Если мужчина не прилагает усилия, вы ему не нужны!

В отношениях мужчины и женщины важен баланс. То есть она спокойна, а он пребывает в легком напряжении. Что бы там ни говорили, а именно на мужских плечах лежит забота о материальном благополучии и комфорте его дамы. И, если он не прилагает усилий к этому, можно задуматься о дальнейших отношениях.
Мужчина, заинтересованный в Вас, всегда будет настойчив. Он найдёт любые способы Вас добиться, даже если он флегматик, ведомый или просто не самый активный мужчина на свете.
Он будет стремиться вкладывать в Ваши отношения свои ресурсы: время, деньги, возможности. Конечно же, возможности у Всех людей разные, но Вы обязательно это почувствуете. Хорошее отношение к Вам!
Его желание, его заинтересованность в Вас как в женщине, а не как в маме, подруге, психологе или жертве.
Вы почувствуете с ним себя именно женщиной, которую он боготворит и ценит, а не человека, которого он использует и держится только за то, что Вы сами ему и даёте.
Вы не будете ощущать, что он вкладывает меньше, чем Вы. Он не пожалеет для Вас того, что в его силах Вам дать.
Вы не будете чувствовать напряжения, Вы будете чувствовать спокойствие, ведь он в Вас заинтересован. Ему интересны Ваши чувства и мечты, Ваши планы совпадают с Вашими, ему интересно Ваше мнение и состояние здоровья.
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Это трудно не заметить! Если Вы в этом всем сомневаетесь, то этого просто нет! И это нужно признать!
И уйти из странных, ненужных отношений, которые тянут из Вас энергию. Ведь любые сомнения тоже постепенно подтачивают женщину, только полная уверенность даёт ощущение стабильности и спокойствия.
Лучшая диагностика хороших отношений: Вы спокойны, а мужчина в легком напряжении.
А не наоборот.
Легкое напряжение у мужчины - это призыв к действию! Это энергия, которая трансформируется в поступки, стремления, планы.
Полное спокойствие у мужчины ведёт к его деградации. Подавлению его мужского начала.
Вы же и так миритесь с его недостатками, Вы спускаете ему все и он спокоен, Вы не уйдёте, зачем напрягаться, зачем Вас добиваться, холить, лелеять. Вы и так его со всеми потрохами.
Люди в принципе не стремятся к свершениям, если их все устраивает. Любой человек по природе ленив. И животные в том же числе.
Лев не думает, как убить косулю и на будущее положить ее в холодильник до лучших времён. Одну он убил и постепенно ест, пока она не закончится или не испортится. Мир проще, чем нам кажется! Это мы его усложняем!
Отсутствие полной заинтересованности обозначает только ее отсутствие! И ничего больше!опубликовано econet.ru
Автор Елена Мусаелян
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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