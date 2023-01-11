Если мужчина хочет быть с вами - он будет

Запомните, мужчина, который хочет с вами быть - он просто будет и все.

Как часто женщины ломают себе головы над тем – «А что он на самом деле ко мне чувствует?», «А любит ли он меня?», «А хочет ли он действительно быть со мною?» А ведь на самом деле все так просто: если мужчина хочет с Вами быть, если Вы действительно ему нужны и дороги, то он просто покажет вам это своими поступками и действиями.

Если мужчина заинтересован - он обязательно будет с вами

Вам не придется ломать голову над этими вечными вопросами «Кто я ему?», «Есть ли у нас с ним будущее в отношениях?», «Любит ли он меня вообще?» Ведь если Вы постоянно ищете ответы на все эти вопросы, то здесь все очевидно - Вас просто не любят так, чтобы вы это прямо понимали и чувствовали всеми фибрами своей души...

Поверьте, если мужчина у Вас действительно искренне заинтересован, то он приедет и за тысячу километров и только для того, чтобы просто увидеть Вас и побыть вместе. И при этом, совершенно неважно, какая там погода за окном, сколько это займет времени и как много у него работы.

Здесь имеет значение только одно - насколько сильно он хочет Вас увидеть. Ведь рядом с вами он и отдохнет, и наберется сил и просто будет чувствовать себя самым счастливым, любимым и таким нужным Вам. Так разве оно того не стоило..?

Мужчина, который заинтересован и хочет быть рядом с этой конкретной женщиной - он будет рядом. Он будет стараться как можно чаще Вас слышать и видеть, прикладывать много своих усилий для этого. Он будет тем, кто каждый день будет выбирать именно Вас и кто каждый день будет своими поступками показывать свои чувства именно к Вам.

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Он не будет постоянно искать какие-то отговорки, почему неделями не выходил на связь с Вами, где пропадал - этого всего не будет по одной простой, но очень весомой причине: он сам без Вас столько не выдержит. Без вашего уже такого родного голоса, запаха, тепла ваших рук, ваших нежных губ...

Он будет слишком сильно Вами дорожить и бояться Вас потерять или как-то и чем-то обидеть, чтобы так надолго просто исчезать без причин или каких-либо объяснений из вашей жизни.

Запомните, мужчина, который хочет с вами быть - он просто будет и все. А не будет "кормить" вас крупицами своего внимания ровно на столько, чтобы просто окончательно не потерять Вас, но при этом Вы и дальше не будете чувствовать себя любимыми и счастливыми рядом с ним.

Нет, здесь такого уж точно не будет. Уже не будет этого липкого и холодного ощущение внутри Вас под названием - "У меня кто-то есть, но я попрежнему чувствую себя одной..." Поэтому никогда не соглашайтесь на отношения, где будете такое чувствовать, ведь вы достойны намного большего. Ну, как минимум - любить и так же быть любимой. Берегите себя и всегда помните об этом. Удачи Вам!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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