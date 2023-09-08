✅Быть Женщиной – это знать и любить себя, свои "изюминки" и изъяны, свой женский или не вполне женский характер, т.е. себя такой, какая есть. Именно отсюда рождается - уверенное поведение и отсутствие «застревания» на тех мужчинах, которые нами не интересуются.

Уверенное поведение с партнером рождается, на мой взгляд, из внутреннего ощущения своей ценности, из любви к себе такой, какая есть, в своей м.б.недостаточной привлекательности с точки зрения чьих-либо канонов. Женщина, которая себя любит, скорее выберет быть одна, чем станет задерживаться в отношениях по принципу Мать - Дитя или развивать отношения с мужчиной, который ею не интересуется как женщиной и как личностью.

Женщина в отношениях с Мужчиной

Уверенная в себе женщина ВЫБИРАЕТ, перебирает, пока не находит и не остается в Мужско-Женских отношениях, оставаясь гибкой при этом во всех своих ролях.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ для меня - это ценить себя, нести себя, как подарок, имея внутреннее ощущение своей уникальности и хорошести, это принимать и любить свое тело, себя такой, какая есть, в своей м.б.недостаточной привлекательности с точки зрения чьих-либо канонов.

Быть Женщиной - это знать и любить себя, свои "изюминки" и изъяны, свой женский или не вполне женский характер, т.е. себя такой, какая есть. Именно отсюда рождается - уверенное поведение и отсутствие «застревания» на тех мужчинах, которые нами не интересуются. И для Вас, поверьте, всегда найдется СВОЙ мужчина.

Один из самых популярных запросов в интернете - «КАК УДЕРЖАТЬ МУЖЧИНУ». Это обескураживает, вызывает досаду и сожаление. Бесконечное количество статей в интернете рассказывают нам о том, как быть сексуальной и наращивать привлекательность, что для Него одеть, что приготовить, как сделать себя или Его лучше…

Дорогие Женщины, я искренно желаю, чтобы у Вас никогда не было такой задачи, как удержать мужчину! Ваша единственная задача - это помнить о том, что Вы достойны любви хорошего человека, хранить эту уверенность глубоко в сердце, там, где ее не смогут разрушить отвержение и потери, с которыми всем приходиться в той или иной степени в жизни сталкиваться. Если Вы поверите, что ценны сами по себе такая, какая Вы есть, то в любом возрасте при любой внешности Вы непременно привлечете мужчину, которому захочется быть с Вами рядом.

Единственная вещь, которую Вам стоит делать, чтобы «удержать» его, — это быть собой, потому что это пленительно и очаровательно – быть собой, потому Ваша самость, Ваша естественность и спонтанность - завораживают. Вы неповторимы, и в Вас есть свой "магнитизм".

Принимать и любить себя, конечно же, не исключает желания что-то в себе менять. Главное при этом не уходить в сверх-ценную идею стать совершенной и не подстраиваться под навязанные гламурными журналами образы. Быть собой, т.е. развить чувствительность к себе (своим чувствам, желаниям), и быть чувствительной... к своему мужчине (его чувствам, его желаниям), сохраняя в этом БАЛАНС - наилучший способ иметь успех.

Женщина - осознает она или нет - всегда играет с мужчинами роли:

МАТЬ + мальчик (накормить мужа, детей, позаботиться),

ДЕВОЧКА + отец (ждать утешения и чтобы побаловал),

оба дети (веселиться, развлекаться вместе со своими детьми или только как пара),

оба взрослые (отношения на уровне Мужчина - ЖЕНЩИНА, когда партнеры играют во взрослые игры - секс).

Хорошо, если Женщина чувствует себя комфортно во всех этих ролях, и перемещается между ними свободно в зависимости от ситуации, НЕ ЗАСТРЕВАЯ НИ В ОДНОЙ РОЛИ. Если какая-то роль не комфортна – там и проблема, хорошо бы ее проработь на терапии или тренинге.

Мне кажется, что уверенных мужчин влекут уверенные в себе женщины, чья самооценка достаточно устойчива, чтобы признаваться себе, например, в том, что она хочет заняться сексом с тем или иным мужчиной...

Женщины-Девочки, Женщины-Дети и Женщины-мамки тоже востребованы и интересны. Мужчинам-папам и Мужчинам-сыночкам, но сексуально не интересны зрелым мужчинам. Такую женщину еще нужно "подращивать", и возможно, долго ждать...

То же - и в другую сторону...

Эмоционально здоровые мужчины хотят все-таки Женщину-Женщину, а эмоционально здоровые Женщины - Мужчину-Мужчину. Если в паре один партнер – дитя, другой - "мамка", между ними тогда складываются комплиментарные детско-родительские отношения... Такие отношения тоже имеют право на существование. Семейная пара в этом случае может стать контейнером ("маткой") для психологического вынашивания и рождения одного или обоих партнеров…опубликовано econet

Автор Ольга Дулепина

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