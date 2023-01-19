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Если вы прощаете, то простить нужно всех

Источник: facebook.com 19 января 2023 6682
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Счастье нельзя измерить материальными вещами. Его основа скрыта в другом - в нашей душе. Прощение, доброта, любовь ведут человека к пониманию того, что наша жизнь устроена по высшему замыслу. И каждый может обрести счастье.

Если вы прощаете, то простить нужно всех

И еще один очень важный момент. Многие готовы простить 99 человек, обидевших их, но сотого не простят. И работа при этом практически бесполезна. Если Вы прощаете, то простить нужно всех. Если Вы решили меняться, то это решение должно быть бесповоротным.

Простить нужно всех

И уж если Вы пошли этим путем, то не ждите счастья на следующий день. Может быть и наоборот.

Все темное, что было в душе, начнет выходить, могут начаться настоящие ломки — и физические, и морального плана.

И Вам покажется, что последние остатки счастья, которое Вы имели, начинают уходить от Вас.

Вам нужно понять одно: как только Вы решили жить для того, чтобы увеличить Божественное в своей душе, Вы уже стали счастливы и это счастье никто и никогда у Вас не сможет отнять. Истинное счастье никогда не будет снаружи, ибо все, что мы имеем снаружи, мы потеряем.

Если вы прощаете, то простить нужно всех

Чувства радости и любви, которые мы носим в своей душе, приносят нам настоящее счастье и проистекают из любви к Богу.

Насколько человек сохраняет в своей душе чувства радости и любви, настолько ему легче видеть первопричину во всем. И насколько мы чувствуем Бога во всем, настолько мы счастливы.опубликовано econet

Автор Лазарев С. Н.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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