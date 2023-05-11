Эмоциональное насилие в отношениях: 30 признаков

Эмоциональное насилие может проявляться не только в откровенном унижении и обесценивании человека как личности. Насильник иногда действует исподволь, незаметно подрывая веру жертвы в себя, собственную значимость. Как противостоять этому типу взаимоотношений?

Проблема насилия в отношениях, кажется, всегда будет актуальной. О подобных злоупотреблениях упоминают в контексте отношений, где имеет место определенная форма реализации власти, сохраняющая перспективную возможность ее воплощения в жизнь в своих (для носителя власти) целях. Вот так всё сложно.

Как распознать признаки эмоционального насилия

А как же партнерские равные отношения? Может ли там отыскаться место для проявления власти? Оказывается, может. Нередко в этом контексте мы имеем ввиду гендерный аспект насилия, когда мужчина в семье, например, давит на женщину, а та принимает роль жертвы.

Но исследования в сфере насилия утверждают, что мужчины и женщины в равной мере могут подвергаться эмоциональному насилию со стороны своих партнеров или близких. Что же такое Эмоциональное насилие в отношениях? Оно, в самых общих чертах, может включать яркие признаки: нападки, угрозы, критику. и менее явные, скрытые: шантаж, провокация стыда или вины и широкий спектр манипуляций.

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Эмоциональное насилие, как правило, направлено на сохранение контроля и подчинение своей воле другого человека.

Имеют место случаи, когда «жертвы» просто не замечают плохого, дурного обращения с собой. Они могут ощущать, что что-то не так, стараться минимизировать контакт с такими людьми. Или вообще принимают подобное отношение как норму. Обычно это люди, с детства привыкшие к подчиненному положению, когда кто-то из их собственных родителей был деспотичным человеком. В процессе продолжительных отношений с человеком, осуществляющим эмоциональное насилие, могут произойти сдвиги в эмоциональном, поведенческом и личностном уровнях «жертвы». Среди них депрессия, тревожность, неуверенное поведение.

Признаки, которые помогут распознать эмоциональное насилие

Вероятно, вы являетесь объектом эмоционального насилия в отношениях, если человек или коллектив:

1. Вас унижают, или высмеивают в присутствии третьих лиц;

2. Вас каким-то образом обесценивают, сводят на нет плоды вашего труда, игнорируют ваше мнение;

3. Пользуются сарказмом и ироничным тоном в отношении вас;

4. Констатируют, что вы «чересчур чувствительны» и ненормально воспринимаете замечания;

5. Пытаются контролировать ваши действия и поступки;

6. Позволяют себе читать вам нотации и даже использовать наказания за ваши провинности;

7. Вы понимаете, что вам необходимо чужое позволение, когда принимаете решения или уходите куда-нибудь;

8. Стремятся держать под контролем ваши финансовые траты;

9. Обесценивают ваши достижения, идеалы;

10. Постоянно убеждают вас что они правы, а вы - нет;

11. Дают вам свое одобрение, одновременно говоря языком тела о своем презрении;

12. Систематически «тычут» на ваши недостатки и промахи;

13. Напрасно обвиняют вас;

14. Не умеют смеяться над собой (не имеют самоиронии) и категорически не принимают, когда окружающие смеются над ними;

15. Нетерпимы в ситуациях кажущегося им отсутствия уважения;

16. Всегда оправдывают собственное поведение, при этом упрекают других и имеют проблемы с принесением извинений;

17. Указывают вам на ваши обязанности и принижают ваши права;

18. Обвиняют вас в собственных проблемах;

19. Прикрепляют к вам обидные ярлыки или делают язвительные замечания в ваш адрес;

20. Эмоционально погружены в себя львиную долю времени;

21. Строят из себя обиженных или удаляются, с целью привлечь внимание;

22. Не склонны к проявлению сочувствия или сострадания;

23. Играют роль жертвы и стремятся вызвать чувство вины;

24. Пренебрегают вами, могут бросить в трудную минуту чтобы наказать или напугать вас;

25. Проявляют абсолютное равнодушие к вашим чувствам;

26. Не видят в вас личность;

27. Считают отказ от секса способом манипуляции;

28. Распространяют вашу конфиденциальную информацию без вашего согласия;

29. Отрицают эмоциональное насилие в отношениях в случае конфронтации;

30. Употребляют завуалированные угрозы с целью напугать или контролировать вас.

Тем, кто стал объектом эмоционального насилия, необходимо для начала набраться храбрости и признать, что это произошло. Вернуть утраченный контроль над собственной жизнью бывает очень непросто, особенно, если ситуация эмоционального насилия носит затяжной характер. За это время «жертва» теряет волю к сопротивлению, самооценку. А для того, чтобы противостоять насилию понадобится значительный запас личных ресурсов. Здесь окажут эффективную помощь психологическое консультирование и психотерапия.

Если ваша личность начнет претерпевать благоприятные для вас изменения, постепенно произойдет и реконструкция отношений, когда возникнет необходимость во взаимном уважении, и отказе от любого рода манипуляций.

Люди, использующие эмоциональное насилие, могут испытать определенные сложности, связанные с отсутствием желания меняться, понимания травмирующие причины своего поведения, с лишением привилегий, которые они имеют благодаря практике эмоционального насилия.

А теперь список необходимых перемен для абьюзера (эмоционального насильника).

Безоговорочное признание сути своих действий;

Прекращение оправдываться и обвинять;

Принять что изменение «насильственного» отношения - это продолжительный процесс;

Развитие в себе таких качеств, как уважение, доброта, умение сопереживать;

Считаться с мнением других.

Эмоциональное насилие – порочная форма взаимоотношений, когда один (абьюзер) пользуется слабостью, податливостью, беспомощностью своей жертвы, а та, в свою очередь, утрачивает целостность своей личности, волю независимость.

Если вы попали в аналогичную ситуацию, желательно как можно раньше признать, что данная модель отношений имеет место быть. А уж потом предпринимать меры по восстановлению «суверенитета».опубликовано econet

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