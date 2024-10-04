Есть ли вы у себя? 

Часто людям бывает грустно и скучно в одиночестве. А когда их спрашивают, что у них есть в жизни, они начинают перечислять дела, близких людей, планы, достижения, движимое и недвижимое имущество. Все, что является объектами внешнего мира и не является ими.

Когда я слышу такое, часто у меня возникает вопрос, есть ли человек сам у себя. Да, сам у себя, со своими мыслями и чувствами. Со своим телом. С простым ясным переживанием себя, которое дает устойчивость и естественность в любой ситуации. С той сущностью, которая сама себе интересна в любой момент. Которая умеет созерцать себя и мир, которая умеет выражать свою энергию в творчестве. Быть свидетелем своих чувств. Умеет быть в уединении и может радоваться этому. Только человек, который есть сам у себя, может наслаждаться ожиданием. Может встречаться с другими людьми по-настоящему. Не потому, что бежит от одиночества, а потому, что готов поделиться радостью.

Как понять, что вам недостаточно вас самих?

вы не знаете, чем заняться в одиночестве;

вы не любите ждать без дела, даже если у вас есть время;

вы все время что-то делаете;

вы не бываете одни;

вы боитесь одиночества;

вы не любите выходные;

вы не творческий человек;

вы очень привязаны к работе, учебе и людям и боитесь все это потерять;

вы плохо чувствуете свое тело;

вы не любите гулять без дела;

вы не можете молчать рядом с другими людьми;

иногда вам страшно смотреть в свою душу и вы прячетесь в повседневные заботы;

вы давно хотите расстаться с супругом/супругой, но все откладываете;

вы не знаете, кто вы без близких людей, имущества и работы;

вы очень озабочены своей внешней формой и красотой;

у вас много незавершенных отношений (недоговоренных разговоров, неразрешенных конфликтов);

у вас постоянно нет времени;

вы не умеете медитировать;

вы не можете опираться только сами на себя;

вас все время что-то беспокоит;

вы ищите гарантий: социальной стабильности, вечной любви, постоянства в жизни;

вы редко чувствуете себя счастливым;

вы живете в тревоге о будущем или в грусти о прошлом;

вы хотите всем понравиться.

Вы спросите, что в этом плохого?

Да, собственно ничего. Но жизнь в такой ситуации достаточно предсказуема. И происходит не из интереса к себе и миру, а из страха одиночества.

Обнаружение себя – большая длительная работа. Она состоит из того, чтобы узнать свое тело. Принять свои эмоции. Стать материалистом и крепко опираться на ноги, а потом понять ограничения материализма и начать искать духовного роста.

Есть ли вы у себя?

По каким критериям можно понять, что вы у себя есть?

вы умеете и любите быть в одиночестве, знаете для чего это нужно;

вы умеете созерцать мир и себя;

вы находитесь на пути принятия своих качеств, приятных и неприятных;

вы ищете людей не для затыкания дыры в груди, а чтобы поделиться тем, что у вас есть;

вы готовы принять свободный выбор другого человека;

вы всегда там, где нужно;

вы знаете, что можете все поменять прямо сейчас, в настоящий момент;

вы готовы к тому, что ваши пути с любимым человеком могут разойтись;

вы знаете, что в жизни мало гарантий, и умеете наслаждаться нынешним моментом;

вы готовы высказать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится, потому что оно ваше;

вы умеете молчать и быть рядом;

вы знаете, где ваша личностная граница;

вы готовы опираться на себя;

вы ищете, в чем ваше призвание, а не где больше денег и гарантий;

вы свободны;

у вас в жизни бывают моменты настоящего счастья;

вы не всем нравитесь, да вам это и не нужно.

И я таких людей знаю много. Они очень не похожи один на другого. У каждого свое призвание и своя радость в жизни. У кадого свой непростой опыт. Они не играют в социальные игры, они идут своим путем. Они осознанны. Они есть сами у себя, и это значит, что рано или поздно они построят такую жизнь, в которой будут по-настоящему счастливы.

А вы есть у себя? Как вы ощущаете? опубликовано econet

©Аглая Датешидзе

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