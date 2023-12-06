Эмоциональный голод. Как распознать и как справиться?

Один из важнейших признаков, что человек жив, здоров и благополучен – его способность свободно и ярко эмоционально реагировать на происходящее вовне и внутри. Проблемы начинаются, когда человеку запрещают реагировать свободно и ярко.

Огромное количество детей, выросших в «благополучных» семьях, не получили от родителей самого важного: эмоционального тепла, поддержки, заботы, внимания и безусловной любви мамы, и любви отца за достижения и успехи.

Как избавиться от эмоционального голода

Они описывают это как страх одиночества, зависть, злость, бессилие и беспомощность, несправедливость. Метафорически: «Я как пустой сосуд, пустыня», «Внутри – выжженная земля».

И обращаются они к терапевтам помощью, и запросы у них могут быть своеобразные:

«К вам можно просто прийти и просто поговорить, чтобы вы просто послушали… Меня никто, как вы, никогда в жизни не слушал…»

«Мне кажется, что я ничего не чувствую… Всё пресно… Ничего не интересует… Ничего не волнует… Во мне пустота бездонная… Я вообще не знаю, зачем я сюда пришла… Моя подруга сказала, что вы волшебник… И что мне нужно к вам…»

«Я не могу дома наорать на свою маму… Можно я выбивалкой ковров буду бить ваши подушки и орать… Выбивалочка у меня с собой… Закупилась заранее…»

«Меня считают крепким орешком, а я 10 лет после смерти мамы ни разу не плакала… Столько боли внутри… Можно я у вас поплачу в сласть…»

«У меня всё есть… В буквальном смысле слова… Но меня последние 5 лет ничего не радует…»

Во всех этих запросах бросается в глаза – странная отделенность человека от своих эмоций и чувств. И прежде чем вести разговор о том, как помочь таким людям, нужно разобраться, что же такое эмоции.

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Эмоции – это реакция на внешние и внутренние события.

Отсутствие эмоций – означает или человек мёртв (смерть), или мир исчез вместе со всеми своими событиями (вакуум), или сигналы внешнего и внутреннего мира не доходят до психики человека (блокада сигнала). Есть эмоции – значит я живу, мир живёт, и мой контакт с миром в наличии.

Эмоции конкретного человека в конкретный момент времени всегда смешаны. Кулинар назвал бы это «винегрет эмоций». Но в просветительских целях можно описать эмоции отдельно, чтобы понять смысл каждой.

Злость. Если вас охватила злость – это означает, что ваши границы нарушаются. С детства нам взрослые так часто внушали, что злиться и проявлять агрессию нельзя (чтобы не расстраивать маму), что можно и вовсе позабыть о своих правах, только и делать, что соглашаться с теми, кто ущемляет наши интересы. Когда после терапии клиент начинает проявлять агрессию – это хороший знак. Первый шаг сделан.

Презрение. Презрение весьма ситуативно. Оно означает, что в данный момент вы лучше, чем другой справляетесь с конкретной ситуацией или делом. Объективно, мы не можем быть во всем равны. В чем-то мы хуже, но в чем-то лучше. Презрение естественно, как дыхание. Мы презираем, нас презирают… Как это часто не совпадает… Отличник может с презрением помогать троечнику решить математическую задачу. Троечник может с презрением помогает непрактичному отличнику сделать что-то полезное в хозяйстве своими руками. Единственный человек, который профессионально не имеет право проявлять презрение – это учитель-тренер-наставник-инструктор-водитель автошколы. Новичок чудачит на глазах профи, а наставник без всякого презрения, спокойно и уверенно подсказывает, как надо сделать правильно! 500 000 раз в день. Железные нервы у наших наставников!

Страхи и тревоги – это сигнал о том, что нам не хватает ресурсов (нужна помощь в конкретной ситуации). В жизни огромное количество вещей, за которые нам страшно взяться, потому что мы пока не обладаем необходимыми знаниями и опытом. Ключевое слово – ПОКА! Как только некий навык (например, вождение автомобиля) становится автоматическим страха нет, как не бывало. Водит человек спокойно, и песенку насвистывает.

