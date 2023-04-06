Если с мамой невыносимо общаться

Самые распространенные сложности в общении с мамой и варианты, как это можно решать.

- Анечка, иди домой!

- Мама, я замерзла?

- Нет, ты хочешь кушать.

Мама лучше знает

Когда мама активно вмешивается в жизнь взрослого сына или дочери, это признак того, что психологические границы мамы и взрослого ребенка размыты. Мама считает, что уже взрослый сын или дочь по-прежнему принадлежит ей, что она ответственна за его жизнь и благополучие. При этом под счастьем и благополучием понимается именно то, что мама считает важным, мнение сына или дочери при этом в расчет не принимается.

Распространенные фразы: я лучше знаю, мне виднее, я же мать, я же для тебя стараюсь, я же за тебя беспокоюсь.

Для этого даже не обязательно вместе жить. Это могут ежедневные телефонные разговоры, где вы обязаны дать отчет, что с вами происходит, а в ответ получить кучу советов, о которых не просили. Если мама приезжает в гости, то она сразу начинает убирать квартиру, потому что «У вас же все грязью заросло». Или переставлять вещи: «Так же красивей». Готовить: «Потому что суп был недосолен». Воспитывать вашего ребенка: «Он же совсем от рук отбился». И давать множество не прошеных советов, как вам сделать быт и жизнь своей семьи лучше. При выборе спутника жизни, работы, друзей мама считает свое мнение приоритетным. Если вы делаете по-своему, то это воспринимается как смертельная обида и неуважение к матери и ее жизненному опыту.

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Как изменить ситуацию и остановить вторжение в вашу жизнь? Набраться терпения и научиться выставлять и отстаивать свои границы в общении с мамой. Это значит

научиться говорить «нет», если мамины советы, решения и помощь вам не нужны сейчас и подходят,

научиться не проваливаться в чувство вины, когда мама будет обижаться, что вам не нужно ее авторитетное мнение,

научиться понимать самому и постараться донести до мамы, какую заботы вы от нее хотите и готовы принимать,

научиться самому не нарушать мамины границы – не заваливаться в гости без предупреждения, не давать непрошеных советов, не вымогать помощь, даже если знаете, что маме неудобно, но она все равно согласится.

И быть готовым к тому, что мама будет поначалу сопротивляться, потому что в ее голове вы все еще пятилетний ребенок, который не готов к самостоятельной жизни и всем сопутствующим трудностям. Придется упорно, регулярно и методично доказывать, что вы давно выросли, вполне самостоятельны и способны принимать взрослые решения. Желательно показывать это не только словами, но и поступками. Крик отчаяния «Мама, я уже взрослая!!!» - не работает. А спокойное уверенное и методичное: «Мама, я уже пять лет счастливо замужем, у меня работа, которая мне интересна, и вообще я довольна жизнью» может помочь снять мамино беспокойство.

Почему мама меня не любит?

Когда я разговариваю с людьми, которые уверены, что мама их не любит, спрашиваю, почему они так решили. В ответ слышу:

Она все время на меня ругается, не довольна мной.

Она постоянно жалуется на меня родственникам.

От нее доброго слова не услышишь.

Она совсем мне не помогает.

Она не радуется моим успехам.

Она настраивает моих детей и супруга против меня.

Она доводит меня до слез.

Она мешает мне жить.

Мы постоянно ругаемся.

Много чего может быть перечислено в аргументах. И это говорят мне не подростки, а взрослые состоявшиеся люди, со своими семьями и часто даже с собственными детьми. В таких случаях с клиентами я задаю много вопросов и много слушаю. Я не могу знать ответа на вопрос, любит ли мама его или нет. Для меня важно другое - что он чувствует, с чем это связано. Поэтому я стараюсь выяснить, чего именно ему не хватает от мамы, какие проявления любви для него подходят, знает ли о них мама, как выстроена коммуникация между ними, и выстроена ли вообще.

И еще я верю клиенту. Пока он считает, что его не любят, в его реальности это так, я ни за что не буду переубеждать, что на самом-то деле мама обожает его, но вот так криво проявляет любовь. Ситуации бывают разные.

