Мысли и образы будущее не формируют! Будущее формируется состоянием, которым мы наполняем мысли и образы.

В статье психолог Александр Палиенко рассказывает схему, о которой многие знают, но почему-то не используют: «Если очень хочется – откажись. Если твоё, то само придёт. Если не твоё, то значит, и не должно прийти, придёт другое, намного лучше».

Совет психолога: Как правильно желать

Пример: люди хотят получить вид на жительство либо паспорт, допустим, в США. Чем сильнее они хотят, тем тяжелее им это даётся. Почему? Само желание создаёт сопротивление.

Схема в деталях:

выскажите намерение на любую вещь или действие, которое вы собираетесь совершить в своей жизни (начинать стоит с мелких вещей и действий),

откажитесь от этого,

согласитесь с тем, что если не сбудется, то это будет лучшим вариантом.

Эта схема работает очень хорошо!

Мысли и образы будущее не формируют! Будущее формируется состоянием, которым мы наполняем мысли и образы.

Мысли о машинах, домах, больших деньгах, личной жизни, рождении детей – это неправильное распределение внимания. Мы не имеем права хотеть много денег, личной жизни, рождения детей, новую машину, хорошую яхту, большой дом или классную квартиру!

Мы имеем право хотеть испытывать счастье и удовольствие от:

большого количества денег,

хорошей квартиры,

личной жизни,

того, что у нас есть дети,

того, что мы развиваемся.

Когда мы ставим на дом, машину, бизнес или деньги, то в лучшем случае становимся расходным материалом. Для того чтобы это всё получить, мы отдаём энергию удовольствия. Она ещё называется “энергия приятия”. Думаю, вы заметили, что когда мечтаете о чём-то от ума, то первым проседает настроение и появляется желание убить. Правда, невозможно определиться, кого убивать первым: себя или других, и поэтому вы пока ещё живы.

Не стоит мечтать от ума о перечисленных вещах и о чём-то большем! Лучше мечтать об ощущениях, которые хотите испытывать в момент того, когда у вас уже есть машина, дома, бизнес, деньги, путешествия, интеллект, творчество, личная жизнь, дети. Тогда с каждым новым объектом или субъектом у вас прибавляется самое главное – удовольствие от жизни.

А если мечтаете наоборот, то чем больше у вас машин, домов и денег, тем сильнее уходит энергии удовольствия и тем большим расходным материалом вы становитесь.опубликовано econet

Автор Александр Палиенко

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