Боль, печаль, тоска и скука – это эмоции, которые вызываются нехваткой или отсутствием кого-то или чего-то. Невозможно быть всегда и постоянно позитивным, потому что поражения, потери, утраты и разлуки случаются. Летом мы скучаем о зиме, о лыжах, коньках и других зимних забавах, а зимой по лету, его теплу, солнцу, пляжному волейболу и бронзовому загару. Согласитесь, боль неразделенной любви – это страшная боль, но она помогает переключиться на новый объект вожделения…

Радость и веселье – это эмоции победы, достижения важного результата, пятерки на экзамене, рождение ребенка, свадьба, освобождение от оков и ограничений… Свобода и легкость особенно на контрасте с несвободой и тяжестью переживаются очень ярко. Но человек ко всему привыкает, ко всему адаптируется. И вот уже достигнутый ранее уровень начинает тяготить. А манят его следующие перспективы, далекие горизонты, легкость немыслимая, свобода безграничная.

Перегруз эмоций опасен. Если события вокруг идут слишком плотным строем и положительные, и не очень, наступает истощение. У человека больше нет ресурсов, чтобы реагировать на изменения в мире. И он отключается от раздражителей, блокирует их. И человек прекращается в человека в футляре. В футляре, как в сейфе, живет заключенный по своей воле человек, который жаждет не чего-то доброго и хорошего, а отдохнуть от раздражителей и сигналов.

Недостаток эмоций – это недостаток впечатлений и событий, недостаток красок и звуков мира, недостаток жизни, это омертвение и скука. Тоже не очень хорошо. Но некоторые творческие люди обходятся. Они создают прекрасные миры внутри себя, раскрашенные в самые яркие краски. Воображение им неплохо помогает.

Решение: Поддерживать оптимальный уровень раздражителей и, соответственно, эмоциональных реакций. Кто смог создать себе такое в своей жизни, того можно смело назвать счастливым человеком. Ибо жизнь его разнообразна, но не пресыщена.

Запреты выражать эмоции

Один из важнейших признаков, что человек жив, здоров и благополучен – его способность свободно и ярко эмоционально реагировать на происходящее вовне и внутри. Проблемы начинаются, когда человеку запрещают реагировать свободно и ярко. Вы только представьте себе ситуацию: «Вам на день рожденья подарили прекрасный барабан, а через 15 минут запретили пользоваться подарком. «Не шуми так! Голова у мамы разболелась!» А ведь любой ребенок недавно пришедший на эту землю так радуется подарку, который называется жизнь, что поток эмоций бьёт через край. «Не шуми!» = «Не радуйся!» = «Не будь собой!». И это говорит маленькому человеку не просто большой и взрослый человек, а самый большой для него авторитет (родитель, учитель, воспитатель). И не просто так, а с опорой на некие незыблемые принципы:

Религиозные: «Бог терпел и нам велел!».

Социальные: «Мальчики не плачут! Хорошие девочки так себя не ведут!»

Литературное: «Хочется, перехочется, перетерпится!»

И всё, что запрещается свободно и ярко проявлять, вытесняется-выдавливается в бессознательное и оттуда уже выпрыгивает, как чертик из табакерки, в самый неподходящий момент.

«Ты уже большой мальчик. Не надо мне говорить, что ты боишься темноты… Гайдар в твои годы командовал полком…». Если это воспринимается ребенком как данность, страх вытесняется и потом время от времени выпрыгивает в виде панических атак, необоснованных тревог, смутных беспокойств. А дальше – больше. Для анестезии внезапных приступов страха и тревоги используется тяжелая артиллерия в виде алкоголя и успокаивающих препаратов.

