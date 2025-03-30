Наша травмированная часть устроена так, что ей спокойно только на ручках. Любящий партнёр и держит её именно там, а потому любовь как будто бы исцеляет. Хорошие отношения всегда терапевтичны: ребёнок расслабляется и начинает больше доверять. Единственная беда хороших отношений в том, что иногда они заканчиваются.

Наши душевный ранки, царапины и ссадины играют в отношениях против нас, заставляя делать ровно противоположное тому, что хорошо бы сделать. Мы всё понимаем, но оказываемся не в силах справиться со внутренней болью, которая больше нас. Это не голова vs сердце. Это здоровая часть vs травмированная.

Про травмированных детей

Смотрите. Вот пара. Между ним и нею - некоторое пространство. И вот именно сейчас, сегодня он хочет, чтобы это пространство стало немного больше. Или она этого хочет, неважно. Это нормальная потребность; пространство это не задано раз и навсегда. Оно то расширяется, то сужается, становится более разреженным или плотным.

Мы всегда чувствуем, когда второй хочет, чтобы пространство стало больше. Травмированный ребёнок внутри реагирует на каждый шорох.

Я здоровая знаю, что в этой ситуации надо сделать шаг в сторону.

Ребёнок в отчаянии рыдает.

Он чувствует, что его сейчас оставят навсегда, и он не сможет выжить. Маленький, беспомощный, он замёрзнет без тёплых объятий, он превратится в камень без любящего взгляда. Я тоже хочу большего пространства. Любовь зиждется на симметрии. У меня есть моя важная жизнь; мне бы поколдовать над причёской, уйти с головой в работу; мне бы почитать книгу, до которой не доходили руки.

Но ребёнок взывает о помощи.

Он несётся во весь опор, вцепляется крабом в того, другого, и умоляет любить его ещё больше, ещё теснее. “Не уходи, - кричит он, - сделай так, как было раньше, не меняй ничего, пожалуйста, пожалуйста”.

Тот другой вздыхает и старается любить, но ему не хватает воодушевления. Он хотел лишь ненадолго отлучиться, но сейчас чувствует, что пространство должно стать гораздо больше. Ему нужен воздух, много воздуха.

Ребёнок цепенеет в нарастающем ужасе и не разжимает рук.

“Пусти меня, - говорит тот другой. - Мне не удержать тебя, я устал”.

Ребёнок слышит, что его бросили. На веки вечные.

Наша травмированная часть устроена так, что ей спокойно только на ручках. Любящий партнёр и держит её именно там, а потому любовь как будто бы исцеляет. Хорошие отношения всегда терапевтичны: ребёнок расслабляется и начинает больше доверять.

Единственная беда хороших отношений в том, что иногда они заканчиваются.

Тогда женщины обзаводятся безжизненным взглядом и говорят, что больше никогда и никому не смогут поверить. Они ненавидят мужчин за вшитое в них непостоянство, за готовность приручить и оттолкнуть. Их внутренний ребёнок почти что при смерти, и они станут ему склепом - тихим, крепким, надёжным.

По сути, процесс психотерапии - это путь к своему травмированному ребёнку. Это постепенное осознание того прекрасного факта, что в тебе самой хватит нежности быть с ним рядом, заботиться, играть, утирать слёзы и целовать в макушечку. На этом пути ты понимаешь, что нет никакой нужды беспокоиться о возможном коварстве твоего партнёра, потому что у ребёнка уже есть мама. И эта мама - ты сама. опубликовано econet

Оксана Фадеева

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