Любовь - это когда вы идёте босиком по берегу океана, под шум прибоя. Так один писатель написал. Бирюзовые волны с белой пеной, синее небо и яркое солнце. Вы держитесь за руки и идёте медленно, наслаждаясь каждым вздохом.

И легкий бриз треплет вам волосы. На песке остаются следы, а волны смывают их. И нет границ между океаном и небом. Нет границ между вами и любимым человеком. И его рука в вашей руке. Или ее рука… Вы говорите и не можете наговориться. Целуете друг друга… Где-то играет скрипка… Вот это любовь. Это любовь. Наверное.

Что такое Любовь?

Любовь - это когда вы идёте по холодной и серой улице. И один толкает по грязи коляску, в которой спит малыш. А второй несет сумку с вещами и с продуктами, а второй рукой держит за руку второго ребёнка. Ребёнок постарше говорит и не может наговориться. Спрашивает обо всем и просит мороженое или «киндер». И норовит наступить в лужу. А младший в коляске просто громко плачет. Пора памперс менять. Дует холодный ветер прямо в лицо. И мокрый снег идёт. А мысли - они про ипотеку и про работу. Про деньги, которых не хватает.

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Но вы идёте все вместе. И стараетесь не раздражаться и не кричать на детей. И меняетесь иногда: коляской, сумкой, ребёнком. Чтобы дать другому как бы отдохнуть. И иногда улыбаетесь друг другу и детям. Отвечаете на вопросы ребёнка, а младшему поправляете шапочку, чтобы в ушки не надуло. И спрашиваете: «ты не замёрз?». Не только детей спрашиваете, но и друг друга.

А потом покупаете мороженое на всех и несете его домой.

Прогулка закончилась и надо варить обед. И стирки полно. Надо все сделать, прибрать, приготовить, пообедать, покормить малыша, помыть посуду… А потом все получат мороженое. А океан - ну что же, его тоже все когда-то получат. Когда будут деньги и отпуск. И все сидят на диване, смотрят детский добрый фильм, прижавшись и обнявшись…

Вот это любовь. Вот это точно любовь.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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