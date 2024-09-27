Эмоциональный опыт: как мы выбираем себе партнеров

Рядом с некоторыми людьми человек ощущает комфорт, с другими – радость, третьи невольно вызывают раздражение, а четвертые становятся партнерами, некоторые совсем ненадолго, а кто-то навсегда. Почему так происходит?

Каждый человек несет свою задачу и вызывает определенные эмоции. Он появляется в жизни не просто так, а для того, чтобы помочь, чтобы с его появлением, кто-то увидел себя с другой стороны, что-то осознал и «излечился». Если произошло изменение, то его миссия считается выполненной, если нет, то «учителя» будут приходить снова и снова, пока урок не будет окончательно усвоен.

Люди не выбирают себе в партнеры тех, с кем будет все легко и просто. Человек пребывает на этой земле для изменения и развития, а самым лучшим способом для ускоренного личностного роста, станет человек, который будет круглые сутки находиться рядом и показывать нам все болевые точки, периодически их задевая.

Зачем людям нужно дополнять друг друга?

Одна из широко распространенных причин объединения разных людей – по схожим психическим травмам, полученным в детстве. Их совместное общение является шансом для прохождения пропущенных ступеней развития, дополнения друг друга, разрешения совместных жизненных задач.

Партнеры могут быть абсолютно не похожи на первый взгляд. Они могут быть разных рас, с несходными характерами, противоположным воспитанием и привычками. Но их будет непреодолимо тянуть друг к другу схожий эмоциональный опыт, который они пережили в детстве в своих семьях.

Довольно часто встречающийся пример – инфантильный муж, озабоченный своим здоровьем и заботливая жена. Часто в таких парах, мужчина младше по возрасту или просто молодо и очень привлекательно выглядит, а жена старше или имеет психологический тип «тетка». Он неуверен в себе, привык, чтобы о нем постоянно заботились, раздражительный и эмоциональный, она - сильная личность, спокойная и надежная, из тех, что из горящей избы и коня вытащит, и мужика.

На взгляд со стороны – они абсолютно друг другу не подходят, не имеют ничего общего. Но выясняется, что оба имеют одинаковую семейную историю, в детстве они пережили сходную психологическую травму – кончину отца. Эта смерть переживалась обоими очень глубоко, она оставила серьезный след в психике, и оба партнера вытеснили печаль по отцу из реального переживания в подсознание.

Супруг заменил открытое горе болезнью и эмоциональной незрелостью, нуждающейся в постоянной материнской заботе, а жена в детстве заняла позицию главы семьи, обрела силу и упорство, которые потом сфокусировала на заботе о «болезненном» муже.

При одинаковом эмоциональном опыте, они «выбрали» разные поведенческие стратегии. Именно пережитый негативный опыт стал тем, что подтолкнуло их к семейной жизни. И на самом деле, очень разные снаружи, при ближайшем общении эти люди прекрасно дополняют друг друга. Они привлекательны для своих партнеров не внешностью, а защитными качествами, которые отсутствуют у одного и в избытке имеются у другого, а в целом, дополняющими их личности.

Но в глубинах бессознательного, их объединяет общая боль и горе по утраченному, пережитые в детском возрасте. Поверхностные отличия партнеров появились потому, что эти люди стали играть разные внешние роли при однотипных, глубоко спрятанных проблемах. Каждый человек, очень глубоко внутри себя, уверен, что сможет вернуть себе однажды утерянное, посредством взаимоотношений с другими людьми.

Это желание часто остается тайной даже для самого человека, но когда люди начинают совместную жизнь, все спрятанное выходит наружу. А партнер открывается перед второй половинкой с совершенно неожиданной стороны. В этом и заключается парадоксальность взаимоотношений – люди могут обрести наивысшее счастье и самую глубокую боль только с теми, кто тщательно скрывает в шкафу такие же точно скелеты. Поэтому партнером становится человек, который лучше всего поможет вам вырасти духовно и стать полноценной личностью, но он также может стать тем, кого вы возненавидите сильнее всех, именно по той же причине. опубликовано econet

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