Еще один вариант справляться с чувством страха, причина которого уже позабыта – «лезть на рожон» и пытаться лечить свои страхи участием в рискованных трюках. Но играть в рулетку «выживу – не выживу» никому не советую.

«Библия от мамы. Пункт первый: Мама – святая. Мама всегда права. Мама лучше знает, что правильно, а что неправильно. Ребенку злиться на маму нельзя. Если считаешь, что она не права, смотри пункт первый. И не смей распускать свои ручонки, ножонки, зубёнки, и вообще губу не раскатывай и рот закрой». Границы ребенка нарушены, мечты и надежды порваны в клочья, а реагировать злостью на маму запрещено… Что происходит дальше? Ребенок независимо от возраста начинает мстить матери асоциальным поведением, переломами, психосоматикой, аутоагрессией вплоть до самоубийства. Поэтому моя рекомендацией для родителей – с самого раннего возраста разговаривать с ребенком как с личностью, которая имеет свои права и обязанности. С возрастом они меняются. Но с самого раннего возраста общайтесь уважительно и объясняйте ему смысл своих действий и прислушивайтесь к его позиции и чувствам.

«Много смеешься – много плакать будешь! За всё придется платить!» Это вообще выглядит как попытка уставшего от серьёзной ответственности взрослого переложить часть груза на ребёнка. Представьте себе на секунду, что ребенок поверит!!! А дальше начинается бухгалтерия: смеялся 33 раза – плакать буду 33 раза. Куда бы спрятаться от такой участи? Может лучше освоить и натренировать в себе звенящую тишину библиотеки и незыблемое спокойствие музея, чтобы не попасть под раздачу?

«Да не переживай ты так! Не печалься! Ты себе девчонок (мальчишек) еще найдешь!» Представьте, что человек внял совету и не попечалился никак, не поплакал, не простился, не простил… Никак от слова «совсем». На следующий день – новые отношения… Вам не кажется, что в этой «картине маслом» что-то не так? В этом случае отношения потеряют свою ценность и оригинальность. Всё и все станут одинаковыми, серыми, ровными буднями, как булыжники на мостовой.

Решения во всех этих случаях довольно просто.

1. Разрешать себе открыто проявлять и свободно выражать эмоции как реакции на происходящее внутри и вовне.

2. Если когда-то кто-то не разрешил (запретил) выражать эмоции свободно, значит нужно сходить по линии времени, поговорить со своей детской (более молодой) частью личности и теми, кто является автором запретов, и защитить своего внутреннего ребенка, и вернуть доброхотам «ограничивающие убеждения» и неэффективные «принципы выживания» и навязанный «порядок вещей».

3. Одновременно с процессом возврата очень полезно объяснить детской части суть каждой проживаемой эмоции, а также позитивность намерений авторов запрета («хотели, как лучше, а получилось как всегда!»

4. Очень полезно тренировать на практике свободное проявление эмоций в повседневной жизни и в повседневных отношениях.

5. Мне действительно страшно (волнительно, тревожно) приступать к чему-то совершенно новому. Но я самый лучший специалист по освоению новых технологий и решений. Чуть подучусь, посоветуюсь со спецами, почитаю инструкцию и смогу ракеты в космос запускать.

6. Злиться – это совершенно нормально в случаях, когда нарушают твои личные границы и границы близких тебе людей. Агрессия – это один из способов защиты. Восстановишь границы… и будешь дружить дальше!

7. Веселиться шепотом и праздновать втихаря было полезно пламенным революционерам в царские времена, подпольщикам в оккупации, и разведчикам Штирлицам под колпаком у Мюллера. А мы радуемся по-другому. И обнимем, что ребра захрустят, и споём, что стекла зазвенят. Душа наша широка!

