Если вы чувствуете себя в конце каждого дня как злая и уставшая собака...

Бывает, какая-то досадная мелочь или неприятный разговор портит нам настроение на весь день. Мы снова и снова прокручиваем в голове негативные воспоминания, раздражаемся, тратим свою энергию впустую. Можно ли научиться управлять своим настроением, чтобы к вечеру не чувствовать себя злым и уставшим как собака?

Знаете, часто люди в конце каждого своего рабочего дня чувствуют себя просто как злая и вымученная собака, которая уже вообще ничего не хочет, разве чтобы её больше никто сейчас не беспокоил и не трогал... Это, на самом деле, очень грустно - вот так жить день за днем...Но можно натренироваться видеть хорошее вокруг и научиться не позволять никому портить свое настроение, ведь то, как пройдет ваш день - печально и депрессивно или счастливо и положительно, - зависит прежде всего от вашего настроения, а это вы можете выбрать для себя самостоятельно.

Своим настроением можно управлять

Пусть несколько минут, во время которых вам кто-то нагрубил или сказал какую-то неприятную для вас новость, не будут делать «погоды» на весь ваш день. А еще подумайте о том, а вы случайно сами в течение дня не «бросаетесь» и не «кусаете» других, не лаете на них, что потом чувствуете себя как злая собака?

Если вы еще и сильно пытаетесь быть «сливками общества, а не просто его кефиром», хотя на самом деле может это и не является вашим истинным и настоящим желанием, а не просто навязанным тем же обществом, тогда может вам пора уже учиться слышать именно самого себя? Да, это не всегда просто, ведь ваш внутренний голос «перебивают» другие, но именно поэтому так важно учиться слышать себя и свои истинные потребности и желания.

Поэтому иногда так важно уменьшить шум вокруг себя и просто не переживать так сильно о конечном результатом, а почувствовать удовольствие от самого процесса и делать все будто играя - легко и непринужденно, особо не привязываясь к результату и именно тогда, как ни парадоксально, он наступит гораздо быстрее и легче. Попробуйте этот способ и, думаю, вам понравится то, как это работает. Также подумайте о том, а какой вы вообще человек на самом деле?

Знаете, кстати, как легко проверить, что перед вами за человек - дайте ему немного власти и вы увидите, какой он на самом деле. Поэтому подумайте, а каким человеком были бы при власти, так сказать, именно Вы? Смогли бы Вы сохранить в себе человеческие качества или нет? Ведь, к сожалению, далеко не все люди выдерживают испытание властью и деньгами, к примеру.

И в завершение хочу сказать вам еще одну вещь: главное не стать разочарованными, ко всему равнодушными, циничными и скептическими людьми. Потому что если вы уже станете такими, то вернуться назад и снова «зажечь» в себе огонь к чему-то, чтобы вам было действительно интересно будет довольно-таки непросто... Берегите себя.опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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