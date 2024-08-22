Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

Источник: kluchimasterstva.ru 22 августа 2024 6500
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

✅Чрезмерная ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.

Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

Никакое сознательное движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания ее несовершенства.

Даниил Леонидович Андреев

Человек — существо социальное, и вся его жизнь строится на взаимодействии с окружающими. Но проявляются люди в общении друг с другом по-разному. Например, есть люди, которые обладают повышенной чувствительностью. Они  способны легко улавливать настроение окружающих и сопереживать им, чувствовать и пропускать через себя состояния близких. Людей с такими способностями называют эмпатами.

Как справиться с повышенной чувствительностью

  • Чем пагубно проявление эмпатии

  • Как решить проблему повышенной чувствительности

Эмпатия — это возможность чувствовать эмоции окружающих, умение поставить себя на место другого человека и понять его чувства и мысли.

Чрезмерная чувствительность может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.

Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

Чем пагубно проявление эмпатии

Казалось бы, такая уникальная способность, как сильная чувствительность, данная человеку от рождения природой, ну что в этом качестве может быть неприятного?

В действительности проявление эмпатии способно приносить массу неудобств и даже разрушить человека изнутри, если он не умеет этим даром пользоваться.

Давайте рассмотрим в чем это проявляется.

  • Восприятие чужих проблем, как своих собственных

Эмпаты способны понимать и чувствовать окружающих, как самих себя. Особенно эмпаты чувствительны к восприятию отрицательных состояний. Из-за такой чувствительности они часто впадают в унылое настроение.

Включение в чужой негатив и чужие проблемы меняет эмоциональное состояние и забирает энергию, что приводит к переутомлению.

  • Подверженность психосоматике

У эмпата повышенная эмоциональная включенность, и при этом ему трудно отличить свои эмоции от эмоций других людей. Поэтому улавливая состояния окружающих и идентифицируя их, как свои личные, эмпат часто испытывает стресс и тревожность.

Из-за этого сверхчувствительный человек в большей степени подвержен психосоматическим заболеваниям.

  • Отказ от себя во благо других

Эмпаты не могут позволить человеку страдать, поэтому всегда стараются решить чужие проблемы, полностью забывая о себе и своих потребностях.

Отказывая в чем-то себе, эмпаты считают, что действуют во благо других. Но в действительности часто оказывают людям медвежью услугу, которая принесет больше вреда, чем пользы.

Если дать человеку костыль, тогда он не станет спешить учиться ходит самостоятельно, ему оказанная поддержка вполне комфортна.

В результате, ущемляя себя и руководствуясь самыми благородными намерения, эмпаты и для близких людей могут оказывать неуместную помощь.

  • Завышенное чувство вины и долга

Эмпаты надуманно могут чувствовать себя виноватыми в том, что близкий человек прибывает в унылом расположении духа, в тот момент, когда в их жизни происходит что-то приятное. Или винить себя по причине того, что не в их возможностях помочь ближнему.

Тонко чувствующие люди испытывают потребность помогать другим, но это скорее бремя для них, поскольку помочь каждому не в их силах.

На желании эмпата помогать, на его состоянии сопричастия, ответственности и долга, окружающие люди легко манипулируют, хотя часто сами того не осознают.

Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

Как решить проблему повышенной чувствительности

1. Не пренебрегайте собой

Не несите бремя всего мира на себе. Не отказывайтесь от своего благополучия во благо других. Принимая участие в решении проблем близких людей, научитесь это делать без ущерба для себя.

Помните, что помочь окружающим вы сможете только в том случае, если сами будете находиться в ресурсном состоянии. Ставьте правильно приоритеты и не забывайте в первую очередь позаботиться о себе — вы самое ценное, что есть у вас.

2. Учитесь концентрировать свое внимание на себе

Эмпаты слабо управляют собственными эмоциями, им сложно идентифицировать свои чувства от чувств других людей. Необходимо научиться абстрагироваться и различать свои эмоции от эмоций окружающих, понимать и осознавать свои личные желания.

Например, заходя в магазин, обратите свой взор внутрь себя, почувствуйте, что сейчас необходимо вашему телу. Почувствуйте, какие продукты отзываются вашему телу, какие будут полезны в данный момент времени.

Чем чаще вы будете концентрировать внимание на себе, тем легче вам будет осознать где ваши чувства и эмоции, а где чужие.

3. Не закрывайтесь

Постоянное считывание чужих состояний приводит человека к повышенной эмоциональной нагрузке. В связи с этим, у эмпата может возникнуть желание по возможности ограничить общение.

У вас не получится полностью отстраниться от общества, но вполне вероятно, что на каком-то этапе частичная отдаленность будет необходимым шагом. На то время, пока вы учитесь концентрироваться на себе и отличать свои эмоции, пока учитесь не втягиваться в чужие состояния.

И помните, если человек закрыт, он не может использовать свой дар. Он, тем самым, закрывает себе возможность развивать природные способности и возможность научиться владеть своим даром.

4. Установите личные границы

Общение – это основной вид взаимодействия между людьми. Поэтому закрываться и отказывать себе в коммуникации не всегда резонное решение. Тем более, если вы по натуре общительный человек, сохранение дистанции с окружающими людьми не станет для вас приятным решением.

В данной ситуации вам может помочь решить эту проблему умение чувствовать личные границы и умение эффективно их устанавливать.

Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

5. Не проникайтесь чужими проблемами

Не погружайтесь глубоко в состояния других людей, учитесь контролировать и управлять своей чувствительностью. Вам необходимо осознать, что нет никакого смысла в том, чтобы страдать вместе с другими. Страдания никак не решают ситуацию.

И тем более не кидайтесь оказывать помощь и решать чужие проблемы за других, если проблема лично вас не касается.

Чаще всего сам человек не желает решать свои проблемы. Ему нравится жаловаться, жалеть себя и искать виноватых, нравится скидывать ответственность на других.

Помните, решить все проблемы мира никому не под силу. А ваше стремление увязнуть в чужой проблеме забирает у вас энергию, а участника ситуации лишает силы.

6. Не поддавайтесь на манипуляции

Эмпаты по своей натуре щедрые, бескорыстные, доверчивые, отзывчивые  и доброжелательные люди. И этими чистыми порывами души часто пользуются окружающие, особенно потребители, люди, которые не имеют чувства меры и благодарности.

Не ведитесь на манипуляции и не играйте в чужие игры. Иначе что-то упустите в своей жизни, и это что-то вполне может оказаться важным для вас.опубликовано econet

Автор Ольга Людера

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь человек эмпатия чувствительность помощь сочувствие самооценка внимание проблемы манипуляция границы

Еще от kluchimasterstva.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Возможно, это и есть истинная уверенность в себе: способность смотреть на мир, не ожидая от него одобрительных кивков. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.