Ощущать себя нелюбимым ребенком больно. Еще больнее, если твоим ощущениям не верят. Это все вызывает растерянность, бессилие и злость. Потому что мама - самый близкий человек, особенно в раннем детстве. И если уж мама не любит, то кто вообще способен полюбить меня?! И почему не любит именно меня? Ведь к подругам хорошо относится, умиляется кошечкам и собачкам, а мне достаются только крики и упреки? Видимо дело во мне, я веду себя не так, обижаю маму, волную, тревожу ее – отнимаю очень много сил, на любовь ничего не остается. Есть иллюзия, что если я изменюсь, добьюсь чего-то в жизни, перестану ее обижать и расстраивать, то мама наконец-то оттает, обнимет меня, скажет, как мной гордится и любит.

Хочется, чтобы было именно так. Но, к сожалению, даже если достичь самых заоблачных высот в делах, святости в мыслях и поступках, это не гарантирует того, что мама изменит к вам отношение.

Меня впечатлила история одной клиентки. Она, будучи заботливой дочерью, повезла маму в дорогую больницу на обследование. Медсестра, которая делала процедуры, сказала маме: "Вам так повезло с дочерью! Оплачивает все, с вами целый день здесь сидит, поддерживает, небось, с работы отпрашивалась". В этот момент клиентка увидела в зеркале лицо матери - ту перекосило от отвращения и злости.

Даже став супер заботливой дочерью, вы не получите гарантированной любви. Потому что дело не только в вас. Человек испытывает чувства исходя из своего личного опыта, возможностей, характера, психического и физического состояния и множества других факторов. Отношения и чувства - это всегда ответственность обоих сторон.

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Однако все это рациональные объяснения, которые не обесценивают субъективного ощущения нелюбви. Ощущать себя нелюбимым ребенком можно в двух случаях:

1. Мама на самом деле любит, но проявляла любовь неподходящим для ребенка способом.

2. Мама действительно не любит, не желала ребенка, хотела избавиться, отдала в приют и т.д.

И хотя это сильно разные ситуации, переживаются они изначально похоже - как болезненное отвержение самым близким человеком. Это как раз то чувство, которое было невыносимо пережить в детстве, и которое часто тянется во взрослую жизнь, делая невыносимо болезненными расставания и потери.

Когда человек обнаруживает это, сталкивается лицом к лицу с переживанием отвержения, становится возможно отгоревать детскую потерю. Да, да, именно потерю. Если есть ощущение, что любви не хватило, значит ее ожидали, надеялись, но не получили. Это печально и грустно, ведь ту самую желанную любовь можно было получить только тогда, в детстве, только от той мамы, которой она была 20-30-40 лет назад. Для меня это первый этап решения проблемы при ощущении маминой нелюбви - прощание с надеждой на идеальную любовь.

После этого становится возможным разглядеть внутри себя того обиженного и недолюбленного ребенка, узнать, по чему же он тоскует, какой любви хочет, в чем она выражается, как станет понятно, что он ее получил. И главное - появляется шанс здесь и сейчас получать и принимать поддержку и любовь от близких людей, потому что теперь есть ясность – какие потребности в отношениях я хочу удовлетворить, что для меня есть проявления любви. Это второй этап - обнаружение себя, своих неудовлетворенных потребностей, осознанный поиск способов их удовлетворения.

И уже дальше, после оплакивания неполученной любви, после обнаружения недолюбленного внутреннего ребенка, его утешения и взращивания, становится возможным обнаружение мамы. Настоящей реальной мамы, которая любила, как умела. Или не любила, потому что не умела. Это третий этап - встреча с реальностью. И, исходя из этого, уже можно выстраивать коммуникацию с реальной живой мамой, если такое желание есть. И это вполне могут быть отношения на принципиально новом уровне, отношения двух взрослых людей.

Эти три этапа достаточно условны и основаны на моем опыте в работе с этой проблемой. И на каждом из них, как правило, приходится встречать с сильными непрожитыми переживаниями детской обиды, вины, злости, бессилия. Часто приходится пройти по спирали несколько раз через каждый этап, чтобы распрощаться с детскими обидами на маму, с надеждой получить «настоящую» мамину любовь от идеальной мамы. А прощаться не хочется, и это так по-человечески понятно, ведь в этом случае придётся повзрослеть, стать любящей мамой самому себе, а это серьезная внутренняя работа.

Обида, вина и ответственность

Все маленькие дети, в силу своего мышления считают себя центром мира. Если мама злится, то для ребенка есть прямая связь - мама злится из-за меня, я ее обидел. Если взрослые не опровергают, а подкрепляют такую логическую цепочку, то ребенок берет на себя ответственность за все мамины эмоции. Так рождается чувство вины и гипертрофированная ответственность за чувства и реакции других людей, в частности, мамы.

Валя, 25 лет: «Мама обижена, что я не учла ее мнение и рассталась с молодым человеком, который ей нравился. Она считает, что я никогда не выйду замуж, не смогу родить ей внуков и умру никчемной старой девой. Как сделать так, чтобы мама перестала на меня обижаться?»

Мысль, что это ее жизнь, что с молодым человеком жить ей, а не маме, поэтому и решать собственно Вале, если и приходит, то не надолго. Вслед за ней появляется чувство вины, злость, ощущение своего бессилия.

Я обидела маму, не прислушавшись к ней, но и жить с нелюбимым не хочу – патовая ситуация. Дальше возникают мысли, что мама опытнее и лучше знает, с кем мне жить, и если я не буду следовать ее советам, то быть мне старой девой. Возникает выбор: слушать маму, не обижать ее, отдать ей ответственность за свою жизнь, или слушать себя, испытывать чувство вины, иметь власть над собственной судьбой. А есть еще третий вариант: слушать себя, не испытывая при этом чувство вины и своими руками создавать свою жизнь.

Хорошо, если сама мама все-таки согласится, что она погорячилась и признает ваше право жить так, как вам хочется. Но так бывает не всегда. Довольно часто я слышу о том, как обида, волнение, тревога и другие сильные эмоции используются как рычаг влияния на поведение как маленького ребенка, так и выросшего сына или дочери. И это обычная манипуляция.

Приведу ряд таких высказываний, где ответственность за мамины чувства отдается ребенку. Причем не обязательно, чтоб это говорила именно мама. Сколько подобных фраз я слышала от бабушек, теть и просто прохожих на улице!

Высказывание: "Ты волнуешь маму, когда уходишь далеко от дома"

Подразумевается: "Мама не справится со своим волнением и переживанием, если с тобой что-то случится".

Высказывание: "У мамы опять сердце болит, потому что ее из-за тебя в школу вызывают"

Подразумевается: "Мама очень переживает, что директор назовет ее плохой матерью, раз вырастила сына-хулигана".

Высказывание: "Ты опять расстраиваешь маму, когда не доедаешь суп, который она приготовила".

Подразумевается: "Мама расстраивается, потому что считает себя плохой хозяйкой, раз дочь не ест ее стряпню".

Высказывание: "Ты доведёшь меня до инфаркта, возвращаясь с гулянок ночью!"

Подразумевается: "Я не справляюсь со своим волнением и фантазирую разные ужасы, когда ты не приходишь домой вовремя и не предупреждаешь".

Т.е. на самом деле, причина волнений, не столько в поведении ребенка, сколько в том, что мама не справляется со своими эмоциями по поводу его поведения и не находит форму, как сказать об этом без обвинений. Почему не находит и не справляется, это другой вопрос. Может быть:

Мама стыдится говорить о своем волнении и эмоциях в форме «я»-высказываний (я тревожусь), боясь показаться слабой, потерять лицо, перестать быть сильной и всемогущей мамой.

Мама считает, что надо готовить ребенка к суровой жизни, поэтому пускай он привыкает к жесткому обращению.

Мама просто не знает и не умеет говорить иначе, потому что в ее семье все так жили, и ничего.

Маме страшно, что ребенок умнее, стройнее, счастливее, богаче, успешнее, чем она. Если это мамино больное место, то она может посчитать, что теперь ребенок перестанет ее любить и уважать.

Мама боятся, что ребенок совершит те же ошибки, что и она, хочет подложить соломку, мешая при этом приобретать ребенку свой собственный жизненный опыт и брать на себя ответственность за свою жизнь.

Все это говорит только об одном: мама – живой человек со своими слабостями и переживаниями. Она не всемогуща, не совершенна, никогда такой не была и не станет. Да, когда вы были ребенком, она в большей степени несла ответственность за то, как происходит ваше с ней общение. Но сейчас вы уже давно выросли, и ответственность делится на вас двоих. Вы имеете полное право жить и поступать так, как считаете нужным.

Мама имеет право советовать вам, как поступать в жизни, но вы не обязаны поступать так, как кажется ей правильным, а не вам. Вы имеете право прислушиваться к маме или не прислушиваться. Имеете право отказывать маме, если ее предложение вам не подходит. Так же как имеете право прислушаться к ней. Но это не означает, что ответственность за ваш выбор будет нести мама, потому что она посоветовала именно это. Выбирать, что вам подходит – это ваше право и ваша ответственность. А ответственность мамы – обижаться на вас, если она так реагирует на ваш отказ, или с уважением принять ваш выбор. Это ее выбор – вы не несете за него ответственность. Поэтому имеете полное право отказаться чувствовать вину за мамину обиду.

А кто из нас мама?

Расскажу о феномене спутанности ролей, когда в семейной системе дети периодически выполняют функции и обязанности родителей, а родители время от времени впадают в детство. В таких отношениях не ясно, может ли несовершеннолетний ребенок опереться на родителей и получить поддержку, или он обязан сочувствовать и поддерживать родителей и не имеет права отказать – иначе получит осуждение. Также не ясно, кто за что отвечает, кто на что имеет право и с кого спрашивать, если что-то пошло не по плану.

Приведу примеры ситуаций, где наиболее видна спутанность ролей несовершеннолетних детей и родителей:

Дочь успокаивает маму после ссоры с отцом.

Сын защищает маму от агрессивных нападок отца и родственников.

Ребенок отвечает за порядок в доме и приготовление пищи.

Старший ребенок опекает, играет и воспитывает младших детей в большей степени, чем родители.

Дочь выслушивает жалобы матери на отца, как «он ей всю жизнь испортил» сочувствует, что ее семейная или профессиональная жизнь не сложилась.

Сын выслушивает от отца, как «эта дура, твоя мать из меня все соки выпила».

Дочь прикрывает маму, если она попалась на измене отцу.

Сын следит, чтоб родители не злоупотребляли алкоголем.

К чему приводят такие отношения? К размытию психологических границ у всех членов семьи, к невозможности прямо прояснять отношения, говорить о своих потребностях, удовлетворять их. Напряжение и неудовлетворенность растет, а легальных прямых способов разрешить ситуацию нет. Происходит смещение ролей:

мама высказывает претензии не напрямую отцу, а ребенку;

ребенок ужасно пугается драки родителей, но не может попросить у них защиты – и сам встает на защиту более уязвимого на тот момент родителя;

ребенок еще сам не очень умеет управлять своими эмоциями и желаниями, но чувствует, что родители еще меньше контролируют себя, раз уходят в запои; и начинает контролировать родителей, чтоб таким образом справиться со своим страхом;

Еще одна особенность, сбивающая ребенка с толку, что, вроде бы на него возлагают обязательства взрослого человека, и соответственно он может претендовать и на права взрослого, а по факту чаще получается, что прав он не получает, «потому что пороху еще не нюхал, жизни не знаешь и твое мнение никому не интересно».

Если это разовые явления в семье, то вряд ли это как-то сильно травмирует ребенка и повлияет на его взрослую жизнь. А если закономерность, то формируется человек с некими привычными формами поведения и реакциями.

1. Таким людям сложно отделить себя от других, определиться, что чувствуют и хотят они, а что навязано социумом и другими людьми, т.к. психологические границы размыты.

2. Из-за размытых границ социальные и семейные роли по-прежнему остаются неустойчивы. Человек может из роли ребенка желать и ждать от мамы мягкости, любви, сочувствия, но как только мама отбрасывает роль сильной и властной женщины, показывает свою уязвимость, уже взрослый ребенок подхватывает сброшенную мамой маску, начинает критиковать, осуждать, продавливать свое мнение, отстаивать свою правоту. Потому что с детства привык к постоянной зеркальной смене ролей. Потому что ужасно страшно, когда мама, взрослая, оказывается не способна справиться со своими эмоциями и зависимостями. Что уж тогда говорить о ребенке.