8. Печаль, скорбь, грусть, тоска, скука – разные градации очень важного процесса, процесса имеющего свою длительность и этапность. И суть этого процесса отпускание старого (отпускание неудачи и потери), и качественная подготовка себя к чему-то будущему, к чему-то новому. Тут и опыт надо детально обдумать и уроки мудрости из опыта вынести, и проститься, и простить. Простить прежде всего самого себя. Если хирург не провел эту работу с каждым из своих умерших пациентов, он просто не сможет выполнять свою работу дальше. Если мужчина или женщина не завершили предыдущие отношения, они приведут весь табор своих бывших в постель к новому любимому человеку. Вообще-то говоря только проживание неудач как невозможность достижения желаемого, проживание крушения магических иллюзий детства («мир не обязан соответствовать нашим ожиданиям») делают нас взрослыми, зрелыми и сильными.

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А если случилось страшное. Если произошёл перекос, дисбаланс в эмоциональных состояниях. Одни состояния все чаще и чаще, и совсем нерадостные они. А веселья и счастья все меньше и меньше. А то и того хуже может беда приключиться. Ровно, индифферентно, безразлично человеку станет. Никаких эмоций и чувств. Вакуум. Дистиллят. Стерильность.

Суть эмоционального голода – в мягком варианте – это недостаток психологических поглаживаний, знаков внимания, слов поддержки и одобрения, конкретной помощи в решении конкретных задач (дефицит ресурсов).

В жестком варианте – это дефицит любых сигналов и впечатлений (и позитивных и негативных), безразличие окружающих, пустота внутренняя. Жесткий вариант – часто результат обособленности, отстраненности, отгороженности от мира вследствие травмы. Нехватка, жажда дефицит, пустота настойчиво требуют восполнения. В жестком варианте – любыми средствами.

Ученые говорят, что такая пустота (эмоциональный голод) одна из самых коварных состояний человека. Попытки заполнить пустоту, восполнить недостаток эмоций может привести к неразборчивости. Как голодный часто неразборчив к пище, так и эмоционально изголодавшийся неразборчив к стимулам, раздражителям и сигналам. Может запихивать в себя совершенно небезопасные вещи, лишь бы не чувствовать пугающую пустоту.

Именно в этот момент полезно оказать человеку посильную помощь. Заметить проблему и оказать помощь. Как заметить?

Признаки эмоционального голода (неразборчивости в заполнении пустоты)

Заедание – сладкие мягкие жирные продукты поглощаются тоннами. Значит ситуация серьёзная.

Долгое проживание в токсичных отношениях с партнером в ожидании хоть крошечки любви за огромную цену. В этом случае скандал превращается в страшный, тяжелый, но привычный способ получения эмоций и обмена энергией. Но отказаться от старого и пойти в новые отношения еще страшнее, потому что новое – это всегда шаг в неведомое.

Трудоголизм – весьма и весьма привычный способ решить проблему пустоты и эмоционального голода. Если просто так меня не любят, я заставлю любить меня за мои труды. И вот за копеечку любви начальства человек платит свои 100 рублей затрат (здоровье, время, нервы). Трудоголизм и жертвенность поддерживается незыблемыми принципами: «любовь надо заслужить», «я должен другим как поле колхозу», «труд ради общества это святое, а «Я» - последняя буква в алфавите»). Никаких «Я хочу, мне интересно», никаких «Мне», никаких «Для себя».

Любая клоунада, склочность, конфликтность и жалобы – это вымогание любых эмоций у окружающих, даже негативных, потому что даже этот суррогат заполняет пустоту и восполняет дефицит. Любой педагог знает, что ученик-подросток срывает уроки не просто так, а потому что жаждет любви и внимания, которых ему не достает в родительской семье. И вместо травли с привлечением административного ресурса директора школы, нужно срочно подключать психолога и работать с семьей.

Психосоматические симптомы – если человек очень долгое время не обращает внимание на проблему эмоционального голода, тело начинает прибегать к более заметным сигналам – симптомам. Иногда это объясняется привычной моделью получения любви и заботы: «Мать мне выделяла каплю любви только тогда, когда я болел». Иногда это означает, что человек уже довел себя «до ручки» и пора предпринимать серьезные меры.

