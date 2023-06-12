Если вы вкладываете в отношения больше, чем мужчина

Если вы сами о себе не заботитесь и не цените, то глупо ожидать этого от вашего мужчины. А чтобы начать себя любить, надо просто сместить фокус вашего внимания с мужчины на себя и тогда у вас все наладится.

Иногда в отношениях наступает такой период, когда женщине кажется, что она вкладывает в них намного больше, чем ее мужчина. Но потом оказывается в итоге, что она действительно много вкладывала, доведя себя практически до нервного истощения, но вкладывала просто не то, что было нужно, поэтому мужчина этого и не чувствовал, а иногда даже воспринимал крайне негативно.

Кто, что, кому «должен»...

Поэтому иногда стоит задуматься, а то, что вы вкладываете, оно на самом деле нужно? Может, ваш мужчина ожидает от отношений другого? И именно поэтому не чувствует себя с вами счастливым? Для примера, одна из частых ошибок многих женщин: вы очень много делаете для мужчины, для дома, но при этом мало заботитесь о себе.

Так может попробовать просто немного больше заботится и о себе любимой, а не только постоянно что-то куда-то вкладывать? Расслабьтесь хоть немножечко и просто получайте удовольствие от ваших отношений, а не только усиленно работайте над ними.

Ведь вы сначала истощаетесь, отдавая все свои силы, а потом требуете от партнера, чтобы он восполнял вам эту вашу нехватку, требуя от него еще больше тепла, заботы и любви. Да, вы хотели как лучше, но не забывайте, что не ДЕЛАНИЕ - это главное для женщины, а главное - это СОСТОЯНИЕ, в котором она находится и которым заряжает мужчину рядом с собой.

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Поэтому если ваше состояние сейчас очень негативное, то не мудрено, что ваш мужчина как будто избегает вас и не хочет ничего для вас делать. Все это потому, что главная задача женщины - поддерживать в себе это наполненное, умиротворенное состояние и заряжать им всех вокруг, а не тратить все свои силы только на мужчину и еще при этом думать, какая же он "неблагодарная скотина".

Перестаньте делать акцент только на том, что вы делаете для своего мужчины, перестаньте подсчитывать кто, что, кому «должен». Лучше займитесь своим внутренним состоянием и тогда ваш мужчина САМ начнет делать в разы больше: и инициативу проявлять, и заботиться о вас, и больше проявлять внимание к вашим чувствам и переживаниям.

Задумайтесь над этим и меняйте себя, ведь мужчина просто отражает ваше отношение к себе самой. Поэтому если вы сами о себе не заботитесь и не цените, то глупо ожидать этого от вашего мужчины. А чтобы начать себя любить, надо просто сместить фокус вашего внимания с мужчины на себя и тогда у вас все наладится. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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