3. У них сложные отношения с обязательствами. Будучи детьми, они выполняли обязанности, порой непосильные для ребенка их возраста, что сформировало устойчивое негативное отношение к подобным делам и вызвало сильную усталость. Так повседневное бытовое приготовление обеда, решение конфликта, воспитание детей, сочувствие родителям – становятся невероятно сложными и вызывают массу негативных эмоций, усталость и ощущение насилия над собой.

4. Ощущение, что в жизни нет места для отдыха, расслабления, включая собственный дом. Постоянное напряжение и усталость, постоянная готовность к обороне или атаке в этом опасном и недружелюбном мире.

5. Нет навыка и умения прямо просить и договариваться о чем-то с другими. Для получения желаемого используются манипуляции, а привычный способ коммуникации – двойные послания, когда вербально словами говориться одно, а подразумевается совсем другое.

6. Сложно желать и хотеть что-то для себя. Привычный способ жить – это быть полезным и важным для других. Это может приносить удовлетворение, но часто приводит к ощущению, что тебя просто используют как некую функцию, сам ты особо никому не нужен. Если стараться жить для себя, то неизбежным спутником становится чувство вины.

7. Возможна и оборотная сторона – человек живет только для себя, игнорируя желания и потребности других. Таким способом стараясь гиперкомпенсировать сам себе то, чего лишился в детстве – внимания и уважения к себе, своим желаниям. Раз родители не дали то, что было нужно, только я сам могу удовлетворять свои потребности, бессмысленно у кого-то что-то просить. Но и другим не дам ничего.

8. Остается очень много обид, претензий и злости к родителям, часто не осознаваемых, что не поддержали, не дали опору, не посочувствовали, что оставили со своими переживаниями, свалили на ребенка свои родительские обязательства, не дали наиграться – «лишили детства». Это не дает отпустить иллюзию, что от родителей, от мамы еще можно добиться опоры, сочувствия, поддержки – всего того, что не хватило в детстве. Не дает почувствовать боль и печаль от того, что придется идти по жизни с тем, что есть, с ощущением дефицита родительской опоры и поддержки. Не дает прийти пониманию, что снова нужно брать на себя роль взрослого человека, но теперь по праву, принимая не только ответственность, но и права. Потому что сейчас вы на самом деле взрослый человек, у которого есть силы и способности справиться с тем, с чем в детстве вы справиться реально не могли.

Все вместе это мешает завершить процесс сепарации, увидеть реального, а неидеального родителя, понять и простить его несовершенство. Отпустить прошлое и начать вкладывать энергию в настоящее, свое настоящее.

Если где-то вы увидели себя, то хочу сказать вам: можно пережить ощущение лишения чего-то важного в детстве – и жить счастливо во взрослом возрасте. Вы не могли сильно повлиять на свою жизнь, будучи ребенком, но сейчас, во взрослом возрасте это уже в ваших силах. Да, будет не просто, придется приложить усилия и терпение, но результаты того стоят.

Слово в защиту мамы

В детстве каждый хочет видеть в родителях опору и поддержку, сильного взрослого, который защитит, спасет и удовлетворит любое желание. Реальность такова, что даже достаточно хороший родитель не может всего этого дать – и это данность. Не говоря уже о семьях, где родители сами о себе не могут позаботиться, и им не до детей. И ребенок переживает по этому поводу страх, злость, разочарование, печаль и грусть, что родитель не такой сильный и всемогущий. «Если он – взрослый – не может, то как же я – маленький – справлюсь с этой жизнью?» – думает малыш.

Большая удача, если родители в такие моменты успокаивали ребенка, научили горевать, переживать эмоции, утешать себя и других. Если взрослые сами пугались или стыдились своих ограничений, злились на себя и ребенка, то навык примиряться с реальностью плохо развивается или отсутствует. Тогда хочется во что бы то ни стало любой ценой добиться своего. Например, переделать негодных родителей или неправильного себя.

Потому что страшно встретиться с реальностью, где мама и папа могут быть слабыми, беззащитными, незнающими, неумеющими, больными. Где они такие просто по факту, а не потому что хотят наказать ребенка, не любят его, хотят причинить вред. Маленькому ребенку, пока он не чувствует себя сильным и самостоятельным, проще поверить в нежелание и злонамеренность родителя, чем в их ограничения. Так безопаснее.

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Тем не менее, родители – обычные люди, у них были свои родители, которые им чего-то тоже недодали, недолюбили, не научили. Обычные люди со своими травмами, чувствами и проблемами, которые жили как умели и могли. Обычные люди со своими способами поведения и реакциями, которые помогли им когда-то адаптироваться к жизни. И еще раз повторю: дело не в вас, у родителей полно других причин так себя вести никак с вами не связанных.

В детстве тяжело принять, что нет идеального взрослого, который все может. Горько, что кроме вас, есть кто-то или что-то более важное и сильное, что влияет на родителей. При этом, встреча с реальными родителями и их ограничениями имеет ценный бонус: признавая и принимая их такими, становится возможным принять собственные ограничения.

Переживания бессилия и всесилия свойственны для всех детей. В идеальных условиях при взрослении формируется навык замечать как свою слабость, так и силу, а в арсенале появляются разные способы обходиться со своими и чужими ограничениями. Обычно идеальных условий нет, и приходится уже во взрослом возрасте доращивать в себе такие способности.

И тогда ограничения перестают быть глухим тупиком на единственной дороге к счастью. Ограничения воспринимаются просто данностью, задачкой, к которой можно найти другое решение.

В этот момент появляются силы встретиться с реальной мамой.

Это уже не та ситуация, где ей 25, а вам 5 лет – и вы находитесь в ее власти и никуда не можете от нее деться, никак не можете дать ей отпор. Это не та ситуация, где угроза ее обиды и ухода равнозначна смерти от голода и холода. Это не та ситуация, где разлука на несколько часов, не говоря уже о днях и неделях, означает, что на все это время вы остаетесь совсем один без опоры и поддержки сильного взрослого.

Маме сейчас 40, 50, 60 лет, а вам 20, 30, 40. Вы больше не тот малыш, который всецело зависит от мамы и ее одобрения. Вы уже взрослый и зрелый человек. Со своей жизнью, зачастую семьей, своими увлечениями, заботами и особенностями. Вы можете о себе позаботиться сами, вы можете попросить о поддержке свое окружение, вы можете уйти оттуда, где вам плохо и некомфортно. Сейчас вы точно умеете и можете намного больше, чем в свои 5 лет.

Какой вы сейчас в свои годы? Какая мама сейчас? Какие чувства она вызывает у вас?

Взору открывается другой человек. Женщина со своей непростой судьбой, которая живет свою жизнь, как умеет. Решает свои проблемы и, как все люди, хочет заботы и любви. Которая может бояться стать ненужной взрослым детям и остаться одной в старости. Которая может тревожиться, что дети не простят ее несовершенства. Которая может горевать, что взрослым детям больше не нужно столько ее внимания. Которая может оплакивать упущенные возможности. Которая может стыдиться своей слабости. Которая может чувствовать.

Ваши чувства и реакции на это могут быть самые разные. Как вам с этим обходиться, и обходиться ли вообще, – ваш выбор, который можете сделать только вы. Потому что только вы знаете всю историю ваших отношений с мамой, потому что только вы знаете, что хотите и можете ей дать, а где ваши ограничения.

Сначала разбираемся с собой, потом переходим к маме. Начинаем с распознавания и выстраивания своей собственной идентичности, умения различать свои эмоции, состояния, при необходимости доносить их до других, понимать, где – мое, где – чужое, обозначать свои границы, научиться их защищать. И уже потом, когда образ Я выстраивается и укрепляется, обнаруживаются силы и смелость предъявлять и защищать свое – вот тогда приходит время заметить и встретиться с реальной мамой. Чего я вам и желаю.опубликовано econet

Автор Надежда Саламахина

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