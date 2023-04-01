Долгосрочные последствия физических наказаний детей 

Физические наказания основаны на страхе, а не на осознании ребенком своего поведения, поэтому с их помощью нельзя достичь устойчивых позитивных изменений в поведении; при этом в будущем они всегда приводят к нарушению эмоциональных отношений с родителями, снижению самооценки ребенка.
Общеизвестно, что физическое (и эмоциональное) насилие приводит к негативным последствиям.
Несмотря на то, что информации о последствиях наказаний становится больше, такие способы воспитания детей все еще остаются популярными.
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Ключевые последствия
Агрессия провоцирует агрессию. Физическая агрессия со стороны родителя (даже если она призвана остановить агрессию или другое нежелательное поведение со стороны ребенка) приводит к росту агрессивности ребенка.
Дети не умеют различать физическую агрессию как насилие и физическую агрессию, которая призвана остановить или изменить их поведение. Телесные наказания приводят к росту агрессии в школах.
Дети, пережившие физическое насилие в детстве, вырастая, используют те же способы воспитания и наказания собственных детей. Только 7% взрослых, которых НЕ били в детстве, физически наказывают своих детей, по сравнению с 24% взрослых, которых в детстве наказывали.
Порка учит детей, что причинять боль другим людям – это нормально, и что с помощью физического насилия можно решать проблемы в отношениях. Став взрослыми, многие продолжают в это верить. Вместе с тем стоит сказать, что большинство людей, пережившие опыт физического наказания в детстве, меняют свое отношение к физическим наказаниям, когда вырастают.
Физические наказания влияют на когнитивное развитие. Есть исследования, подтверждающие связь телесных наказаний и ослабления когнитивных способностей. Порка влияет на способности к обучению.
У детей, подвергающихся физическому и вербальному насилию, чаще диагностируют личностные и аффективные расстройства во взрослом возрасте. Опыт физического насилия приводят к хрупкости самооценки, повреждениям мозга, нарушениям внимания, в более позднем возрасте зависимостям от опасных веществ.опубликовано econet
Перевод Полина Рычалова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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