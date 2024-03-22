Добрые люди, не уважающие чужое время

Время - это, возможно самое ценное, чем мы обладаем. Поэтому люди, не умеющие уважать чужое время, как минимум, раздражают. Это можно называть как угодно: невоспитанностью, бестактностью, проявлением эгоизма. Вот яркие примеры чужого неуважения к нашему времени.

Есть такие люди. Они разные, занимаются разным, но их всех объединяет одна черта - они совсем не уважают чужого времени. Это раздражает. Раздражает каждый раз выставлять границы, отстраняться - делать все эти ненужные мне усилия. Смириться, извините, не могу.

Люди, которые не ценят чужое время

Продавщица в магазине, которая увлекательно рассказывает кому-то про свою собачку, нельзя и слова вставить с вопросом о товаре, а когда это получается, она гневно вскинув на тебя брови, шипит "Женщина, вы что не видите, я занята". Занята она не работой на рабочем месте. И меня, покупателя, она точно не уважает, как не уважает и моё время.

Кондуктор в автобусе, флиртующая с водителем, вынуждающая стоять с протянутой в руке монеткой, не до мелочи девочке... Соседка, которая настойчиво и не вовремя приходит рассказывать какую-то ерунду по поводу и без повода. И это всё так сказать мелочи... Есть дамы и господа, которые практически всегда опаздывают на встречи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Минут 15 да украсть... Да что там...Есть такие клиенты. Ворующие это время уже у себя. Они хронически опаздывают на консультации, особенно ярко это проявляется в бесплатных государственных учреждениях. Совсем обидно, когда так поступают люди из вашей команды. Делающие с тобой одно дело. Те просто прокрастинируют часами, "незаметно" перекладывая на тебя большую часть дел. И это уже совсем не мелочь.

А то и вовсе пытаются надурить, ссылаясь на собственную бестолковость и непонимание, дабы ты умный и толковый сделал за них всю работу. Ох, не люблю упрекать начальников (ибо он начальник - я дурак), но времени очень жалко, когда неверно отданное распоряжение приводит к выброшенному в мусорное ведро моим часам и дням.

Сюда, собственно, относятся все, кто невнятно понимает и также формулирует цели и задачи общего с тобой труда. Каждый раз это выброшенное время. А...вот ещё мои любимые шедевры: те, которые не умеют сами спрашивать у гугла, и просят именно тебя дать им информации, которая собственно в интернете на каждом шагу!

А как вам такая ситуация? Несколько звонков подряд на твой номер, отвечать некогда, но ты выделяешь минутку и пишешь абоненту "не могу говорить, напишите, что вы хотите", но нет же! Звонки продолжаются. Что должно быть настолько важное, что надо сказать именно лично, что нельзя написать? Практика показывает, что НИЧЕГО. Ничего обычно нет такого, что нельзя было бы написать. Человек очень хочет твоё время.

....на самом деле в голову пришло намного больше, чем написано...Смысл, думаю, и так понятен.

А главное в название сверху текста. Это не плохие люди. Не злые. Они хорошие. Добрые. Просто они напрочь не уважают твоё время.

Непонимание или неуважение? Как думаете?

Я бы добавила здесь про тот неадекват, который часто даётся в статьях с хорошим правильным названием...смотришь тема тебе нужная...открываешь, читаешь...а там вообще не по теме...опубликовано econet

Автор Елена Вариошкина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet