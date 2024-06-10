Это роскошь – встретить того, с кем у вас будут взаимные чувства

Люди создают семью по разным соображениям. И не всегда решает дело любовь. Кто-то боится остаться один, кем-то руководит меркантильный расчет, а кто-то вступает в брак, потому что "пришло время". Чего мы на самом деле ждем от партнера?

Конечно же, здесь ошибаются как женщины, так и мужчины. Поэтому так важно не жить в мире собственных иллюзий и фантазий, а просто хорошо относиться друг к другу и принимать такими как вы уже есть, без надежды на то, что ваш партнер обязательно ради вас изменится к лучшему или никуда не денется, чтобы вы не делали. Может, да, может нет.

Она думает «он изменится», а он «она никуда не денется» или «мне сейчас просто не до отношений...»

Поэтому лучше не думать об этом вообще. На самом деле пока партнер от вас что-то хочет и вы можете ему это дать, он никуда от вас не денется, то есть он сам не захочет уходить и это действительно так и есть.

Но это не значит, что, например, ваши отношения должны держаться только на сексе, который вы даете, и все. Нет, конечно. Там еще должно быть место и для уважения, внимания, нежности, заботы друг к другу. Много разного.

Ведь если, например, ваш партнер с вами потому что хочет секса, который вы ему обещали и это все, что держит его рядом с вами, зачем вам вообще такие отношения? Поэтому, после удовлетворения всех своих физиологических потребностей - о вас уже не вспомнят...

Также важным моментом является то, что если к вам вечно притягиваются только те, кто вас эмоционально истощает и "качает" вашу энергию, тогда вам наконец-то нужно научиться обращаться с собой так, чтобы такие люди вообще не могли к вам подходить, ведь у них с Вами уже не будет никаких шансов. Тогда вам уже не нужно будет строить отношения с тем, с кем это действительно довольно сложно сделать.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А ведь действительно довольно трудно быть в отношениях с эмоционально закрытым и "глухим" к вашим потребностям человеком. Поэтому, если вам, например, заявляют, "ты знаешь, у меня сейчас такой период в жизни, что мне как-то не до отношений", то не надо сразу бросаться убеждать человека в том, что вы готовы ждать сколько нужно, чтобы этот период закончился , не нужно превращаться в "Хатико", а нужно просто идти дальше...Чтобы иметь возможность встретить того, кто так же, как и вы на данном этапе своей жизни, будет настроен на то, чтобы построить крепкие отношения. Хочу попросить вас только об одном: создайте такую ​​семью и с тем человеком, которого вы действительно будете любить.

Да, это роскошь – встретить того, с кем у вас будут взаимные и сильные чувства, но это реально и это гораздо лучше, чем создать семью, например, из страха остаться одинокими или из-за финансовой выгоды.

Такие семьи все равно не будут крепкими и в будущем для ваших детей это будет травматический опыт. Поэтому лучше сделайте так, чтобы ваши дети, глядя на вас обоих, понимали, верили, а главное чувствовали, что настоящая любовь действительно существует, ведь их родители действительно любят и ценят друг друга.

Это лучшее, что вы можете для них сделать – показать им пример и модель поведения хороших и качественных отношений между мужчиной и женщиной. Они будут вам искренне благодарны. Ведь в дальнейшем тоже смогут построить крепкие семьи.

Поэтому будьте вместе не потому, что у вас дети или потому, что вам невыгодно самим жить с финансовой стороны, а потому, что вам действительно хорошо и комфортно вместе и вы хотите быть вместе. Вот основная причина, когда нужно создавать семью и рожать общих детей – когда вы чувствуете себя счастливыми мужчиной и женщиной рядом друг с другом, и это действительно прекрасно. Берегите друг друга. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet