Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

✅Чрезмерная ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.
Никакое сознательное движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания ее несовершенства.
Даниил Леонидович Андреев
Человек — существо социальное, и вся его жизнь строится на взаимодействии с окружающими. Но проявляются люди в общении друг с другом по-разному. Например, есть люди, которые обладают повышенной чувствительностью. Они способны легко улавливать настроение окружающих и сопереживать им, чувствовать и пропускать через себя состояния близких. Людей с такими способностями называют эмпатами.
Чем пагубно проявление эмпатии
Эмпатия — это возможность чувствовать эмоции окружающих, умение поставить себя на место другого человека и понять его чувства и мысли.
Чрезмерная чувствительность может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.
Казалось бы, такая уникальная способность, как сильная чувствительность, данная человеку от рождения природой, ну что в этом качестве может быть неприятного?
В действительности проявление эмпатии способно приносить массу неудобств и даже разрушить человека изнутри, если он не умеет этим даром пользоваться.
Давайте рассмотрим в чем это проявляется.
Эмпаты способны понимать и чувствовать окружающих, как самих себя. Особенно эмпаты чувствительны к восприятию отрицательных состояний. Из-за такой чувствительности они часто впадают в унылое настроение.
Включение в чужой негатив и чужие проблемы меняет эмоциональное состояние и забирает энергию, что приводит к переутомлению.
У эмпата повышенная эмоциональная включенность, и при этом ему трудно отличить свои эмоции от эмоций других людей. Поэтому улавливая состояния окружающих и идентифицируя их, как свои личные, эмпат часто испытывает стресс и тревожность.
Из-за этого сверхчувствительный человек в большей степени подвержен психосоматическим заболеваниям.
Эмпаты не могут позволить человеку страдать, поэтому всегда стараются решить чужие проблемы, полностью забывая о себе и своих потребностях.
Отказывая в чем-то себе, эмпаты считают, что действуют во благо других. Но в действительности часто оказывают людям медвежью услугу, которая принесет больше вреда, чем пользы.
Если дать человеку костыль, тогда он не станет спешить учиться ходит самостоятельно, ему оказанная поддержка вполне комфортна.
В результате, ущемляя себя и руководствуясь самыми благородными намерения, эмпаты и для близких людей могут оказывать неуместную помощь.
Эмпаты надуманно могут чувствовать себя виноватыми в том, что близкий человек прибывает в унылом расположении духа, в тот момент, когда в их жизни происходит что-то приятное. Или винить себя по причине того, что не в их возможностях помочь ближнему.
Тонко чувствующие люди испытывают потребность помогать другим, но это скорее бремя для них, поскольку помочь каждому не в их силах.
На желании эмпата помогать, на его состоянии сопричастия, ответственности и долга, окружающие люди легко манипулируют, хотя часто сами того не осознают.
Не несите бремя всего мира на себе. Не отказывайтесь от своего благополучия во благо других. Принимая участие в решении проблем близких людей, научитесь это делать без ущерба для себя.
Помните, что помочь окружающим вы сможете только в том случае, если сами будете находиться в ресурсном состоянии. Ставьте правильно приоритеты и не забывайте в первую очередь позаботиться о себе — вы самое ценное, что есть у вас.
Эмпаты слабо управляют собственными эмоциями, им сложно идентифицировать свои чувства от чувств других людей. Необходимо научиться абстрагироваться и различать свои эмоции от эмоций окружающих, понимать и осознавать свои личные желания.
Например, заходя в магазин, обратите свой взор внутрь себя, почувствуйте, что сейчас необходимо вашему телу. Почувствуйте, какие продукты отзываются вашему телу, какие будут полезны в данный момент времени.
Чем чаще вы будете концентрировать внимание на себе, тем легче вам будет осознать где ваши чувства и эмоции, а где чужие.
Постоянное считывание чужих состояний приводит человека к повышенной эмоциональной нагрузке. В связи с этим, у эмпата может возникнуть желание по возможности ограничить общение.
У вас не получится полностью отстраниться от общества, но вполне вероятно, что на каком-то этапе частичная отдаленность будет необходимым шагом. На то время, пока вы учитесь концентрироваться на себе и отличать свои эмоции, пока учитесь не втягиваться в чужие состояния.
И помните, если человек закрыт, он не может использовать свой дар. Он, тем самым, закрывает себе возможность развивать природные способности и возможность научиться владеть своим даром.
Общение – это основной вид взаимодействия между людьми. Поэтому закрываться и отказывать себе в коммуникации не всегда резонное решение. Тем более, если вы по натуре общительный человек, сохранение дистанции с окружающими людьми не станет для вас приятным решением.
В данной ситуации вам может помочь решить эту проблему умение чувствовать личные границы и умение эффективно их устанавливать.
Не погружайтесь глубоко в состояния других людей, учитесь контролировать и управлять своей чувствительностью. Вам необходимо осознать, что нет никакого смысла в том, чтобы страдать вместе с другими. Страдания никак не решают ситуацию.
И тем более не кидайтесь оказывать помощь и решать чужие проблемы за других, если проблема лично вас не касается.
Чаще всего сам человек не желает решать свои проблемы. Ему нравится жаловаться, жалеть себя и искать виноватых, нравится скидывать ответственность на других.
Помните, решить все проблемы мира никому не под силу. А ваше стремление увязнуть в чужой проблеме забирает у вас энергию, а участника ситуации лишает силы.
Эмпаты по своей натуре щедрые, бескорыстные, доверчивые, отзывчивые и доброжелательные люди. И этими чистыми порывами души часто пользуются окружающие, особенно потребители, люди, которые не имеют чувства меры и благодарности.
Не ведитесь на манипуляции и не играйте в чужие игры. Иначе что-то упустите в своей жизни, и это что-то вполне может оказаться важным для вас.опубликовано econet
Автор Ольга Людера
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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