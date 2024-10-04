Есть ли вы у себя? 

Часто людям бывает грустно и скучно в одиночестве. А когда их спрашивают, что у них есть в жизни, они начинают перечислять дела, близких людей, планы, достижения, движимое и недвижимое имущество. Все, что является объектами внешнего мира и не является ими.
Когда я слышу такое, часто у меня возникает вопрос, есть ли человек сам у себя. Да, сам у себя, со своими мыслями и чувствами. Со своим телом. С простым ясным переживанием себя, которое дает устойчивость и естественность в любой ситуации. С той сущностью, которая сама себе интересна в любой момент. Которая умеет созерцать себя и мир, которая умеет выражать свою энергию в творчестве. Быть свидетелем своих чувств. Умеет быть в уединении и может радоваться этому. Только человек, который есть сам у себя, может наслаждаться ожиданием. Может встречаться с другими людьми по-настоящему.Не потому, что бежит от одиночества, а потому, что готов поделиться радостью.
Как понять, что вам недостаточно вас самих?
вы не знаете, чем заняться в одиночестве;
вы не любите ждать без дела, даже если у вас есть время;
вы все время что-то делаете;
вы не бываете одни;
вы боитесь одиночества;
вы не любите выходные;
вы не творческий человек;
вы очень привязаны к работе, учебе и людям и боитесь все это потерять;
вы плохо чувствуете свое тело;
вы не любите гулять без дела;
вы не можете молчать рядом с другими людьми;
иногда вам страшно смотреть в свою душу и вы прячетесь в повседневные заботы;
вы давно хотите расстаться с супругом/супругой, но все откладываете;
вы не знаете, кто вы без близких людей, имущества и работы;
вы очень озабочены своей внешней формой и красотой;
у вас много незавершенных отношений (недоговоренных разговоров, неразрешенных конфликтов);
у вас постоянно нет времени;
вы не умеете медитировать;
вы не можете опираться только сами на себя;
вас все время что-то беспокоит;
вы ищите гарантий: социальной стабильности, вечной любви, постоянства в жизни;
вы редко чувствуете себя счастливым;
вы живете в тревоге о будущем или в грусти о прошлом;
вы хотите всем понравиться.
Вы спросите, что в этом плохого?
Да, собственно ничего. Но жизнь в такой ситуации достаточно предсказуема. И происходит не из интереса к себе и миру, а из страха одиночества. Обнаружение себя – большая длительная работа. Она состоит из того, чтобы узнать свое тело. Принять свои эмоции. Стать материалистом и крепко опираться на ноги, а потом понять ограничения материализма и начать искать духовного роста.
Есть ли вы у себя?
По каким критериям можно понять, что вы у себя есть?
вы умеете и любите быть в одиночестве, знаете для чего это нужно;
вы умеете созерцать мир и себя;
вы находитесь на пути принятия своих качеств, приятных и неприятных;
вы ищете людей не для затыкания дыры в груди, а чтобы поделиться тем, что у вас есть;
вы готовы принять свободный выбор другого человека;
вы всегда там, где нужно;
вы знаете, что можете все поменять прямо сейчас, в настоящий момент;
вы готовы к тому, что ваши пути с любимым человеком могут разойтись;
вы знаете, что в жизни мало гарантий, и умеете наслаждаться нынешним моментом;
вы готовы высказать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится, потому что оно ваше;
вы умеете молчать и быть рядом;
вы знаете, где ваша личностная граница;
вы готовы опираться на себя;
вы ищете, в чем ваше призвание, а не где больше денег и гарантий;
вы свободны;
у вас в жизни бывают моменты настоящего счастья;
вы не всем нравитесь, да вам это и не нужно.
И я таких людей знаю много. Они очень не похожи один на другого. У каждого свое призвание и своя радость в жизни. У кадого свой непростой опыт. Они не играют в социальные игры, они идут своим путем. Они осознанны. Они есть сами у себя, и это значит, что рано или поздно они построят такую жизнь, в которой будут по-настоящему счастливы.
А вы есть у себя? Как вы ощущаете? опубликовано econet
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