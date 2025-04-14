ЕСЛИ МАМА НЕ ВЕРИТ

Взаимоуважительные отношения заключаются в том, что я изначально не считаю другого глупее и слабее себя. Я оставляю ему право на свою жизнь и свои ошибки.

Одна из частых проблем, озвучиваемых в терапии: «Я хочу доказать маме, что я справляюсь со своей жизнью». Я очень долгое время не очень понимала, как это может быть, пока не заметила эту же проблему в разговорах со своей мамой. В ответ на ее жалобы на то, что все дорого, или что у нее не хватает денег на что-то, я предлагаю ей эти деньги дать, а она мне неизменно отвечает: «Ты со своей жизнью разберись. Хоть бы за тебя у меня голова не болела».

Как поверить в своего ребёнка

Меня это всегда поражало и удивляло. Я очень давно материально независима, вполне нормально зарабатываю и к маме за помощью в этом плане никогда не обращаюсь, начиная еще со студенческих времен. И все равно она продолжает сомневаться в том, что я вполне в состоянии справиться со своей жизнью и прокормить свою семью.

Я всегда видела в этом обесценивание и конкуренцию. Но не замечала то, что мне просто не доверяют. В мои силы не верят. Меня не считают надежной и стоящей на прочных опорах. Это очень удивительно, странно и неприятно.

Как сделать так, чтобы наши дети верили в себя, опирались на свои знания о себе, на свои сильные стороны? Чтобы могли реалистично оценивать свои силы, и, если их на что-то объективно не хватает, то могли бы вовремя отказаться от ненужной траты энергии и от нереалистичной цели или обратится за помощью. Как научить их этому здоровому балансу?

Как приобрести здоровый баланс для себя?

Буквально сегодня мне попалась на глаза прекрасная фраза о том, что когда мы любим по-настоящему, мы верим в то, что человек достаточно умен и достаточно силен, чтобы решать свои проблемы сам. И мы можем только быть рядом, поддержать, если нужна будет наша поддержка. И помочь, но только после того, как нас попросят о помощи. И только если мы можем и хотим помочь.

Если нам вдруг кажется, что ему будет унизительно просить о помощи, и мы на всякий случай сами ее предлагаем, то часто именно этим человека и принижаем. Получается, он как бы не имеет права не справиться и просьба о помощи - это уже как бы унижение. Из такой позиции любая наша помощь будет унижением для человека. И тогда ни о каком уважении и дружбе речь не идет. Это контроль и манипуляции.

Если мы не позволяем себе отказать человеку, просящему нас, то это тоже унижает его. Получается, мы считаем, что он умрет без нашей помощи, что он не способен без нас решить свою проблему. За исключением крайне редких случаев реальной угрозы для жизни, это не так. А мы просто берем на себя функцию господа бога.

Взаимоуважительные отношения заключаются в том, что я изначально не считаю другого глупее и слабее себя. Я оставляю ему право на свою жизнь и свои ошибки. Я верю, что он сам способен постоять за себя. Сам решить, что ему подходит, а что нет.

Если же речь о детях, то лучший (и едва ли не единственный) способ научить их строить здоровые отношения с собой и с окружающими - это личный пример. То, как мы, мамы и папы, защищаем свои границы. Как прямо и спокойно обращаемся за помощью, если видим в ней необходимость. Как принимаем отказы без обид и истерик.

Я знаю, что это очень трудно. Я сама до сих пор этому активно учусь. Я каждый день напоминаю себе, что спасать детей от их же жизни - это делать их слабыми, одновременно превознося себя на их фоне и питаясь их ресурсами. Трудное и неприятное осознавание. Но очень отрезвляющее. И полезное, как моим детям, так и мне самой.опубликовано econet

Автор Наталья Терещенко

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