Шопоголизм – это очень хороший женский способ побаловать себя, получить удовольствие, восполнить дефицит. Правда помогает ненадолго. Приходится практиковать с некоторой периодичностью. И потом получается: «Да, одежда уже вываливается из шкафов… Но это не та одежда!!!»

Духовные практики – для многих людей это всего лишь попытка заполнить пустоту. Если вы заметили, что ваши знакомые бегают от одного гуру к другому, смакуя и сравнивая «ощущения потока божественной любви» как блюда в разных ресторанах, это свидетельство не духовного роста, а эмоционального голода и попыток заполнить эмоциональную пустоту, значит пора бить тревогу.

Зависание в интернете и соцсетях – это не что иное, как попытка уйти из зоны эмоционального голода в реальной жизни, и обеспечить себе насыщение сигналами, впечатления и эмоциями в виртуальном мире. Он более анонимен, предсказуем и поэтому кажется более безопасным. Он более яркий и поэтому кажется более привлекательным. Фейсбук всегда помнит о твоём дне рождения… Не то, что некоторые… так называемые друзья. Чтобы хоть как-то контролировать время потраченное в интернете – ставьте себе конкретные цели: «Зачем я сегодня (сейчас) вхожу в интернет? Сколько мне нужно времени для достижения результата?»

Итак, вы заметили у себя или у другого человека признаки эмоционального голода. Что делать дальше?

Методы утоления эмоционального голода

1. Создать позитивный образ себя.

Например, «Я не виноват, никому ничего не должен, мне стыдиться нечего, я такой, как есть – хороший». Лучше всего начинать создавать позитивный образ с тех аспектов себя, которые на самом деле хороши уже сейчас. Например, вы не умеете пока водить автомобиль, но умеете готовить борщ, с чего начать? Не нужно сразу говорить при знакомстве с новым человеком: «Я не умею водить автомобиль». Начните с другого. Если вы умеете готовить не просто борщ, а Борщ с большой буквы, это может стать прекрасной строкой вашего внутреннего резюме и вашего внутреннего портфолио, вашего мнения о самом себе. Уверенно говорите о себе как о крутейшем специалисте по борщам, и вас начнут считать кулинаром. Уверенность в одном распространяется на уверенность в другом. А навыки уверенного вождения автомобиля, потом подтянете. А пока наслаждайтесь позитивными эмоциями признания ваших положительных качеств и талантов. Похваливать себя за любой хоть и маленький успех – тоже очень важно. «Из всех упражнений йоги у меня получается только поза лежа на спине - это пусть маленький, но успех!» Очень полезно замечать малейшие позитивные подвижки: «Шнурки не умел завязывать – научился! Молодец! Ложкой в рот не попадал – теперь попадаешь! Молодчина! Раньше ползал – теперь ходишь, плаваешь, смеешься и радуешься. Человек – существо, которое может научиться чему угодно! И любое новое дело я тоже смогу осилить, было бы желание».

2. Прекратить старые отношения и создать новые теплые отношения

Если бы вы знали, как много энергии тратят люди на смакование поражений и обид, на ожидание «вдруг милый вернется», и другие способы застрять в прошлом. Это в чистом виде расточительство и разбазаривание ресурса! Это просто недопустимо, если вы хотите преуспеть в жизни. Что делать?

Начать рекомендую с такого простого на вид приёма как «Благодарность тем, кто выступал в роли помощника, наставника, друга, приятеля». Получилось с помощниками, следующая ступень – благодарность «врагам». Они-то так старались, так рисковали репутацией, так строили козни… И всё это, чтобы закалить нас в бою, сделать сильнее и мудрее.

Когда завершили предыдущие отношения, можно разворачиваться в будущее и создавать новые отношения. «Дорогой мой будущий друг, приглашаю тебя в отношения… Мне есть что предложить тебе. И я с радостью приму то, что ты мне приготовил».

Важно помнить, что любые отношения – дело взаимное. Одного вашего интереса к партнеру мало. Как говорили мудрые китайцы, если между вами десять шагов и вы сделали навстречу партнеру свои пять шагов, а партнер не сделал в вашу сторону ни шага, не теряйте времени, насильно мил не будешь, разворачивайтесь и начинайте искать новые отношения.

И как только вы найдете себе партнера, близкого по ценностям и взглядам, и способного вместе с вами на деле решать задачи жизни – ваше партнерство обязательно станет для вас обоих источником огромного количества совместных событий, источником взаимного эмоционального насыщения. Вместе весело шагать по просторам…

3. Найти дело, которое тебе интересно

Не работа, а дело – это важно. Вспоминается такая история. Ко мне недавно обратилась один клиент с запросом: «Помогите мне выбрать то, чем мне заниматься профессионально, чтобы всё у меня было, и деньги, и статус, и интерес. И предложил на вскидку с десяток вариантов профессий. Как и следовало ожидать, результаты первичного тестирования его категорически не устроили. А почему? А потому что варианты, из которых можно было выбирать, были взяты буквально с потолка. То ли мне в космонавты, толи в спортсмены, то ли в преподаватели ВУЗа. Это означает только то, что варианты профессии не плод личных размышлений и самоанализа, а что-то навязанное, что-то снятое чужого плеча. К примеру, если кто-то обрел успех, защитив диссертацию, ты можешь потратить много времени и сил, чтобы повторить чужой путь к успеху, и это не принесет никакого удовлетворения.

А как надежнее понять, что твоё, что не твоё? Самый надежный вариант – опыт. Попробовать везде и там, где результат превзойдет ожидания – там и продолжать наращивать усилия. Чем бы вы ни занимались в настоящий момент («Устроился? Нет, пока работаю!»), очень полезно время от времени задавать себе нехитрые вопросы: «Чем мне нравиться заниматься сейчас? Чем я хочу заниматься чаще? Что мне интересно больше всего? Кем я вижу себя через 5 или 10 лет. Я занимаюсь тем же или чем-то еще?».

Для меня очень важным критерием попадания в яблочко является телесные ощущения. Если я занимаюсь чем-то таким, к чему у меня «душа лежит», это сопровождается ощущением легкости, мобилизованности, сосредоточенности, и результаты достигаются сравнительно быстро и легко.

Все предыдущие советы – это первичный уровень самопомощи. Это то, что может сделать человек для самого себя без посторонней помощи. Но есть моменты когда без помощи профессионального терапевта просто не обойтись. К примеру метод системных расстановок позволяют очень наглядно увидеть суть проблемы и быстро найти эффективное решение.

4. Восстановить связь с родителями и предками

Каждый из нас получить от родителей то, что они могли нам дать, ни больше, ни меньше. И жизнь, и заботу, и крышу над головой, и пищу на каждый день. И сложности, и испытания, и конфликты. Самое плотное событийное и эмоциональное наполнение (и позитивное, и негативное) происходит для человека в семье родителей с самых младых ногтей. Родители для нас и поддержка, и испытание. Потому что родители и помогают нам, и ограничивают нас собой.

Иногда в силу разного рода травматичных обстоятельств мы сосредотачиваемся на негативных образах родителей, и это препятствует получению ресурса жизни от предков по отцовской и материнской линии. Когда веточка начинает ругать ствол и отказываться от соков дерева, на котором она растет, веточка и сама начинает чахнуть. Хорошим решением является восстановление полнокровной связи с родственниками. По сути это означает согласие с родственными связями и со своей жизнью.

«Дорогие родители, дорогие предки, я вам сын (дочь), мы одна семья. Вы подарили мне жизнь, и это очень большой подарок. Я его принимаю без всякого чувства вины. Принимаю как подарок. Того, что вы мне дали, достаточно, чтобы жить. Дальше я буду действовать самостоятельно. Сделаю с этим даром жизни что-то очень хорошее на радость себе и людям. Смотрите на меня доброжелательно».

