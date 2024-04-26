Это не лень, у вас депрессия

Цель этой статьи в том, чтобы вы, узнав себя в описании симптомов депрессии, поняли, что на самом деле нуждаетесь в помощи, и «само оно не рассосется»...

Поводом для написания этой статьи послужили участившиеся обращения ко мне клиентов, но не с запросами о помощи в выходе из депрессии, а как раз о чем угодно: проблемы с самооценкой, ухудшение во взаимоотношениях, прокрастинация, но только не о том состоянии, в котором они находятся месяцами, и не распознают это как депрессию. Абсурдность сложившейся в обществе ситуации заключается в том, что те люди, у которых нет истинной депрессии, при каждом случае используют выражение «у меня депрессия».

"У меня депрессия"

«У меня депрессия, я ноготь сломала», «У меня вчера была такая депрессия, после поездки в общественном транспорте». А те, кто действительно страдают от этого заболевания, просто думают, что они «ленивые задницы», «никчемные неудачники», и поэтому так им и надо.

И коварность такой ситуации в том, что такие люди не могут именно из-за своей депрессии критично видеть ситуацию, они правда верят, что «это просто они такие плохие», а не болезнь заставляет их воспринимать мир и себя в негативном свете.

Поэтому цель этой статьи в том, чтобы, в случае если вы узнаете себя в описании симптомов депрессии, вы поняли, что на самом деле вы нуждаетесь в помощи, и «само оно не рассосется».

Что такое депрессия и что ею не является

Интерес к пониманию причин возникновения депрессии возник очень давно. На сегодняшний день самой современной моделью возникновения депрессии считается биопсихосоциальная модель депрессии. Которая, соответственно названию, объединяет разные факторы ее появления:

биологические: сочетание генов, уровень нейротрансмиттеров, дисбаланс гормонов, и других биологически активных веществ;

сочетание генов, уровень нейротрансмиттеров, дисбаланс гормонов, и других биологически активных веществ; психологические: психотравмирующие ситуации потери, утраты, кризисы, роды, развод, подростковый период, необходимость выносить физическую боль, травмы, болезни;

психотравмирующие ситуации потери, утраты, кризисы, роды, развод, подростковый период, необходимость выносить физическую боль, травмы, болезни; социальные: одиночество, экзистенциальные проблемы.

Все эти факторы объединяет то, что человек испытывает стресс, который в свою очередь и может запустить реакцию организма, приводящую к депрессии.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Время от времени нам всем приходится переживать какие-то трудности, потери и разочарования. Когда от нас уходит любимый человек, умирают или заболевают близкие, мы теряем работу, или переезжаем в другой город, мы закономерно начинаем испытывать тоску, печаль, безысходность, подавленность и т.д. Они являются следствием потрясений. Или человек переживает экзистенциальный кризис. Когда мы теряем стабильность очень нормально испытывать негативные эмоции.

Такое состояние может быть следствием расстройства настроения, или синдрома хронической усталости, или эмоционального выгорания, но это еще не обязательно депрессия. Если человек, самостоятельно выходит через некоторое время из минуса в плюс, и снова начинает радоваться жизни, то скорее всего речь идет о расстройстве настроения. Тем не менее, расстройство настроения у некоторых людей может перейти в депрессию, когда человек из минуса уходит в еще больший минус.

Почему же это происходит только у некоторых людей, а не у всех? Ответ заключен в биохимической работе нашего мозга. Это определено на генетическом уровне. Просто некоторым людям повезло меньше, и у них в головном мозге меньше рецепторов к сератонину, дофамину и норадреналину. А баланс этих гормонов в организме определяет наше эмоциональное состояние. Как правило, это интроверты, не агрессивные, аналитического склада ума люди, склонные к привязанности, глубокие, чуткие и ранимые. Но это не значит, что если у вас меньшее количество этих рецепторов, то вы непременно попадете в депрессию. Вам просто нужно знать, что вы или ваш родственник, или знакомый, подвержены в большей степени этому расстройству. А как известно, предупрежден значит, вооружен.

Что еще способствует переходу от минуса эмоционального состояния в еще больший минус, то есть депрессию?

Отсутствие своевременной медикаментозной и психологической поддержки из-за элементарной неинформированности людей об этом расстройстве и связанное с этим неправильное поведение по отношению к тем, кто страдает от депрессии. Слова «да брось ты хандрить», «возьми себя в руки» здесь не работают. Они не смогут просто взять себя в руки, как бы вам этого ни хотелось!

Также усугубляет ситуацию и агрессивное поведение по отношению к людям в депрессии: «Сколько можно не чистить зубы», «Когда ты последний раз расчесывалась?» Тут важно понимать, что неспособность людей в депрессии что-либо делать (даже просто лежать на кровати и дышать им тяжело) происходит из-за того, что в организме у них на гормональном уровне происходит чудовищная стрессовая реакция, как если бы они ежесекундно внутри себя справлялись со смертельной опасностью и выдерживали ее, и сил на что-то еще у организма просто не остается.

