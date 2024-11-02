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Эмоциональный Альфонс

Источник: b17.ru 02 ноября 2024 7132
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Оказывается, бывают и эмоциональные альфонсы. Такой тип станет любой ценой удерживать внимание выбранной им женщины. А тем временем он поглощает ее позитивную энергию. Для женщины же подобные отношения - иллюзия чего-то серьезного.

Эмоциональный Альфонс

Работая с женщинами, которые поддерживают долгое время отношения, не имеющие развития, у меня сложилось впечатление, что существует особый тип мужчин - эмоциональный воришка. Это своеобразная разновидность альфонсов. Только альфонсов интересует материальная выгода, а в данном случае, выгода эмоциональная. 

Про эмоциональных воришек

Такой эмоциональный Альфонс даже сам делает подарки. Его главная цель - удерживать внимание женщины любой ценой и максимально поглощать все светлые энергии, которыми женщина готова щедро делиться. А это очень чистые и светлые энергии, не только любовь, но и радость, лёгкость, творческий потенциал. 

У женщины появляется иллюзия любви со стороны эмоционального воришки и взамен она отдаёт ему свои самые настоящие чувства. 

Как же получается создать такую иллюзию в восприятии женщины? 

Для этого существует стандартный джентельменский набор:

  • подарки
  • цветы
  • комплименты
  • душевные разговоры
  • обещания
  • признания в любви

Эмоциональный Альфонс

И даже... Даже предложение руки и сердца! 

И кто же устоит и не расценит такое поведение, как любовь? 

Тот, кто смотрит на реальные поступки, а не на тот туман, который создаётся джентельменским набором. 

А поступки таковы, что после признания в любви или задушевных разговоров и подарков, или даже предложения, мужчина внезапно исчезает. 

А потом появляется "как снег на голову".

И не важно, свободен он или женат. 

Свободный может даже успеть жениться за время отсутствия. 

А женатый так никогда и не разводится. 

Время идёт, а отношения ни к чему не приходят. Ни к союзу, ни к расставанию. 

И продолжаться такие отношения могут годами. 

Женщина пребывает в растерянности, она же помнит его стремление быть вместе, у неё есть его подарки. Только нет его самого. 

Так, что же на самом деле остаётся в теле женщины от этой иллюзии мужчины? 

Она ведь отдаёт при каждом его появлении чистые энергии, а что получает взамен? 

Это камни, гелеобразная слизь, газ и дым всех оттенков серого. 

Вот так, сделает набег эмоциональный воришка, накидает слизи, камней и дыма, и был таков с чистыми и светлыми энергиями влюблённой и всепрощающей женщины. Напитался, насосался, заткнул дыры камнями, и был таков. 

И если бы он пропал навсегда, но он ведь появляется вновь и вновь за новой партией ресурса. 

И полагаю, что таких поставщиков у него несколько. 

Так и живёт, то там подворует, то здесь наследит.

 Такова уж его сущность. 

Продолжать отдавать свою любовь и ждать нового появления такого джентльмена удачи или закончить уже жить иллюзиями и надеждами на совместное будущее с ним, освободив место в душе и в сердце для настоящей любви - решать только вам, милые женщины! 

А я всегда готова помочь вам сделать взаимный обмен - камней на лёгкость и радость в жизни и в любви!опубликовано econet

Автор Наталья Цыбина 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология Цыбина Наталья отношения альфонс энергия любовь

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