Эгоисты, жадины, бабники: почему мы снова и снова выбираем «не тех» мужчин?

Несколько неудачных романов могут окончательно лишить женщину уверенности в себе. Почему многим дамам так и не удается найти достойного партнера? Почему они снова наступают на одни и те же грабли? Попробуем разобраться в этом.

Для начала необходимо понять, что именно мешает женщине найти подходящего ей мужчину. Также рекомендуем ознакомиться с десятью типами мужчин, которых лучше обходить стороной.

5 препятствий, мешающих найти хорошего партнера

Наверняка у вас случалось, что вы знакомитесь с мужчиной, он вам нравится и первое время все отлично, но потом происходит словно прозрение и вы видите, что он вовсе не такой, как вы думали. Почему же вам попадаются «не те» партнеры? Этому есть объяснение:

1. Вы ослеплены обаянием. Первые свидания настолько романтичны, что вам кажется, будто мужчина лишен каких-либо недостатков. Но идеализировать людей – это большая ошибка, поскольку никакие милые жесты не имеют прямого отношения к моральным принципам человека. Не верьте словам, а смотрите на поступки. Гораздо больше информации можно получить о человеке, если понаблюдать, как он общается с окружающими, выполняет ли он свои обещания, какие у него цели.

2. Вы не меняете места поиска партнера. Если вы постоянно посещаете одно и то же кофе, бегаете по утрам в одном конкретном парке, одинаково проводите все выходные, то у вас практически нет шанса знакомиться с другими типами людей. Смените обстановку, постарайтесь выйти из зоны комфорта, найдите себе новое увлечение и ваше окружение изменится, иногда это идет на пользу.

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3. Вы не замечаете тревожных сигналов. Женскую интуицию сложно обмануть, если вы встретили мужчину, но внутренне чувствуете дискомфорт при общении с ним, даже при отсутствии обоснованного повода, то стоит задуматься. Будьте честными по отношению к себе, если есть моменты, которые вас беспокоят в общении с мужчиной, возможно, не стоит продолжать отношения.

4. Вы надеетесь, что сможете его изменить. Если тревожные сигналы вы все же заметили, но при этом полагаете, что ради вас человек изменится, то вы слишком наивны. Люди меняются только в одном случае, если сами этого захотят. Либо вы будете готовы принять человека со всеми его недостатками либо расставайтесь с ним.

5. Вы зациклены на критериях. В своем воображении вы нарисовали идеального мужчину – красивого, обеспеченного, доброго. Это конечно прекрасно, но на самом деле наличие стольких положительных качеств не говорит о том, что отношения с этим человеком сложатся удачно. На самом деле может случиться так, что вам подойдет совершенно другой мужчина, которого вы себе даже не представляли.

Мы перечислили основные ошибки, которые допускают женщины при желании встретить идеального партнера. Теперь поговорим о мужчинах, которых нужно стараться обходить стороной.

«Мужчины-грабли»: 10 типов

Существует 10 типов «мужчин-грабель», на которые часто натыкаются женщины, когда идут навстречу своему Идеалу. И натыкаются потому, что каждый из типов имеет что-то привлекательное для прекрасной половины человечества, настолько привлекательное, что женщины теряют разум и готовы закрыть глаза на любые недостатки.

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1. Алкоголик

Выбирать себе в партнеры такого человека плохо, но, тем не менее, алкоголики очень привлекают женщин, по двум основным причинам:

«он в завязке» – есть мужчины-алкоголики, которые могут не пить на протяжении даже нескольких лет, но если уж уходят в запой, то надолго. А если женщина, отец которой употреблял алкоголь и относился к ней некорректно, встретится с алкоголиком в период ремиссии, то непременно обратит на него внимание. И как не обратить, если он не пьет в кругу друзей, ведет себя прилично, не устраивает скандалов. Женщина, не раздумывая, выходит замуж, а через год вытаскивает своего мужа из запоя;

«он нежный, ласковый и совершенно безобидный» – многие алкоголики часто стараются загладить свою вину, это можно понять по фразам «я не помню, что было вчера, но на всякий случай прости» или «если я тебя вчера обидел, я не хотел, так вышло». Таких мужчин очень легко пристыдить и подчинить, поэтому они нравятся женщинам, ведь это же не самый худший вариант.

