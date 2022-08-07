Эти 2 вопроса — секрет ВСЕХ успешных отношений

Правило коммуникации гласит: Удовлетворение потребности всегда приводит к исполнению желаний, а исполнение желаний не всегда приводит к удовлетворению потребности. И потому в отношениях нужно обязательно понимать, в чем ваш собеседник сейчас нуждается? Какова его потребность?

Для одних подходит слово "отношения", а другие - те, кто считают себя продвинутыми и деловыми, предпочитают говорить "коммуникации". Отношения или коммуникации - это то, что приносит в жизнь любовь других людей и в кошелёк их деньги. Если современный человек не развивает свои коммуникационные навыки и не создаёт отношения, его обязательно ждёт одиночество и бедность.

Главный секрет отношений: понимание потребностей человека

В чём главный секрет отношений, без которого невозможно установить эмоциональную близость со значимым окружением: с любимым человеком, детьми, родителями, клиентами, покупателями, коллегами, начальником и подчиненными?

Главный секрет в том, чтобы понимать потребности своего собеседника.

Потребности никто никому не озвучивает, говорят лишь о своих желаниях, которые всегда являются лишь эхом потребностей.

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Потребности глубоко внизу, а на поверхности сознания проплывают, как облачка желания. Одно за другим, одно за другим... Пока желание не попадет в потребность, которое нуждается в удовлетворении.

Правило коммуникации гласит: Удовлетворение потребности всегда приводит к исполнению желаний, а исполнение желаний не всегда приводит к удовлетворению потребности.

И потому в отношениях нужно обязательно понимать, в чем ваш собеседник сейчас нуждается? Какова его потребность?

Особенно это важно, когда между вами и вашим значимым назрел или уже бушует конфликт.

Конфликт всегда означает, что стороны не удовлетворяют свои потребности при взаимодействии друг с другом.

В конфликте обе стороны заявляют о своих желаниях, но эти желания никак не могут удовлетворить их потребности.

Понимая, что желания наверху, а потребность в глубине сознания, можно определить потребности партнера, а значит приблизиться к его внутреннему миру и создать с ним прочные личные и деловые отношения.

Как это делается?

Используйте два вопроса. Первый определит его желание. Второй потребности.

1. Что ты хочешь, чтобы произошло?

Ответ на этот вопрос всегда будет желанием.

2. И когда это произойдет, что этим будет достигнуто?

Отвечая на этот вопрос, партнер прояснит для себя свою потребность. Потребности всегда идут одна за другой, поэтому второй вопрос нужно задавать несколько раз.

Пример:

- Окей, давай поговорим, как взрослые люди вместо того, чтобы возмущаться и кричать. В этой ситуации ты чего хотел, чтобы произошло?

- Мне нужны деньги! Я тебе уже много раз об этом говорил!

- Ладно. Предположим, они у тебя появились в избыточном количестве. Что тогда будет ими достигнуто?

- Да я же тебе объясняю, что сегодня у нас вечеринка. Там будет моя девушка. Я не хочу перед ней выглядеть нищебродом и потому сегодня мне позарез нужно бабло!!!

- Понимаю тебя. И когда на вечеринке ты не будешь нищебродом перед ней, что тогда?

- Тогда она не будет смотреть на других и останется со мной.

- И когда останется с тобой, что произойдет?

- Она влюбится и мы будем вместе.

- А дальше?

- Дальше мы будем любить друг друга.

- И когда вы будете любить друг друга, что этим для тебя произойдет?

- Я буду знать, что женщины меня могут любить. Я нормальный чувак, по-своему даже крутой в чем-то.

- И когда ты поймешь, что тебя могут любить женщины и ты крутой, что тогда?

- Тогда я, наконец, успокоюсь. И мне станет хорошо (безопасно).

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В этом примере с помощью второго вопроса, который в разных формах мы задавали постоянно, был выяснен список потребностей:

Потребность быть любимым.

Потребность в значимости.

Потребность в покое.

Потребность в безопасности.

Обратите внимание, что желание человека иметь деньги, но давайте честно ответим на вопрос: Если у него появятся деньги (тем более чужие), сможет ли он почувствовать себя любимым, значимым, в покое и безопасности?

Нет! Его желание иметь деньги не удовлетворит его потребности и потому, получив деньги, он рано или поздно только еще больше разочаруется в себе.

Понимание потребностей партнера открывает вам глаза на его внутренний мир и на то, что для него важнее, чем его желания.

Тот, кто знает потребности своего окружения может стать поистине влиятельным человеком, лидером, глубоко понимающим, чего на самом деле люди хотят.

Влиятельный знает потребности людей и ведет их не к желаниям, а потребностям. Так люди становятся самостоятельными, а значит благодарны тому, рядом с кем они растут духовно и социально.опубликовано econet.ru.

©Марк Ифраимов

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