Эти 3 фразы могут разрушить любые отношения

Люди всегда должны следить за тем, что говорят. Часто родные и близкие слышат от нас обидные фразы, а потом мы жалуемся на потерю доверия и отсутствие внимание с их стороны.

Существует три самых опасных фразы, которые разрушают любые взаимоотношения. Никогда не говорите таких слов своему партнеру, если не хотите остаться без него.

Вредные высказывания

1. «Ты никогда не...» или «ты всегда...».

Общение в таком духе еще больше разозлит вашего партнера, для него это означает, что он бесполезен и в нем разочаровались. Такие слова ранят, у человека автоматически сработает защитная реакция. Начиная разговор с этих слов, не рассчитывайте на то, что партнер вас услышит. Если вы постоянно критикуете человека, у него не будет никакого желания с вами общаться.

Чтобы не обидеть партнера, можно сказать иначе, например – «Я вижу, что ты этого не делаешь..., как ты предлагаешь исправить ситуацию?» или «Я очень ценю, когда ты ...». В начале разговора используйте местоимение «Я» вместо «Ты», так сказанное не будет восприниматься партнером как обвинение и проблему можно будет решить.

2. «Мне все равно» или «меня это совершенно не волнует».

Любые взаимоотношения строятся на заботе, а такие фразы только укажут на ваше безразличие. Отношения будут крепкими до тех пор, пока оба партнера проявляют заботу и внимание друг к другу. Если вы скажите другому человеку, что вам все равно, это его обидит. Не используйте этих фраз, лучше скажите то, что будет выражать вашу заинтересованность, тогда партнер сможет легко делиться с вами своими мыслями.

3. «Это не важно» или «ничего особенного».

Разумеется, в жизни будут ситуации, когда вы будете чувствовать, что вам безразлично, но такие фразы не стоит произносить с пренебрежением, например – «это не важно, справлюсь сама». Это покажет партнеру, что вы отвергаете любой его вклад в отношения.

Лучше скажите прямо, что хотите узнать о чем-либо или попросите помощи, если оказались в трудном положении. Не забывайте о словах благодарности для партнера, они имеют весомое значение и демонстрируют, что вы цените старания другого человека. Слова благодарности позволяют пережить любой кризис в отношениях. Безусловно, могут быть ситуации, что вас действительно будет что-то раздражать, тогда задайте себе простой вопрос – «это реальная проблема во взаимоотношениях или только мое кратковременное раздражение?»

Вы не должны следить за каждым своим словом, но нужно понимать, что некоторые фразы, сказанные сгоряча, могут оставить на душе вашего партнера глубокие раны. Учитесь строить конструктивный диалог, обсуждайте не характер собеседника, а его действия и поступки. опубликовано econet

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