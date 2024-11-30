Домик, который у нас есть всегда

Каждый человек имеет личные границы. Внутри них - неприкосновенное пространство, в которое никто не имеет права вторгаться. В детстве мы часто использовали особый прием "я в домике!". Это означало, что мы находимся под невидимой защитой.

Помните, в детстве мы поднимали над головой сложенные треугольником ладошки и кричали: "я в домике!", когда

нам грозила игрушечная опасность? Не настоящая, конечно. Но от игрушечной опасности отлично защищал игрушечный воображаемый домик. Нельзя было трогать того, кто в домике...

Как нас бережет наш чудесный невидимый домик

Этот домик у нас есть всегда. Инстинктивно мы определяем его как личное пространство. В среднем - метр. Именно на это расстояние мы согласны подпустить незнакомого человека. Ближе - уже некомфортно, как будто он залез в наш домик. В нашу раковину, невидимую раковину, которая нас защищает и укрывает.

Эксперимент показал, что человеку было некомфортно даже тогда, когда его сосед по столу в ресторане подвигал свою посуду на его "территорию". Незаметно пододвигал. Но все равно возникало напряжение в общении. Как будто лезли в личный дом человека...

Некоторые исследователи пишут, что у человека есть биополе, энергетическая оболочка, которая его окружает. И даже пытаются это биополе измерить, - маститые академики вели эти измерения.

А мистики говорят об астральном и ментальном телах, которые тоже выходят за пределы физического тела. Примерно на метр. Но доказать это или измерить невозможно. Пока невозможно.

Но раковина есть. И логично предположить, что наш личный "домик" - это пространство, в которое как минимум, должно вместиться наше тело, если мы ляжем спать. В доме ведь человек спит, правильно?

Так что два метра - вот примерная величина невидимого домика, в котором мы находимся. И все предметы на метр вокруг нас - тоже в нашей палаточке...

Свой домик следует держать в чистоте и стараться наводить порядок. Хотя бы вокруг себя. А часто ведь как бывает? Именно вокруг человека беспорядок. Грязная чашка, какие-то бумаги лежат ненужные, пыль, крошки, ручка, которая не пишет, - да мало ли всего ненужного?

Даже если вы не дома, надо стараться прибрать вокруг себя. По возможности, конечно. На работе, например. Или вот некоторые подкладывают чистый платок на грязное сиденье, если приходится сесть на лавочку. Это тоже инстинктивное стремление защитить свой "домик".

Все, что вы носите с собой - тоже в "домике". Что у вас в сумке? В карманах? Там порядок или все перемешано и перепутано? И лежат скомканные конфетные фантики, старые билеты в музей, - надо убрать все это. Упорядочить предметы...

И пускать других людей в нашу раковину надо осторожно. Только самых близких. Если человек чужой, но настойчиво нарушает дистанцию, если приходится ехать в общественном транспорте, в толпе людей, потом надо обязательно принять душ, переодеться в специальную домашнюю одежду. Там мы сохраним свой домик в чистоте.

И вот кто хранит и бережет свой чудесный невидимый домик, тот потом получает хороший и просторный дом. Так часто бывает. Может, высшие силы награждают такого человека. А может, его полезные привычки приносят вполне материальный результат.

Но вот про этот чудесный домик надо помнить, когда нам одиноко и тревожно среди чужих людей. Или когда мы чувствуем себя беззащитными в огромном мире. Мы в прозрачном и невидимом домике, который защищает нас и дает силы.

Пусть это метафора, образ, пусть это невозможно пока измерить и потрогать, но разве вы не чувствуете этого? Свой защитный приют, свою прозрачную теплую раковину, которая дана свыше. Иногда только она и защищает человека...опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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