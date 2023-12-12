Это ты виновата! О вине, ответственности, детях и взрослых

Я так хочу для всех нас - взрослых и маленьких - контакта со своей силой. Без ложной вины, без привнесенного стыда. Свободной от манипуляций и готовой брать ответственность за свою жизнь.
Маленькая дочка взяла без спросу мой блокнот с записями и случайно его залила чаем. Она расплакалась - “Я виновата!!!“. Ей скоро 6. Самое время учиться ощущать грани ответственности.
- Ты не виновата в том, что разлился чай, это случайность, но ответственна за то, что блокнот и мои записи сейчас испорчены, я расстроена, что ты взяла мою вещь без спроса. Что ты сейчас можешь сделать, чтобы исправить ошибку?
- Не знаю.
- Давай ты вытрешь лужу и мы постараемся высушить страницы. И больше, пожалуйста, не бери чужое.
Сейчас дочка часто кричит нам - «Это ты виновата! Он виноват!». И иногда очень расстраивается и пугается, если чувствует свою причастность к чему-то - «Это я виновата!?».
- Мама, ты устала? Это я виновата, что не давала тебе спать?
- Ну что ты, это моя взрослая ответственность - о себе заботиться и распределять силы и время.
- У тебя плохое настроение? Это из-за меня?
- Я расстроена твоим поведением, но это я управляю моим настроением. Не ты, а я отвечаю за мое состояние. А ты учишься отвечать за свои реакции.
Ребенок не может справиться с нашей взрослой ответственностью за любой наш выбор, за наши эмоции, за нашу жизнь. Это непосильная тяжесть - вины, лишающая его сил.
- Ты сейчас кричишь. Что происходит?
- Она виновата - она меня разозлила!!!!
- Ты разозлилась? На что? На то, что она не поняла, что ты имела в виду? Я вижу, что она очень хотела тебя понять. Объясни ей, пожалуйста, ещё раз, только спокойнее - ей так будет легче тебя понять.
В очень раннем возрасте начинает формироваться то, что мы будем потом называть «локус контроля». В нашем случае - это о смещении ответственности.
Когда ребёнок бежит и спотыкается о стол - у нас есть выбор - сказать:
- Это стол не хороший, он виноват, он тебя ударил.
Или
- У.. болит ножка, давай я поглажу. Теперь легче? Ты быстро бежал и задел стол? Давай будем чуть внимательнее. Видишь, тут угол.
Если это (то, что в первом примере) происходит часто, ребенок привыкает к перенесению ответственности. Он приучается винить других и это сужает его возможности, по факту - лишает его сил и жизнестойкости.
Кто отвечает за нашу безопасность и виноват в нашем состоянии? Стол, мама, муж?
Чувство вины и чувство стыда (важно не путать их с совестью и этикой) - часто становятся нашими родительскими манипуляциями.
Виноватым и стыдящимся человеком легко управлять. Как и боящимся. И это сложная и глобальная тема в работе со взрослыми клиентами.
Вина делает нас пассивными. Здоровая Ответственность - оставляет способ реагирования и, наверное, становится зоной развития.
Когда во взрослом возрасте у нас происходит что-то, что вызывает у нас напряжение - что-то, что связано с нашим явным или не явным участием:
А можем стараться исправлять то, что в наших силах - и идти дальше, помня о нашей возможной ошибке, но все же не позволяя ей стать токсичной, не повлиять на наше глобальное отношение к себе. Помнить важно. Но все же действовать.
Я так хочу для всех нас - взрослых и маленьких - контакта со своей силой. Без ложной вины, без привнесенного стыда. Свободной от манипуляций и готовой брать ответственность за свою жизнь.опубликовано econet
Автор Светлана Ройз
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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