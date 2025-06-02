Эффект РАШОМОНА: 4 способа переосмыслить плохую ситуацию 

Вы всегда можете переписать свою историю. "Эффект Рашомона" напомнит вам, что любая ситуация, которая кажется вам безвыходной, имеет множество граней и возможных решений

«Рашомон» / «Расёмон» (Rashomon, 1950) – отличный фильм, который никто из вас, наверное, не видел. Действие картины происходит в древней Японии. В лесу изнасилована женщина, а ее муж убит. Каждый из четырех свидетелей излагает свою точку зрения на произошедшее. Японский режиссер Акира Куросава в своем фильме представил ситуацию, в которой различные персонажи предлагают собственные, субъективные, противоречивые и направленные на защиту самих себя версии одного и того же события.

4 способа, которые помогли нам взглянуть на ситуацию объективно

Скажите прямо

Признайте, что вы несовершенны

Сделайте паузу

Попробуйте понять точку зрения другого человека

Следить за сюжетом невероятно увлекательно, поскольку всем нам известно, что любая точка зрения или мнение очень субъективны. Чувства также субъективны. Поэтому, когда мы находимся в границах нашей собственной реальности, теряясь во мнениях, основанных на эгоцентризме окружающих, только объективный подход способен пролить свет на проблему.

16-летняя Лейла обратилась ко мне с серьезной проблемой. Ее родители не знали, что она прогуливала спортивные занятия в колледже, не сдала экзамен и поэтому не получила диплом. Лейла была крайне встревожена и напугана. Эта тайна снедала ее изнутри.

Вот 4 способа, которые помогли нам взглянуть на ситуацию объективно:

1. Скажите прямо.

Лучше снять бремя с души, чем страдать от стыда. Если вы жертвуете вашей индивидуальностью ради безопасности, это может иметь очень серьезные последствия.

Вы можете испытывать тревожность, депрессию, расстройства пищевого поведения, алкогольную или наркотическую зависимость, гнев, стыд, обиды, сожаления и необъяснимую безотчетную печаль.

2. Признайте, что вы несовершенны.

Люди делают ошибки. Именно так мы учимся. Мы не рождены, чтобы быть идеальными во всем. На самом деле, приходится признать, что большинство людей имеют недостатки.

Для освоения нового необходима практика, практика и еще раз практика. Вот почему оставаться на месте, чтобы избежать провала, плохая идея. Нет способа вырасти и научиться чему-либо, если вы не потерпите хотя бы неудачу!

3. Сделайте паузу.

Найдите время, чтобы позаботиться о себе и сочувственно отнестись к своим проблемам. Признайте свои чувства. А затем двигайтесь дальше. Как вы знаете, чувства приходят и уходят. Вас не определяют ваши чувства.

Взгляните на ситуацию шире, уменьшите масштаб ваших страхов относительно необходимости роста и развития.

Одна моя клиентка, вместо того, чтобы жестоко наказывать себя за привычку кусать ногти, нашла в себе силы посмеяться над этим, назвав себя «пожизненно обреченной грызть ногти». Это шаг в правильном направлении.

4. Попробуйте понять точку зрения другого человека.

Трудно быть подростком, но трудно и быть родителем. Представьте, они только что выбросили на ветер $10 000 за семестр занятий! Да, они будут злиться.

Но они будут злиться еще больше, если узнают об этом не сейчас, а гораздо позже, когда правда выйдет наружу.

Сейчас они могут даже оценить вашу честность, если ваше признание означает, что они могут доверять. Да, вам следует доверять родителям для того, чтобы они доверяли вам.

Психотерапия и существует для того, чтобы направлять вас в процессе самосознания, не указывая вам, что делать и не позволяя надеяться на помощь волшебной палочки. Психотерапевт поможет вам осознать, где скрываются ваши страхи, извлечь их на свет и осознать, что они не так ужасны.

Лейла в конечном итоге рассказала родителям обо всем. Ей пришлось завершать курс обучения в кредит, но она получила диплом.

Вы всегда можете переписать свою историю. "Эффект Рашомона" напомнит вам, что любая ситуация, которая кажется вам безвыходной, имеет множество граней и возможных решений.опубликовано econet

By Donna C.Moss

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