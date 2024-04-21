ЭТИКЕТ: 50 современных правил, которые следует знать

В современном мире не знать правил этикета — значит идти против общества, выставив себя не самым лучшим образом. Представляем вам подборку современных правил, которые должен знать каждый уважающий себя и других человек.

На самом деле правила этикета просты. Это культурно разговаривать, вести себя вежливо, выглядеть аккуратно и и управлять своими эмоциями. В этой статье представляем вам подборку из 50 современных правил этикета, которые должен знать каждый воспитанный и уважающий себя человек.

50 правил современного этика, которые нам действительно нужны

1. Перед тем, как начать есть, дождитесь, пока всех обслужат.

Если гостей за столом восемь человек и менее, следует дождаться, пока каждого обслужат, до того, как хвататься за вилку с ножом. За длинным банкетным столом можно приниматься за еду, когда хотя бы нескольких людей рядом с вами уже обслужили.

2. Уберите со стола все, что не связано с едой.

Эти вещи не имеют отношения к еде, поэтому нужно сразу убрать - ключи, сумки-клатчи, солнечные очки и особенно – мобильные телефоны.

3. Не пишите смски за столом.

Если вы извиняетесь, чтобы отлучиться в ванную комнату, следует попросить прощения у присутствующих и перед тем, как достать телефон. Непрерывно строчить сообщения за столом – одна из самых раздражающих привычек.

4. Не переворачивайте ваш бокал вверх дном.

Нет большой проблемы сказать, что вы не пьете. Положите кончики пальцев на ободок бокала и скажите: «Не сегодня, спасибо».

5. Предупредите людей, что они на громкой связи.

Не используйте спикерфон, если вы не в офисе или на встрече, когда необходимо привлечь внимание кого-то удаленно. Предупредите, что вы в настоящей момент используете громкую связь и закройте дверь. Учтите, что использование динамика на полную мощность очень раздражает.

6. Кто подошел первым, тот и открывает дверь.

Мужчина это или женщина - значения не имеет.

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7. Не разогревайте вонючую еду в офисной микроволновке.

Ну же. Хорошая идея также состоит в том, чтобы не разогревать в ней еду вообще.

8. Не толпитесь в зоне посадки в аэропорту.

При посадке в самолет или поезд быстро разбирайтесь со своим багажом и убирайте его с прохода. При получении багажа не толпитесь у карусели. Подходите вперед, лишь когда вы увидели ваш чемодан.

9. Выпустите людей из лифта.

Также придерживайте дверь для других перед тем, как зайти в лифт.

10. Не отправляйте емайл, чтобы просто поблагодарить.

Если все, что вы хотите сказать в вашем письме - это «спасибо!» , воздержитесь от его отправки. Не засоряйте почту!

11. При личном разговоре спрячьте телефон.

Когда вы разговариваете с кем-то с глазу на глаз, не коситесь на телефон, чтобы увидеть, кто в это время пытается дозвониться до вас.

12. Не используйте заглавные буквы.

Вещи, которые не следует делать, когда вы пишите электронные письма: использовать заглавные буквы, цветные шрифты, клип-арты и смайлики, пересылать большие по размеру файлы, направлять почту без разрешения (спамить).

13. Часы для деловой корреспонденции.

Деловое письмо, конечно, можно послать в любое время, но лучше придерживаться следующих правил: не ранее чем за один час до начала рабочего дня и не позже чем спустя два часа после его окончания.

14. Защититесь от лимона!

Прикройте рукой лимон, когда вы будете выдавливать его в ваш чай со льдом, так чтобы случайно не попасть в глаз тому, кто стоит рядом с вами.

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15. Промокните губы, перед тем как сделать глоток.

Перед тем, как сделать глоток, приложите ко рту салфетку. Так вам удастся избежать пятна на ободке бокала.

16. Не жадничайте.

Перехватить миску салата или солонку, в то время как ее передают тому, кто попросил об этом, все равно, что вклиниться перед кем-то в очередь – это выглядит наглым и грубым.

17. Блюда за столом передаются против часовой стрелки.

Но если сидящий слева от вас просит что-то, вы можете непосредственно передать это ему.

18. Не простие "завернуть" вам остатки бизнес-ланча.

Когда вы обедаете где-то с друзьями или семьей – даже если это модный ресторан – совершенно нормально обратиться с подобной просьбой, чтобы вам "завернули" остатки с собой. Но не поступайте так на бизнес-ланче!

19. Уважайте вашего босса.

Не проверяйте персональные гаджеты во время встречи или совещания с участием вашего начальника.

20. Представьтесь, отвечая на телефонный звонок.

Когда вам звонят на работе, назовите свое имя и должность, а также название организации.

21. Голосовая почта должна быть краткой.

Когда вы оставляете голосовое сообщение по работе, назовите свое имя, отдел и внутренний номер. Кратко назовите причину звонка. Повторите шаг один, и попрощайтесь.

22. Сначала называйте статус или род занятий человека, а затем его имя.

