Это не ревность и не зависть.Чувство, которому нет названия

Чувство, которому нет названия - это не ревность, не зависть и не обида. Просто больно - и все. И бесполезны советы «не обижаться», «не ревновать», «просто идти дальше и развиваться». Это - когда нам предпочли другого; несправедливо. Наверное, это ближе всего - «несправедливость».
Мать одна растила сына; отец его просто бросил. Ни копейки не давал, не навестил ни разу. Мать кормила, воспитывала, отдавала последнее, лечила и ночи не спала, когда болел. Конечно, были ссоры - без них не обойтись, когда вместе живёшь и участвуешь в жизни любимого существа. Мать платила за учебу, за модную одежду, возила на море. И не устроила жизнь; сын не принял ее знакомого - ревновал. А потом сыну исполнилось семнадцать. Он ссорился с мамой; так бывает у подростков. Потом разыскал отца. Тот был богат и вообще - интересный человек, известный! Сын ушёл жить к отцу в его богатый дом; зачем-то он папе понадобился. А про мать забыл; изредка звонит. В день рождения и на Новый год.
Или у матери были сын и дочь. Беспутный сын бил мать, пил, сидел в тюрьме. А дочь ухаживала за мамой, лечила, кормила, делилась последним. Все отдавала. Мать оставила квартиру сыну. Он же несчастный. Хотя он вообще о ней не вспоминал, пока она пять лет лежала в болезни.
Дочь осталась в комнатке общежития. Не в квартире дело. Понимаете, совсем не в квартире! А в том, что думала и говорила мать только о своём Федечке. Не замечая усилий рано постаревшей, измотанной дочери...
Или муж выздоровел от тяжёлой болезни - жена его спасла. Встал на ноги и ушёл к молодой красивой модели. Которая плевать хотела на его проблемы со здоровьем, но была очень привлекательна.
Или начальник хвалил подчиненного за усердие и трудолюбие - тот один реализовал новый проект. А премию и повышение дал любимчику, который льстил и в глаза заглядывал.
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Все эти истории - не про ревность и зависть.
Про несправедливое предпочтение другого.
Нас лишают любви и имущества не просто так, не потому, что разлюбили, разочаровались, сочли недостойными, нет.
Ради другого человека, который ничего хорошего не сделал.
Просто так берут у нас, а потом отдают другому, который больше нравится.
Просто потому, что он больше нравится.
Он милый. А мы опостылели...
И как назвать эту боль и обиду - никто не знает.
Это не ревность и не зависть.
И не ожидание благодарности, нет!
Но так больно всегда. И нет слов, чтобы выразить эту боль...опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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Несправедливо, но закономерно. Нарушен баланс энергий. Эти мать дочь, жена отдавали себя полностью, без остатка, ничего не получая взамен. А гармоничные отношения возможны только тогда, когда сколько ты отдал - столько и получил от партнёра, а иначе - напряжение, истощение и разрыв.Ответить
В фильме "В моей смерти прошу винить Клаву К." парень с детского сада посвятил себя служению девочке. В детском саду жёлуди ей собирал, в школе пел за неё в хоре, делал за неё задания... И что? В десятом классе она уходит от него к насмешливому очкарику, который и не думал посвящать ей всего себя и всю свою жизнь! Несправедливо? Да. Но закономерно. Как сказала Клава отвергнутому пажу:"Ты подарил мне себя, а он подарил мне меня!"
В любом союзе должен быть баланс. Если он нарушен, обиженной стороне остаётся утешаться только пониманием закономерности произошедшего...
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