«Сколько можно не чистить зубы», «Когда ты последний раз расчесывалась?» Тут важно понимать, что неспособность людей в депрессии что-либо делать (даже просто лежать на кровати и дышать им тяжело) происходит из-за того, что в организме у них на гормональном уровне происходит чудовищная стрессовая реакция, как если бы они ежесекундно внутри себя справлялись со смертельной опасностью и выдерживали ее, и сил на что-то еще у организма просто не остается. Еще одним неправильным поведением к людям в депрессии является гиперопека над ними, когда родственники чрезмерно включаются и делают все за человека, что в свою очередь способствует еще большему ощущению ими себя никчемными.

Что же правильно делать в данной ситуации?

Первое, не оставаться равнодушными к другим, если вы заметили у них изменение внешнего вида, или почувствовали, что от человека будто распространяется негатив, от которого хочется отстраниться, это сигналы возможной депрессии. В ситуации, когда уже может стать слишком поздно для вашей помощи, такие люди становятся как будто незаметными, с отстраненным взглядом. Такое поведение обычно характерно за несколько дней до того, как человек предпримет попытку суицида.

Итак, если вы заподозрили депрессию у себя или у вашего знакомого, соседа, коллеги, для начала необходимо обратиться к психиатру. Только после обращения к психиатру возможно сочетать назначенную медикаментозную поддержку с курсом психотерапии или другими видами поддержки. И очень важно знать, что после назначения лечения, человеку становится легче в связи с тем, что внезапно высвобождается энергия в теле. В этот период высока опасность совершения суицида, поэтому к ним нужно проявлять особое внимание, пока не наступит устойчивое облегчение в их состоянии.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Итак, депрессией считается состояние эмоциональной подавленности, длящееся более двух недель, не зависящее от того, есть ли для этого внешние причины или нет, распространяющееся на все сферы человеческой жизни, а именно: мышление, эмоции, физическое развитие и поведение.

В психике человека есть такие процессы как восприятие, мышление, память, эмоциональные и телесные реакции, то есть поведение. В случае депрессии все эти сферы как бы «заражены вирусом депрессии». Не только когда, как это принято считать, в эмоциональной сфере присутствуют тоска, грусть, уныние, безысходность, апатия это уже депрессия. Нет, депрессия распространяется на все сферы жизни. То есть происходит глобальное систематическое искажение в процессах мышления с преобладанием в мыслях негативных пессимистических когниций.

Основными признаками депрессии являются:

- ангедония. Отсутствие способности получать удовольствие;

- грусть, вина, печаль, апатия;

- самоуничижение;

- психомоторная заторможенность;

- проблемы со сном. Ранние пробуждения и невозможность заснуть снова из-за рассинхронизации всех фаз сна;

- проблемы с весом. Либо резкий набор, либо резкая потеря веса;

- постоянная зацикленность на негативных мыслях;

- проблемы с концентрацией внимания и памятью;

- физическая изнеможденность (абсолютный упадок сил для того, чтобы делать что-либо);

- уход в разного вида зависимости: игровую, наркотическую, просмотр порно, что само по себе в краткосрочной перспективе действительно приносит эффект, но затем погружает в еще большую депрессию;

- потеря интереса к общению с другими;

- появление разного вида фобий.

Аарон Бек первым написал «Руководство по психотерапии депрессий» где сформулировал известный и пользующийся популярностью опросник на определение тяжести депрессии. В своей книге он обозначил так называемую негативную триаду мыслей: о себе, о мире, и о будущем. Поэтому если вы регулярно слышите от другого человека такие рассуждения как: «Я посредственное существо, которое ничего не добилось, вокруг меня одни моральные уроды, которые почему- то считают, что в жизни есть смысл, дураки, они не понимают, что смысла нет, и вообще зачем нам всем жить, если будущее - это череда серых дней и бессмысленности», то есть смысл найти в интернете опросник Бека, пройти его, и обратиться, в случае необходимости, к психиатру.

Повторю, что такие рассуждения и негативное восприятие себя для таких людей - неоспоримая данность, которую они приравнивают к своей идентичности, а не относятся к ним как к следствию депрессии.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Лечение депрессии заключается в комплексном подходе. Это правильный подбор врачом-психиатром антидепрессантов, когнитивная реструктуризация мыслей, гармонизация жизни в целом, нахождение смыслов, прохождение психологических травм, которые способствовали входу в депрессию, у психотерапевта. Это непростой путь возвращения к себе, но жизнь того стоит. Берегите себя и близких.опубликовано econet

Автор Виолетта Виноградова