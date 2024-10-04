Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Есть ли вы у себя? 

Есть ли вы у себя? 

Источник: facebook.com 04 октября 2024 6572
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Часто людям бывает грустно и скучно в одиночестве. А когда их спрашивают, что у них есть в жизни, они начинают перечислять дела, близких людей, планы, достижения, движимое и недвижимое имущество. Все, что является объектами внешнего мира и не является ими. 

Есть ли вы у себя? 

Когда я слышу такое, часто у меня возникает вопрос, есть ли человек сам у себя. Да, сам у себя, со своими мыслями и чувствами. Со своим телом. С простым ясным переживанием себя, которое дает устойчивость и естественность в любой ситуации. С той сущностью, которая сама себе интересна в любой момент. Которая умеет созерцать себя и мир, которая умеет выражать свою энергию в творчестве. Быть свидетелем своих чувств. Умеет быть в уединении и может радоваться этому. Только человек, который есть сам у себя, может наслаждаться ожиданием. Может встречаться с другими людьми по-настоящему. Не потому, что бежит от одиночества, а потому, что готов поделиться радостью. 

Как понять, что вам недостаточно вас самих? 

  • вы не знаете, чем заняться в одиночестве; 
  • вы не любите ждать без дела, даже если у вас есть время; 
  • вы все время что-то делаете; 
  • вы не бываете одни; 
  • вы боитесь одиночества; 
  • вы не любите выходные; 
  • вы не творческий человек; 
  • вы очень привязаны к работе, учебе и людям и боитесь все это потерять; 
  • вы плохо чувствуете свое тело; 
  • вы не любите гулять без дела; 
  • вы не можете молчать рядом с другими людьми; 
  • иногда вам страшно смотреть в свою душу и вы прячетесь в повседневные заботы; 
  • вы давно хотите расстаться с супругом/супругой, но все откладываете; 
  • вы не знаете, кто вы без близких людей, имущества и работы; 
  • вы очень озабочены своей внешней формой и красотой; 
  • у вас много незавершенных отношений (недоговоренных разговоров, неразрешенных конфликтов); 
  • у вас постоянно нет времени; 
  • вы не умеете медитировать; 
  • вы не можете опираться только сами на себя; 
  • вас все время что-то беспокоит; 
  • вы ищите гарантий: социальной стабильности, вечной любви, постоянства в жизни; 
  • вы редко чувствуете себя счастливым; 
  • вы живете в тревоге о будущем или в грусти о прошлом; 
  • вы хотите всем понравиться. 

Вы спросите, что в этом плохого?

Да, собственно ничего. Но жизнь в такой ситуации достаточно предсказуема. И происходит не из интереса к себе и миру, а из страха одиночества. 
Обнаружение себя – большая длительная работа. Она состоит из того, чтобы узнать свое тело. Принять свои эмоции. Стать материалистом и крепко опираться на ноги, а потом понять ограничения материализма и начать искать духовного роста. 

Есть ли вы у себя? 

Есть ли вы у себя? 

По каким критериям можно понять, что вы у себя есть? 

  • вы умеете и любите быть в одиночестве, знаете для чего это нужно; 
  • вы умеете созерцать мир и себя; 
  • вы находитесь на пути принятия своих качеств, приятных и неприятных; 
  • вы ищете людей не для затыкания дыры в груди, а чтобы поделиться тем, что у вас есть; 
  • вы готовы принять свободный выбор другого человека; 
  • вы всегда там, где нужно; 
  • вы знаете, что можете все поменять прямо сейчас, в настоящий момент; 
  • вы готовы к тому, что ваши пути с любимым человеком могут разойтись; 
  • вы знаете, что в жизни мало гарантий, и умеете наслаждаться нынешним моментом; 
  • вы готовы высказать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится, потому что оно ваше; 
  • вы умеете молчать и быть рядом; 
  • вы знаете, где ваша личностная граница; 
  • вы готовы опираться на себя; 
  • вы ищете, в чем ваше призвание, а не где больше денег и гарантий; 
  • вы свободны; 
  • у вас в жизни бывают моменты настоящего счастья; 
  • вы не всем нравитесь, да вам это и не нужно. 

И я таких людей знаю много. Они очень не похожи один на другого. У каждого свое призвание и своя радость в жизни. У кадого свой непростой опыт. Они не играют в социальные игры, они идут своим путем. Они осознанны. Они есть сами у себя, и это значит, что рано или поздно они построят такую жизнь, в которой будут по-настоящему счастливы. 
А вы есть у себя? Как вы ощущаете? опубликовано econet

©Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология сознание самооценка одиночество

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ум богатеет от того, что он получает. Сердце - от того, что оно отдаёт. В. Гюго
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.