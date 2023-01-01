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Если Ваш мужчина запрещает вам это делать, то он ... молодец!

Источник: b17.ru 01 января 2023 6992
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На первый взгляд некоторые поступки вашего мужчины могут показаться обидными. Вы даже можете вообразить, что он стремится ограничить вашу свободу и хочет вас контролировать. На самом деле его поступки - яркий показатель заботы, неравнодушия и уважения.

Если Ваш мужчина запрещает вам это делать, то он ... молодец!

Наверное, для вас это звучит странно, ведь как мужчина, который что-то запрещает женщине может быть молодец, а не тиран и абьюзер, как мы все сейчас привыкли думать и говорить. Но в этой статье я хочу поговорить именно о том, когда женщине очень важно именно прислушиваться к своему партнеру и понять, что он ей желает только добра и счастья и именно поэтому кое-что запрещает делать и даже думать об этом.

Мужчина запрещает вам что-то делать, желая вам добра

И вот что это за такие вещи, которые мужчина действительно запрещает своей любимой женщине - по сути уже взрослой сознательной и полностью психологически и физически сложившейся личности.

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1. Он запрещает ей плохо о себе думать

То есть действительно любящий человек будет запрещать своей любимой женщине не то, что говорить, а даже думать о себе плохо. Для него она всегда лучшая и та, у которой все обязательно получится, ведь по другому даже быть не может. Поэтому он запрещает ей думать, что она недостаточно хороша (умная, профессиональна в чем-то и т.д.). Он всегда будет на её стороне и всегда будет готов поддержать её и сказать, что она лучшая у него.

2. Он запрещает ей носить и поднимать тяжелое, ведь это совсем не женское дело

Такой человек не захочет, чтобы его женщина носила, например, тяжелые сумки и поэтому, по возможности, всегда постарается помочь ей с покупками или заказать доставку на дом, если сам не может помочь. Это его проявление заботы о ней и это очень ценно.

Если Ваш мужчина запрещает вам это делать, то он ... молодец!

3. Такой мужчина запрещает ей самой вечером добираться домой

Он действительно беспокоится о её безопасности, поэтому он или сам проведет её домой или сделает так, что она попала домой еще при свете, а не уже поздно вечером. Или же если сам не может её провести, тогда постарается все организовать таким образом, чтобы точно знать, что она в безопасности добралась домой.

То есть может вызвать ей такси или в крайнем случае посадить на маршрутку, которая едет прямо к её дому, а потом еще перезвонит, чтобы узнать все ли хорошо и точно ли дома она уже. Это важно.

4. Мужчина запрещает женщине платить за себя самой, если именно он пригласил её свидания и все организовал

Конечно, если вы уже давно в отношениях, то можете договориться, как вам обоим будет комфортно все оплачивать и сколько и за что именно каждый из вас может платить, чтобы вас обоих это устраивало. Но если мужчина сам пригласил вас на свидание, а потом предлагает вам разделить чек и каждому заплатить за себя, тогда это точно не об этом мужчне, о котором идет речь в моей статье. Ведь для него это принципиальный момент.

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5. Он запрещает женщине экономить на себе

Такого мужчину действительно будет очень удивлять, а потом даже раздражать то, как его женщина, например, пытается экономить на себе и во многом себе отказывать. Он постарается убедить её в обратном, а именно в том, что она достойна всего самого лучшего и в результате показать ей это на своих поступках и действиях.

Поэтому, дорогие мои женщины, если вы вдруг встретили такого мужчину, который запрещает вам именно это, а не, например, не одеваться в то, что вам нравится, не краситься слишком ярко, по его мнению, не общаться с вашими подругами, потому что "они у тебя какие-то не очень", не работать и не развиваться в том, что вам действительно нравится, потому что «женщина должна сидеть дома и воспитывать детей» и еще много чего, что действительно ограничивает ваше пространство и выбор и влияет на вас именно отрицательно, а не положительно, тогда вам надо ценить и беречь своего избранника. Он у вас на вес золота и действительно искренне Вас любит. Помните это. Удачи Вам!опубликовано econet.ru.

Автор Кирста Виктория

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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