5. Позаботиться о детской части

Есть тяжелые травматичные случаи, когда члены семьи никак не воспринимаются человеком как поддержка и ресурс. И тогда подходит работа с частями личности, одни из которых более взрослые, сильные и мудрые, а другие – более детские и беспомощные. Например, можно в воображении обратиться к своей детской части так: «Дорогая моя детская часть, я теперь сам о тебе позабочусь, я никому тебя в обиду не дам. Я теперь для тебя буду и за папу, и за маму». Раненой детской части нужно обеспечить максимальное количество поддержки и заботы. И всё это происходит в виртуальном пространстве терапевтической сессии с применением самых разных приёмов психотерапии, доступных терапевту и уместных для клиента. После интеграции с утешенной и защищенной детской частью человек испытывает громадное облегчение, наступает умиротворение, пустота уходит.

6. Поработать с ограничивающими убеждениями

Иногда дефицит ресурсов обосновывается множеством убеждений: «Не высовывайся», «Не хвастайся», «Я не достойна любви», «Ошибаться нельзя», «Хорошего понемножку». И здесь важно помнить, что у каждого такого убеждения есть автор. (Одна из клиенток сказала так: «Моя мать всегда называла меня уродиной, и добавляла: «Никто кроме матери тебе правду скажет!»). И еще важно помнить, что можно любое из убеждений, которое вам не подходит, которое вам не нравится, отдать обратно, его автору, тому, кто когда-то внушил его вам. В расстановках это получается очень наглядно и эффективно. Вместо того, что вам мешало, нужно сформулировать и присвоить себе новые эффективные убеждения-внушения: «Я достойна самого лучшего!», «Моя жизнь – прекрасная возможность для того, чтобы сделать что-то хорошее!», «Всё, что ни случается, всё к лучшему!» и т.д.

7. Повзрослеть

В психоанализе очень ёмко описан процесс развития и взросления человека. Развитие – это движения от роли пассивного объекта желаний других людей («Мама захотела и родила меня»), к роли активного творца своей собственной жизни («Я сам выбираю, что мне делать, каким быть, что чувствовать, и как реагировать на события во внутреннем и внешнем мире»). Взросление – это увеличение доли самостоятельности.

Как только человек уходит из позиции бессильной жертвы обстоятельств и начинает воспринимать себя творцом и автором своей жизни, он осознанно распределяет свои ресурсы, в том числе эмоциональные более целенаправленно и эффективно.

Взрослому зрелому человеку эмоциональный голод не опасен. Так как он способен вовремя заменить истощение ресурсов и запланировать действия по их восполнению.

Примечание

Эмоция – это эмоциональный процесс средней продолжительности, связанный с оценкой значимости внешних или внутренних событий, которые выражаются в форме непосредственных переживаний («Мне страшно», «Я в печали», «Мне весело», «Мне грустно», «Я злюсь», «Мне интересно») и сопровождается в большинстве случаев достаточно заметными физиологическими проявлениями (мимика, жесты, ритм дыхания, ритм сердцебиения, и т.д.)

Ощущение – психическое отражение свойств и состояний внешней и внутренней среды, возникающее при непосредственном воздействии на органы чувств

Чувство («Я боюсь этого человека» - социально окрашенная эмоция более продолжительная по времени, некое устойчивое отношение к конкретному человеку, и поэтому могут быть противоречивыми, амбивалентными «и люблю, и ненавижу его»)

Страсть - наивысшее проявление чувств.

Аффект – сильные, глубокие, быстро возникающее, бурно протекающее эмоциональное переживание, для которого характерно сужение сознания и самоконтроля.

Настроение - «хроническое эмоциональное состояние, достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, фон для других процессов.

Переживание – чисто субъективно-психологический аспект эмоций, не включая физиологических реакций.

Примеры эмоциональных процессов:

Автор Юрий Карпенков

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