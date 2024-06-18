Если вы чувствуете, что устали жить в мужских энергиях

Эта статья для тех девушек, которые не чувствуют гармонии и счастья в своей жизни по-мужски и хотели бы стать более счастливыми, научиться жить и процветать, находясь при этом в гармонии со своей женской сутью.

Вы чувствуете, что живете по-мужски, в мужских энергиях и это вас сильно утомляет и лишает способности быть счастливой? "Да, так многие живут. И что?" - скажете вы и будете правы. Так живут действительно многие. Но ведь мы с вами, дорогие мои, хотим жить счастливо! А значит, гармонично!

Хотите любви?

Если Вы думаете, решаете, поступаете и даже чувствуете и выражаете себя по-мужски, то... это в общем-то неплохо, если Вы - мужчина или женщина, которая вынуждена жить по-мужски. А если жизнь в мужских энергиях в большинстве своем, и особенно в области отношений, Вас обесточивает, лишает вдохновения, сил, способности радоваться, то эта статья для Вас.

На тренингах, посвященных вопросам Женственности, я часто вижу, что некоторые девочки (те, которые хотят стать более женственными) уверены, что они должны жить только в женских энергиях, а мужчины, сооответственно, просто обязаны проявлять мужские качества на все 100 %. И поэтому ищущие "такую" женственность отрицают в себе имеющиеся и проявляющиеся мужские качества. И начинают взращивать и проявлять исключительно только женские качества.

Но бывает и так, что женщины просто не могут осознать тот факт, что они живут в мужских энергиях. Вот вроде бы и юбки в пол и даже волосы длинные отрастили, а живут всё-равно по-мужски.

Как определить, что женщина живёт в мужских энергиях?

Давайте с вами немного поговорим, дорогие девочки, о качествах женской и мужской энергии и об их различиях. И тогда вы сами сможете понять про себя, живете ли вы сейчас в мужских энергиях или нет.

Как известно, в человеке проявлены два начала - мужское и женское. Им соответствуют определенные состояния, мужскому началу - мужское состояние, которое выражается через мужские качества, а женскому - женское состояние.

В различных ситуациях и в общении с разными людьми мы проявляем как качества мужского начала, так и качества женского начала.

Какие качества присущи женскому состоянию или женскому началу? Это мягкость, изменчивость, приятие, пластичность, спокойствие, способность дарить любовь и принимать защиту и покровительство.

Это мягкость, изменчивость, приятие, пластичность, спокойствие, способность дарить любовь и принимать защиту и покровительство. А мужские качества, или точнее, качества мужского состояния, это - активность, напористость, направленность на достижение цели, предприимчивость, напряжение, жесткость, способность принимать любовь и давать защиту. Есть еще и другие, но эти - основные.

На своих тренингах и консультациях я часто озвучиваю, что основное качество женского состояния - это способность дарить любовь (без обусловленно!). А основное качество мужского состояния - давать защиту, защищать.

И, если вы, дорогие девочки, чувствуете, что утратили способность любить, дарить любовь, значит прямо сейчас вы не находитесь в женском состоянии. А значит, по закону сохранения энергии, Вы, скорее всего, живете в мужском состоянии. Которое, как мы уже с вами выяснили выше, определяется способностью защищать и принимать любовь.

Уставшая женщина почти всегда не способна дарить необусловленную любовь своим близким и в первую очередь себе. И это понятно, женщина - не самоубийца, ей ведь, как и всем, нужна энергия, чтобы продолжать жить, работать и зарабатывать.

И когда возникает дефицит энергии, у женщины просто не остаётся энергии на то, чтобы аккумулировать в себе любовь и проявлять её вовне. Не остаётся сил даже на то, чтобы чувствовать в своём сердце любовь. Мы-то с вами знаем, что чувства и эмоции - это наша энергия.

Что происходит? Женщина, внимание, начинает просить и требовать любви от тех, кто в силу своей природы или возможностей не могут её дать.

Это мужья/мужчины, которые хотели бы сами получать любовь от своих женщин.

Это дети, природа которых такова, что требует безусловной отдачи любви от родителей к ним, а не наоборот.

И наконец, родители... Эта тема многократно озвучена, но повторюсь, в большинстве своем получить безусловную любовь от родителей невозможно.

Есть еще друзья, но у них и своих забот хватает.

Замкнутый круг... Хочется получить любовь от тех, кто её дать не может.

Что же делать? Ответ прост. Чтобы аккумулировать самой в себе любовь - надо жить в женских энергиях. А если хотите дать себе защиту - поступайте по-мужски.

Хотите любви? Желаете чувствовать в своём сердце радость и счастье? Тогда станьте по-настоящему гармоничной женщиной, умело сочетая в себе женские и мужские качества. Чтобы обрести любовь, почувствовать её в своём сердце, в первую очередь необходимо успокоиться, расслабиться, перестать волноваться за завтрашний день и за то, чем намазать сегодняшний бутерброд.

Устали жить в мужских энергиях? Начните жить в женских энергиях. Выход очень прост, на самом деле, но многим мешают выйти из круга суматошной жизни имеющиеся страхи и убеждения. Преодолеть их - значит обрести силу жизни, силу для жизни, силу для любви.

Итак, дорогие девушки, подытожим. Если вы живете в мужских энергиях и это вас сильно напрягает, - то обратитесь к другой своей части себя, к своему женскому началу и начните служить ему. Начните жить в женских энергиях, подпитывая свое женское начало и способность любить и принимать.

Отличный бонус: девушки, которые обретают в себе эту женскую силу, силу любить и принимать, становятся необыкновенно привлекательными. По закону соответствия к сильным по-женски девушкам привлекаются сильные по-мужски мужчины. Все очень просто.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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