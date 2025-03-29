Если диеты НЕ работают, 5 психологических стратегий для потери веса 

Диеты не помогают. Но есть простые и эффективные стратегии, позволяющие сбросить вес без всяких диет! В этой статье вы узнаете 5 стратегий. которые помогут похудеть

Множество людей злятся и испытывают чувство вины из-за своего веса и нездорового отношения к еде. Мы прекрасно знаем, как похудеть: есть меньше, употреблять здоровую пищу и больше двигаться. Тогда почему это не работает? Уровень ожирения резко увеличивается, несмотря на армию защитников здорового питания. Видимо, настало время признать, что диеты не работают.

5 способов сбросить вес без диет

Наслаждайтесь едой

Здоровая микрофлора

Еда высокого качества

Ешьте с умом. Когда вы подумаете, что может быть наелись, прекратите есть!

Прекратите пытаться похудеть и почувствуйте себя хорошо в своем теле сейчас

Исследования показали, что две трети диет заканчиваются провалом, а во многих случаях диета является предвестником будущего набора веса. Люди, которые участвуют в программах по снижению веса, зачастую набирают значительно больше килограммов в течение двухлетнего периода чем те, кто в таких программах не участвовал.

В конечном счете наиболее вероятный исход диеты состоит в наборе веса – причем даже большего, чем тот, который был у вас изначально.

Итак, диеты не помогают. Но есть простые и эффективные стратегии, позволяющие сбросить вес без всяких диет!

1. Наслаждайтесь едой.

Мы больше не ограничиваем себя в еде, которая нам нравится. Но едим мы только тогда, когда действительно проголодались и уверены, что получим удовольствие от каждого кусочка. Вы хотите шоколадное пирожное? Вперед! Или сочный стейк? Нет проблем! Не ограничивайте себя, отдавая предпочтение диетическим продуктам, лишенным питательности и напоминающим на вкус бумагу.

Но никогда не говорите себе: «Я перекушу, потому что сейчас время обедать».

Начинайте есть, когда вы ощущаете голод. Еда – это вкусное топливо для нашего организма, так что дождитесь, пока ваш желудок потребует еды, ДО ТОГО, как начнете есть. Используйте ШКАЛУ ГОЛОДА) как эффективный инструмент для развития осознания потребностей своего тела.

2. Здоровая микрофлора.

Проведено огромное количество исследований, которые указывают на тесную связь между недостатком полезных кишечных бактерий и ожирением. Культивировать полезную микрофлору просто, если вы будете употреблять разнообразную пищу, богатую натуральными продуктами, которые выращивают и получают традиционным способом, не накачивая антибиотиками и не опрыскивая пестицидами.

Включите в свой рацион жирный простой йогурт местного производства - без фруктов или вкусовых добавок, но с натуральными пробиотиками.

3. Еда высокого качества.

Избегайте обработанных продуктов, насыщенных химикатами.

Ваша кожа, ноги и волосы будут сеять и вы начнете терять вес. Фраза на этикетке «обезжиренный» и «с низким содержанием жира» означает лишь наличие вкусовых добавок или сахара. Перестаньте покупать продукты, имеющие в своем составе ингредиенты, которых вы не знаете или названий которых не можете произнести. Покупайте жирное молоко, масло, хорошего качества традиционный сыр и натуральный йогурт.

Когда вы начнете есть вкусную пищу высокого качества, вы будете нуждаться в гораздо меньшем количестве еды, чтобы почувствовать сытость!

4. Ешьте с умом. Когда вы подумаете, что может быть наелись, прекратите есть!

Сидите за красиво сервированным столом и сосредоточьтесь на еде. Старайтесь прочувствовать каждый глоток и посмаковать каждый кусочек.

Мы привыкли спешно захватывать пищу крупными кусками, что не дает нашему телу возможность подать сигнал, что мы насытились. Поэтому важно есть медленно и осознанно, смакуя и прожевывая каждый кусочек.

Избавьтесь от привычки съедать все, что есть на тарелке!

Особенно это важно, когда вы обедаете в ресторане или покупаете еду на вынос. Мы склонны проглатывать гораздо больше пищи, чем нуждаемся.

Дома уменьшайте размер порции на вашей тарелке, используйте блюдо меньшего размера, маленькую чашку или стакан. Помните, что вы всегда можете добавить еще!

Ешьте, что вы хотите, но прислушивайтесь к вашему телу - и когда вы съели достаточно, прекращайте есть! Это искусство, которое требует тренировки, так как мы давно потеряли способность контролировать чувство насыщения и зачастую едим до тех пор, пока на столе не остается ничего.

5. Прекратите пытаться похудеть и почувствуйте себя хорошо в своем теле сейчас.

Вновь влюбитесь в свое тело. Вспомните время, когда вы любили ваше тело? Вспомните, что вы чувствовали и напоминайте себе об этом ежедневно. Если вы не можете вспомнить подобное, возьмите кого-нибудь, чьим телом вы восхищаетесь и представьте, будто оно ваше.

Будьте добры к своему телу. Начните уважать его и думать о всех вещах, которые вы в нем любите. Один из самых больших барьеров в потере веса – психологический. Перестаньте с завистью смотреть на худых людей. Перестройте восприятие собственного тела.опубликовано econet

By Karina Melvin

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet