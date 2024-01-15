Единого для всех лекарства не существует

Судьба бывает сурова с нами. Как в жизненных невзгодах не озлобиться, не надеть на себя личину постоянной жертвы, выстоять? Существует ли универсальное лекарство от душевной боли? Возможно, компоненты этого лекарства - доброта и терпимость. Главное, не обманывать себя.

Бесполезно думать, будто бы тебе, если ты очень постараешься, поможет то, что, как ты наблюдал, помогло другим, но в чём у тебя нет твоей собственной осознанной потребности, и во что ты, если честно, совсем не веришь...

Из чего состоит лекарство от психологической боли

Единого для всех лекарства от изнуряющих недугов бытия и неисчезающей психологической боли не существует.

Искать только своё, несомненно, много труднее, чем взять готовое, но всё равно придётся, если готовое не подойдёт.

Главное, не обманывать себя. Не накручивать плацебо всему, что громко рекламируют. Не отчаиваться от отсутствия мгновенных результатов.

И не уходить в озлобленность, или в жертву. Вот здесь, если получится, действительно имеет смысл постараться...

И ещё постараться понять, что подлинная радость, спонтанные всполохи счастья, возможность видеть полную палитру жизни и чувствовать себя полноценным её участником - совсем не то, что даётся в безостановочном режиме по умолчанию, друзья мои...

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Психика, скорее, награждает нас этим за достойное принятие всего остального.

За отсутствие хронической паники.

За храбрость жить с необратимыми потерями, не имеющими потенциала к полному исцелению.

За отказ вечно виноватить судьбу и допытываться у неё, почему именно с тобой...

За НЕпобег от самых сложных своих состояний.

И за ту доброту, которая остаётся и к себе, и ко всем остальным даже там, где хочется только судить, тыкать носом в ошибки, требовать.

Возможно, изо всех этих "компонентов" получится сложить очень хорошее лекарство.

Возможно, не получится.

Но всегда есть другие.опубликовано econet

Автор Град Лиля

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