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Дорогие подарки от дешевых людей

Источник: zen.yandex.ru 25 марта 2023 6936
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Избавляйтесь от «мелких» людей, они вирусы, они дёготь в вашей жизни, от них не будет результата, а вони будет на пол мира...

Дорогие подарки от дешевых людей

Порядочность и честность слишком дорогие подарки и не стоит их ждать от дешевых людей.

1. Дешевые люди никогда не принесут вам прибыли.

2. Дешевые люди будут есть вашу энергию и энергию всех вокруг.

3. С ними рядом никогда не будет гармонии.

4. Не будет денег и успеха

5. С ними никогда нельзя расслабиться , ведь они собрали для вас коллекцию «ножей в спину»

6. Дешевые люди сделают все, чтобы присутствовать в вашей жизни любыми поводами, ведь вы источник их энергии

7. Они жрали людей до вас и будут жрать после вас

Дешевые люди

Как их распознать:

  • Они врут, недоговаривают, любят говорить «все в порядке»

  • Они делают все, чтобы вы включались эмоционально, лучше всего через негативные эмоции

  • Они окутывают вашу жизнь по полной и вы не успеете оглянуться, как этот человек будет у ваших родственников, мужа, мамы, папыи всех всех всех

  • Они создают иллюзию незаменимости и многое замыкают на себе.

  • Вам кажется, что без них вы не выживите...

Дорогие подарки от дешевых людей

Но в реальности вы скорее умрете рядом с ними.

Избавляйтесь от таких людей, уничтожайте их в своём поле, ведь они всегда про бедность, предательство и несчастье.

Хватит болтать ложку дёгтя, надеясь что она станет мёдом.

Избавляйтесь от «мелких» людей, они вирусы, они дёготь в вашей жизни, от них не будет результата, а вони будет на пол мира.

Избавляйтесь и начинайте дышать.опубликовано econet

Автор Юлия Хадарцева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Юлия Хадарцева психология люди

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