Если мужчина не прилагает усилия, вы ему не нужны!

В отношениях мужчины и женщины важен баланс. То есть она спокойна, а он пребывает в легком напряжении. Что бы там ни говорили, а именно на мужских плечах лежит забота о материальном благополучии и комфорте его дамы. И, если он не прилагает усилий к этому, можно задуматься о дальнейших отношениях.

Мужчина, заинтересованный в Вас, всегда будет настойчив. Он найдёт любые способы Вас добиться, даже если он флегматик, ведомый или просто не самый активный мужчина на свете.

Если мужчина "не напрягается", эта женщина ему не нужна

Он будет стремиться вкладывать в Ваши отношения свои ресурсы: время, деньги, возможности. Конечно же, возможности у Всех людей разные, но Вы обязательно это почувствуете. Хорошее отношение к Вам!

Его желание, его заинтересованность в Вас как в женщине, а не как в маме, подруге, психологе или жертве.

Вы почувствуете с ним себя именно женщиной, которую он боготворит и ценит, а не человека, которого он использует и держится только за то, что Вы сами ему и даёте.

Вы не будете ощущать, что он вкладывает меньше, чем Вы. Он не пожалеет для Вас того, что в его силах Вам дать.

Вы не будете чувствовать напряжения, Вы будете чувствовать спокойствие, ведь он в Вас заинтересован. Ему интересны Ваши чувства и мечты, Ваши планы совпадают с Вашими, ему интересно Ваше мнение и состояние здоровья.

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Это трудно не заметить! Если Вы в этом всем сомневаетесь, то этого просто нет! И это нужно признать!

И уйти из странных, ненужных отношений, которые тянут из Вас энергию. Ведь любые сомнения тоже постепенно подтачивают женщину, только полная уверенность даёт ощущение стабильности и спокойствия.

Лучшая диагностика хороших отношений: Вы спокойны, а мужчина в легком напряжении.

А не наоборот.

Легкое напряжение у мужчины - это призыв к действию! Это энергия, которая трансформируется в поступки, стремления, планы.

Полное спокойствие у мужчины ведёт к его деградации. Подавлению его мужского начала.

Вы же и так миритесь с его недостатками, Вы спускаете ему все и он спокоен, Вы не уйдёте, зачем напрягаться, зачем Вас добиваться, холить, лелеять. Вы и так его со всеми потрохами.

Люди в принципе не стремятся к свершениям, если их все устраивает. Любой человек по природе ленив. И животные в том же числе.

Лев не думает, как убить косулю и на будущее положить ее в холодильник до лучших времён. Одну он убил и постепенно ест, пока она не закончится или не испортится. Мир проще, чем нам кажется! Это мы его усложняем!

Отсутствие полной заинтересованности обозначает только ее отсутствие! И ничего больше!опубликовано econet.ru

Автор Елена Мусаелян

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