Представляя людей на работе, лучше сказать, например так: «Анна Петровна, я бы хотел представить вам человека, который отвечает за нашу почту, Андрея».

23. Переведите ваш телефон в беззвучный режим.

Если вы оставили телефон на столе, выключите его. Особенно, если ваш рингтон – что-нибудь из Джастина Бибера.

24. Оставайтесь дома, если вы приболели.

Возьмите выходной. Ваши коллеги поблагодарят вас.

25. Уважайте соседей-пассажиров.

Если вам нужно встать во время полета, не дергайте спинку сидения сидящего перед вами.

26. Делитесь игрушками.

Основное правило этикета на игровой площадке гласит, что игрушка, которая была выпущена из рук, принадлежит тому, кто первый схватит ее – но до тех пор, пока хозяин не потребует ее обратно.

27. Не позволяйте вашим гостям садиться за руль пьяными.

Если ваш гость напился, незаметно спросите у него, не хотел бы он прилечь, также вы можете попросить кого-нибудь отвезти его домой или оставить гостя на ночь. Но не отпускайте его одного за рулем!

28. Внимательно читайте приглашение на свадьбу.

Если вас позвали на свадьбу, не приводите с собой никого, если только в вашем приглашении прямо не сказано, что вы можете сделать это.

29. Не просите наличные в качестве подарка.

Фразой «Не упаковывайте подарки, пожалуйста» уже никого не объегорить.

30. На улице равномерно двигайтесь в потоке.

Держитесь правой стороны тротуара. Не останавливайтесь, чтобы отправить сообщение или проверить телефон, особенно перед входом в здание.

31. Не слушайте музыку слишком громко.

Если вы используете дешевые наушники, находящиеся поблизости обречены прослушивать ваш плейлист как жужжание крошечной бензопилы.

32. Снимите солнечные очки и наушники, когда говорите с кем-нибудь.

Оставлять их на месте очень грубо.

33. Вай-фай этикет.

Нормально – использовать соседский бесплатный вай-фай, если вы не захапали его полностью и уверены, что он не имеет защищенный доступ.

34. Избегайте разговоров по мобильному телефону на публике.

Не говорите по телефону в залах ожидания, у стойки регистрации, в ресторанах или конечно в туалетных кабинках!

35. Функция «ответить» - это вежливый способ быстро принять онлайн приглашение.

Откройте почту, проверьте календарь, ответьте.

36. Посылайте емайлы каждому по отдельности.

Когда вы отправляете электронным письмом благодарность за приглашение на вечеринку или подарок, обязательно отправляйте письмо каждому адресату по отдельности (не делайте рассылку, не ставьте адреса получателей в копии). Кстати, за подарки, письма или рекомендации, а также свадебные презенты письменная благодарность предпочтительнее.

37. Как общаться в социальных сетях.

Нормально и даже разумно подписаться на вашего босса в Твиттере, но не следует пытаться подружиться с ним в фейсбуке и тому подобных социальных сетях. Дружба подразумевает равенство.

38. Никогда не приходите в гости с пустыми руками.

Если вас пригласили, принесите вино или цветы, или пирожные.

39. Ваш автоответчик должен звучать профессионально.

Все еще пользуетесь автоответчиком? Убедитесь, что приветственное сообщение не раздражающее и не манерное.

40. Всегда спрашивайте, удобно ли вашему собеседнику говорить.

Уважайте время других людей.

41. Уберите за своей собакой.

Это обязательно. Не имеет значения, где вы гуляете.

42. Будьте внимательны, где вы меняете ребенку подгузники.

Унесите ребенка и не кладите его на стол, за которым могут принимать пищу. А что, если вы у кого-то в гостях? Попросите хозяев подсказать вам подходящее место, чтобы решить эту проблему.

43. Садитесь в такси первым.

Когда вы берете такси с вашим босом, садитесь впереди, чтобы не пришлось просить его двигаться и нагибаться через сидение.

44. Пропущенный звонок.

Если телефонный звонок пропущен, перезвонить должен тот, кто инициировал звонок, а не вы, даже если это очень выгодный для вас клиент.

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45. Не спрашивайте: "Откуда вы родом?", если собеседник говорит с акцентом.

Когда вы пообщаетесь достаточно , это станет ясно в процессе разговора.

46. Убедитесь, что попросили ответить в своем письме.

Не полагайте, что отсутствие ответа означает отказ.

47. Базовое правило постов в социальных сетях.

Не публикуйте в социальных сетях личную информацию, особенно если ваши коллеги могут видеть эти посты.

48. Не орите в телефон.

Если вы не слышите абонента, это вовсе не означает, что он также плохо слышит вас.

49. Спрашивайте разрешения перед тем, как прийти куда-либо с животным.

Ваша собачка может казаться вам милой, но не считайте, что все обожают животных и хотят их видеть в своем доме (или магазине).

50. Всегда приходите вовремя.

То, что вы оправдываете свои опозданиями рассказами о том, как бежали и торопились, не делает их допустимыми. Показывайте другим, что цените их время! опубликовано econet

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