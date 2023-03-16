Это не ревность и не зависть.Чувство, которому нет названия

Чувство, которому нет названия - это не ревность, не зависть и не обида. Просто больно - и все. И бесполезны советы «не обижаться», «не ревновать», «просто идти дальше и развиваться». Это - когда нам предпочли другого; несправедливо. Наверное, это ближе всего - «несправедливость».

Мать одна растила сына; отец его просто бросил. Ни копейки не давал, не навестил ни разу. Мать кормила, воспитывала, отдавала последнее, лечила и ночи не спала, когда болел. Конечно, были ссоры - без них не обойтись, когда вместе живёшь и участвуешь в жизни любимого существа. Мать платила за учебу, за модную одежду, возила на море. И не устроила жизнь; сын не принял ее знакомого - ревновал. А потом сыну исполнилось семнадцать. Он ссорился с мамой; так бывает у подростков. Потом разыскал отца. Тот был богат и вообще - интересный человек, известный! Сын ушёл жить к отцу в его богатый дом; зачем-то он папе понадобился. А про мать забыл; изредка звонит. В день рождения и на Новый год.

Просто больно или несправедливо...

Или у матери были сын и дочь. Беспутный сын бил мать, пил, сидел в тюрьме. А дочь ухаживала за мамой, лечила, кормила, делилась последним. Все отдавала. Мать оставила квартиру сыну. Он же несчастный. Хотя он вообще о ней не вспоминал, пока она пять лет лежала в болезни.

Дочь осталась в комнатке общежития. Не в квартире дело. Понимаете, совсем не в квартире! А в том, что думала и говорила мать только о своём Федечке. Не замечая усилий рано постаревшей, измотанной дочери...

Или муж выздоровел от тяжёлой болезни - жена его спасла. Встал на ноги и ушёл к молодой красивой модели. Которая плевать хотела на его проблемы со здоровьем, но была очень привлекательна.

Или начальник хвалил подчиненного за усердие и трудолюбие - тот один реализовал новый проект. А премию и повышение дал любимчику, который льстил и в глаза заглядывал.

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Все эти истории - не про ревность и зависть.

Про несправедливое предпочтение другого.

Нас лишают любви и имущества не просто так, не потому, что разлюбили, разочаровались, сочли недостойными, нет.

Ради другого человека, который ничего хорошего не сделал.

Просто так берут у нас, а потом отдают другому, который больше нравится.

Просто потому, что он больше нравится.

Он милый. А мы опостылели...

И как назвать эту боль и обиду - никто не знает.

Это не ревность и не зависть.

И не ожидание благодарности, нет!

Но так больно всегда. И нет слов, чтобы выразить эту боль...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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