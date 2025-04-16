Эмпатия эмпатии рознь: почему чужое сочувствие вызывает обиду и злость

Очень важно распознавать, какой вид эмпатии, как со-чувствия и со-переживания, встретился вам на пути, чтобы не попасть на крючок когнитивной эмпатии человека с нарциссической адаптацией, которую он умеет и будет использовать как средство манипуляции.
Может ли быть, что высказанное сопереживание или сочувствие человека, вдруг вызовут у вас боль, обиду, злость? Да, может, так как существуют различные типы эмпатии. Давайте, сначала определим, что такое эмпатия. У этого слова греческое происхождение, и дословно оно означает «в страдании, страсти». Это осознанное со-переживание эмоциональному состоянию, в котором находится другой человек. Однако в определении эмпатии есть дополнение: эмпатирующий человек не теряет понимания и ощущения того, что его переживание имеет внешнее происхождение.
В 1905 году Зигмунд Фрейд одним из первых использовал этот термин и дал ему такую характеристику: «Мы учитываем психическое состояние пациента, для этого — ставим себя в это состояние пациента и стараемся понять его, сравнивая со своим собственным состоянием».
Так какие же виды эмпатии можно встретить в повседневной жизни?
Прежде всего необходимо сказать, что эмпатия включает 3 компонента:
• когнитивный, состоящий из интеллектуальных процессов — анализа, сравнения, обобщения, аналогии и т.д.;
• эмоциональный — это чувства, эмоции, переживания;
• поведенческий — конкретные действия человека;
И эти компоненты могут соединяться в разной пропорции, образуя тот или иной вид эмпатии, которую может проявлять человек в каждой конкретной жизненной ситуации.
1. Эмоциональная эмпатия. В этом виде эмпатии максимален эмоциональный компонент при минимуме когнитивного. Поэтому она характеризуется очень сильной захваченностью событиями, ситуацией и чувствами другого человека. Когда теряется переживание того, что источник чувств, которые испытывает человек, принадлежит не совсем ему.
Например, смотришь на рану другого человека и испытываешь физическую боль, страх такой силы, что это может обездвижить и помешать помочь раненому. Когда плачешь и кричишь вместе с ним, а то и вовсе теряешь сознание.
Или вид бездомного человека приносит такие страдания, сталкивает с таким сильным чувством вины и желанием его избежать, что, спасая другого, сам становишься бездомным.
2. Сочувствующая эмпатия. Здесь все три компонента находятся в хорошей пропорции, которая соответствует жизненной ситуации. В ней сопереживающий человек, наряду с пониманием и переживанием трудностей и страданий другого, находит в своей душе внутреннее пространство, свободное от этих переживаний. И именно опираясь на эту внутреннюю свободную долю в себе, он остается способным переживать и вместе с тем адекватно мыслить, принимать решения и действовать так, что это приводит к улучшению ситуации или состояния другого человека, реальной его поддержке.
3. Когнитивная эмпатия. В этом варианте эмпатии своего максимума достигает когнитивный компонент при минимуме, а то и полном отсутствии эмоционального.
Именно данный вид эмпатии свойственен нарциссичным натурам. Так как, проанализировав трудную ситуацию другого, поняв, какие чувства он переживает, в чем нуждается, — все это знание человек с нарциссической адаптацией манипулятивно будет использовать и развернет к максимальной выгоде для себя.
Нарцисс в силу нехватки эмоционального компонента не способен к искреннему со-чувствию, со-страданию, со-переживанию, он не может присоединяться к чувствам другого, не будет присоединяться к ним. В его задачи и планы не входит помочь вам. Его единственная задача — помочь самому себе. Только самому себе. И больше никому, кроме себя.
Именно поэтому нельзя находиться в заблуждении о том, что у человека, страдающего нарциссическим расстройством, нет эмпатии. Эмпатия есть, но она только когнитивная.
И именно поэтому важно распознавать, какой вид эмпатии, как со-чувствия и со-переживания, встретился вам на пути, чтобы не попасть на крючок когнитивной эмпатии человека с нарциссической адаптацией, которую он умеет и будет использовать как средство манипуляции, чтобы получить то, что ему необходимо от вас, и чем нанесет вам урон.
Да, порой защитить себя от ловушки когнитивной эмпатии очень сложно. Ведь в трудной жизненной ситуации, ситуации потери, развода, болезни, смерти, разрыва или другой похожей человек начинает страдать от растерянности, неуверенности, может быть, собственного бессилия и беспомощности. И поэтому оставаться сильным и мудрым в этой ситуации крайне сложно, практически невозможно. Чем и пользуются нарциссы.
И когда вы, теряясь и открываясь их когнитивному сочувствию, даете им право на некую долю, — они берут все. Для них ваша любовь, открытость, нежность, доброта и щедрость выглядят слабостью. И так по-человечески легче верить в то, что нарцисс делает это непреднамеренно, что он заблуждается и ошибается, что стоит ему об этом прямо и честно сказать, то он тут же начнет себя вести по-другому, учитывая вас и проявляя заботу.
Но это не так. Все слова, действия нарцисса относительно вас прагматично просчитаны на много шагов вперед. Страшно это звучит? Да, очень.
Да. И первым шагом следует признать, что он ее использует.
Это очень непросто, так как на проявленную доброту, даже «ложную» доброту человек склонен отвечать открытостью и добротой. Это нормальная человеческая природа, которая помогает выживать многим поколениям людей. Без нее никак. Но ложная доброта нарцисса всегда идет с затратами для того, кто ее принимает.
Вторым хорошим шагом может быть — определить, что хочет от вас нарцисс.
Что это может быть? Да что угодно: деньги, должность, забота, особое положение в семье… или снятие неких обязанностей, которые он не хочет выполнять по различным причинам.
Определив это, важно понять: готовы вы или нет удовлетворить эту потребность нарцисса? И если готовы, то в какой степени без ущерба для себя?
Ведь неоправданная и излишняя открытость и доброта с вашей стороны в ответ на его когнитивную эмпатию не принесет ничего, кроме злоупотребления вами.опубликовано econet
Автор Ольга Попова
Иллюстрации Sara Andreasson
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