2. Жадина

Такие мужчины покоряют женщин, потому что у них все есть – и хороший телефон, и стильная одежда, и собственное жилье. Такие мужчины знают, где покупать выгоднее, на какие вещи действительно стоит тратить деньги. У них всегда приятный внешний вид, в их холодильнике много свежей еды, они галантны и приветливы. Если вы встретили такого человека, то первое свидание, скорее всего, пройдет у него дома, как второе и третье, а если вы захотите сходить с ним в кафе, то он не пойдет. Не потому что у него нет денег, а потому что он копит себе на машину, на ремонт квартиры, на десятый парашют и вообще какая вам разница, куда он девает собственные деньги? Только со временем вы поймете, что все его усилия направлены на себя любимого.

3. Домостроевец

Встреча с таким мужчиной покажется лучшим, что было в вашей жизни. Ведь он солиден, надежен, за ним как за каменной стеной. Потому что он все починит, отгонит от вас подруг-вампиров, выбьет долг из вашего должника, привезет ваши вещи в свою квартиру, а потом сделает ревизию вашего гардероба, расскажет о том, что стоит носить, а что нет, что прилично, а что неприлично, с кем нужно общаться, а от кого лучше держаться подальше. Так и происходит процесс «подрезания женских крыльев», мягко и не настойчиво. В итоге вы останетесь наедине с мужчиной, который будет вам диктовать, как нужно жить.

4. Бедный

Удивительно, но мужчина такого типа является наиболее привлекательным для женщин. Ему даже не нужно прикладывать никаких усилий, женщина сама все сделает. У него нет ничего, даже целых носков. А что нравится женщинам? Играть роль мамочек, ухаживать, нянчить, наряжать, воспитывать... Это все и объясняет. Мужчине остается только слушаться.

5. Мамин сынок

К этой категории не относятся мужчины, которые не умеют постоять за себя, падают в обморок при виде крови, не умеют играть в футбол... Это другие мужчины – начитанные, аристократичные, настоящие джентльмены, которые откроют вам дверцу автомобиля и подадут пальто. Хороши? Безусловно! Только не забывайте, что мамы растили их для себя. Если вам попадется такой мужчина, то он всегда будет сравнивать вас со своей мамой, причем далеко не в вашу пользу, что может обернуться для вас снижением самооценки и необходимостью долго лечить невроз.

6. Романтик-геолог

Такие мужчины в хорошем смысле слова всю жизнь остаются детьми. Мы им нравимся даже без макияжа и прически, они любят показывать нам уникальные места, для посещения которых не нужно собирать никаких чемоданов и оформлять виз, они любят свободу и им совершенно не важно, что творится в окружающем мире. Мы так увлекаемся, а через несколько лет понимаем, что отстали от жизни и начинаем заново свой путь к идеальному мужчине.

7. Бабник

Это холеные мужчины, при одном лишь взгляде на которых понимаешь – «вот он, настоящий мужик!». Мы уже представляем, как строим семью и рожаем ему детей, вот только вряд ли он будет с ними заниматься, потому что у него есть другие дети от других любимых женщин и на всех у него времени не хватит. Обычно мужчины такого типа привлекают женщины с низкой самооценкой, которые верят, что вот именно ей удастся его приструнить.

8. Богемный поэт

Такие мужчины привлекают женщин, которые считают себя малообразованными и недостаточно культурными. Дамам хочется разбираться в поэзии, живописи, музыке. А мужчины считают себя гениями, которым все дозволено и чихать они хотели на мнение других. Будьте аккуратнее, ведь возможно потом придется выслушивать недовольство по поводу вашего мещанского происхождения.

9. Эгоист

Такие мужчины похожи на жадин, но все же немного отличаются. Если жадина зациклен на своем внешнем виде, то эгоист на каждой клеточке своего тела. Эгоисты очень разноплановые личности, они посещают уроки игры на гитаре, уроки испанского языка, тренировки по волейболу и хоккею. На себя у них всегда есть время, деньги и силы, а вот на вас не будет.

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10. Неудачник

Мужчина-неудачник усердно работает над своим интеллектом, он всегда читает газеты, смотрит новости, просматривает важные события в интернете, оставляя там длинные комментарии. Он любит дискутировать на разные темы, он практически готовый политик, а какой женщине не будет нравиться политик? Ведь он очень перспективный! Но проблема в том, что мужчины-неудачники считают, что весь мир настроен против них, они всегда находят виноватых и даже не подозревают, что можно жить иначе.

Кого же тогда выбрать? Как найти того единственного? На самом деле все очень просто – прислушайтесь к себе, если вам хорошо рядом с мужчиной, развивайте отношения, а если вас что-то беспокоит, не старайтесь скрыть это чувство. Не ставьте на одну чашу весов его хорошие качества и ваше несчастье, последнее всегда перевесит. опубликовано econet

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