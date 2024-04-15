Для чего вам отношения

Два взрослых и зрелых человека соединяются в пары совсем не для выживания. Здоровые отношения случаются не там, где встретились две половинки, а там, где встретились два целых человека.
Вообще, неполадки в отношениях и неприятные чувства, возникающие в связи с этим – один из самых распространенных поводов для обращения к психологу. Злость, боль, обида, разочарование, одиночество, страх… Никто не приходит в мой кабинет, чтобы рассказать о том, как у него все хорошо, приятно, радостно... В нашей культуре вообще не очень принято делиться историями о счастливой любви. Почему так?
Ну, вот давайте представим, как могла бы выглядеть такая история.
Он и она появились на свет в хороших семьях, воспитывались любящими родителями. Потом вышли в свет новой самостоятельной жизни, нашли любимое дело для себя. Будучи зрелыми душевно и реализовавшимися в социуме, они встретились, полюбили друг друга, поженились, родили детей. Все трудности решали за чашечкой чая и разговорами. Иногда путешествовали, иногда строили дом, иногда принимали в гостях друзей. И все у них было хорошо.
Если вы до конца дочитали эту историю, и ни разу не подумали «Фу, какая скукотища…», значит, вы уже готовы к здоровым отношениям.
Если же для вас все еще «настоящая любовь» - это про кровь, слезы, страсти, страдания и преодоления, значит, мы с вами очень скоро встретимся в моем кабинете.
Почему я, психолог, говорю такие странные слова?
Начну издалека. Первоначально, человечество как биологический вид было достаточно уязвимо. У различных Сапиенсов не было острых когтей и зубов, высокой скорости бега и большой массы тела. Поэтому они сбивались в стайки. Потом в общины. Потом в другие разные сообщества. Так было легче выживать. Чем больше был род, чем крепче были связи, тем больше пищи и защиты мог иметь каждый отдельно взятый член семьи. За это приходилось много терпеть, подчиняться правилам и соответствовать требованиям.
Сейчас ситуация в обществе иная. Взрослому человеку для выживания другой взрослый человек непосредственно рядом не нужен. Взрослый и зрелый мужчина сам может заработать себе на жизнь, погладить рубашки, прибраться в доме, найти еду и секс. Взрослая и зрелая женщина сама может добыть денег, организовать процесс забивания гвоздя, смены резины с летней на зимнюю, обеспечить себе досуг и дружеское общение.
То есть получается, что два взрослых и зрелых человека соединяются в пары совсем не для выживания.
Может быть, они делают это для облегчения быта? Нет. Это коварное заблуждение. Опыт показывает, что взрослому и самостоятельному человеку жить одному – легче и удобнее. Не нужно делиться деньгами и жилой площадью, учитывать вкусы и предпочтения другого в еде, сне, времяпрепровождении. Не нужно отчитываться, куда ты пошел, когда вернешься, и зачем ты это сделал.
Нет, друзья мои, не подумайте, что я – противник отношений. Я – очень даже сторонник. Только мне нравится быть самой и видеть людей в здоровых отношениях, мне нравится видеть счастливые, удовлетворенные собой, жизнью и друг другом семейные пары. И они есть.
Я знаю, на самом деле, вы для себя тоже хотите ресурсных и радостных отношений. Поэтому я напишу два списка:
1. Основания для больных и деструктивных отношений.
2. Основания для построения здоровых отношений.
В общем, здоровые отношения случаются не там, где встретились две половинки, а там, где встретились два целых человека.
Я знаю, что эти строчки могут вызвать несогласие и возмущение. Некоторые могут сказать, что я не романтик. Нет, друзья. Я – романтик, и еще какой. Просто я думаю, что ужин на белоснежной яхте, плывущей вдоль берегов Испании, в компании умного, надежного и бережного собеседника гораздо романтичнее, чем 15 минут поцелуев в обшарпанном подъезде. опубликовано econet
© Наталья Емшанова
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