родители беспокоятся, что обнимать ребенка, бьющегося в истерике - это награждать его вниманием за плохое поведение. Но это не так.

Когда у малышей происходит негативная реакция или ребенок бросается в эмоциональную истерику, они не упрямы. Они просто теряют контроль над своими эмоциями. Они не могут саморегулироваться.

Регулирование эмоций работает как автомобиль. В автомобиле есть педали газа и тормоза, которые работают отдельно для того, чтобы контролировать скорость. В нашей нервной системе ветвь возбуждения и успокаивающая ветвь - это две системы, которые работают отдельно и предназначены контролировать наши эмоции.

Когда ребенок интенсивно плачет, ветвь возбуждения (педаль газа) гиперактивна, в то время как успокаивающая ветвь (тормоз) недостаточно активна. Представьте, что вы едете, нажимая педаль газа до упора, не применяя тормоза. Вы едете в неуправляемой машине.

Дети в истерике - это как неуправляемая машина. Они весьма возбуждены в то время, когда успокаивающий механизм отключен.

Если ваш ребенок ослушался вас и едет на неуправляемом автомобиле, разве вы позволите ему врезаться, потому что не хотите наградить его вниманием?

Конечно, нет, верно?! Вы останавливаете машину, чтобы спасти его, а затем позже читаете нотации. Обнимая ребенка в истерике - вы помогаете ему избежать эмоциональной аварии. Сначала спаси. Потом научи.

Объятия растят жизнерадостных малышей

При рождении детская нервная система недостаточно зрела, чтобы самостоятельно регулировать сильные эмоции. Вот почему малышам, их испытывающим, трудно остановиться.

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Во время стресса, вырабатывается высокий уровень кортизола, который циркулирует в теле и мозге. Если оставить ребенка с негативными эмоциями на длительное время, то из-за неспособности маленького ребенка их регулировать, этот токсичный уровень гормона стресса будет влиять на здоровье ребенка, как физически, так и психически. Исследования показывают, что чрезмерное воздействие гормона стресса может поставить под угрозу иммунную систему ребенка и повлиять на нормальное развитие его памяти и вербальных способностей. Это также может стать причиной возникновения депрессии в его взрослой жизни.

Объятия вызывают высвобождение окситоцина, при этом снижается уровень гормона стресса и предотвращается его вредное воздействие. Объятия помогают детям научиться регулировать собственные эмоции и стать более жизнерадостными. Объятия также укрепляют оптимизм и повышают самооценку. Мощный окситоцин помогает ребенку испытывать чувство любви.

Объятия помогают вам взаимодействовать с детьми

Объятия повышают уровень доверия, уменьшают страх, способствуют возникновению безопасной привязанности и улучшают отношения родителей и ребенка. (Игры, помогающие наладить взаимодействие с ребенком.)опубликовано econet

Автор Маргарита Ваелма

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