Философия родительских запретов: Меньше, но эффективнее

Поясняя свои запреты и ограничения, мы даем чаду пропуск в пространство тех правил, по которым живет человечество. И малышу гораздо проще доверять родителям, если он чувствует, что папа и мама уверены в себе и в собственных словах. Что-то разрешая, а что-то запрещая, мы выстраиваем для ребенка картину мира. Четко давая понять чаду, что нам известны все «да» и «нет», мы передаем ему чувство уверенности в том, что и он станет таким же, как мы.

- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват - он или я? - спросил Король.

- Вы, Ваше Величество - ответил Маленький принц.

- Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Я имею права требовать послушания потому, что мои веления разумны.

Антуан де-Сент Экзюпери.

Необходимые запреты: 8 правил, которые помогут родителям

Однозначность

Непротиворечивость

Ясность

Последовательность

Солидарность обоих родителей…

Твердость

Честность

Уважение к мотивам поступка

Ваш любимый, но хулиганистый сынок стукнул сестру по голове калейдоскопом или - разбил горшок с китайской розой, которая была старше его втрое. А может быть - вы просто «застукали» его за попыткой засунуть в стиральную машину обожаемую вами морскую свинку. В ответ на вашу гневную тираду он резонно возразил, что выбрал программу «шерсть». Вы совершенно обескуражены, но с этим надо что-то делать…

Наказывать ребенка - самая неприятная родительская обязанность, как бы вы ни притворялись и ни выкручивались. Папа и мама могут придумать все, что угодно: поставить парнишку в угол, лишить его похода в Аква-Парк или, не дай бог, два дня с ним не разговаривать, - в любом случае они будут чувствовать себя либо дураками, либо злодеями. Если этих ситуаций и нельзя было избежать, то можно, по крайней мере, постараться свести их число к минимуму!

Необходимость наказывать - это тот штраф, который платят родители, не сумевшие точно и своевременно провести в жизнь любимого чада все необходимые запреты. Несколько вовремя не сказанных «нельзя» как бы суммируются для ребенка в одно большое и унизительное наказание. И этот сомнительный «Джекпот» - тот «приз», который родители и дети вынуждены делить поровну.

Возможно, вы принадлежите к числу тех людей, которым тяжело даются запреты, не говоря уже о наказаниях. Дети из таких воспитателей просто «вьют веревки». Воспитатели мучаются, и дети страдают не меньше: не чувствуя опоры в родительской уверенности, они не знают, что хорошо и что плохо, и где пролегает разумный предел их шалостям.

Понимая, что без ограничений не обойтись, вы, тем не менее, не можете вести себя последовательно: сначала тянете с запретом до последнего, потом - взрываетесь, но - быстро сдаете позиции. Затем - терпите снова, и снова терпение в какой-то момент «лопается». Не зная, как выйти из порочного круга, вы всегда недовольны собой. А чадо знает: настанет удобный момент, и от «предков» наверняка можно будет добиться своего, стоит лишь немного подождать.

Чтобы понять, как изменить положение, спросите себя: может ли ребенок нормально жить в ситуации, когда ему все позволено, и если да - то сколько? Если вашему ребенку около двух лет, думаю, ваш ответ будет: «Да. Пятнадцать минут».

Ребенку совершенно необходимо запрещать некоторые вещи с целью, чтобы со временем он научился запрещать их себе сам. Возможно, на первый взгляд и кажется, что запреты ограничивают нашу свободу. Однако, если в чем-то мы все же свободны, то - лишь благодаря тому, что мы знаем те правила, по которым можно жить в этом мире.

Мы не имеем понятия о том, что такое тепло, если не знаем, что такое горячо или холодно. Мы не знаем, что такое приятно или хорошо, если нам не известно, что такое больно и плохо. Познать что-либо мы можем лишь в сравнении.

Твердо усвоив, что такое «нельзя», мы можем быть спокойны, совершая любые поступки. Через запреты мы получаем представление о том, что можно. Используя известные ему «табу» в качестве страховки, ребенок познает жизнь, двигаясь дальше и дальше и с каждым днем расширяет «сферу своего влияния». С опорой на запреты он может безбоязненно двигаться вперед в любом исследовании, зная, что все делает верно.

Поясняя свои запреты и ограничения, мы даем чаду пропуск в пространство тех правил, по которым живет человечество. И малышу гораздо проще доверять родителям, если он чувствует, что папа и мама уверены в себе и в собственных словах. Что-то разрешая, а что-то запрещая, мы выстраиваем для ребенка картину мира. Четко давая понять чаду, что нам известны все «да» и «нет», мы передаем ему чувство уверенности в том, что и он станет таким же, как мы - большим, умным и самостоятельным.

Если же мы позволяем карапузу манипулировать нами, нашими запретами и нашей уверенностью в том, что нельзя, а что можно, малыш перестает нам доверять. Карапузу даже может показаться, что наступление ночи зависит не от движения светила по небесному своду, а от того, захочет ли он вечером отправиться в свою кроватку. Взглянув на детские капризы с этого ракурса, мы увидим в них не желание сломать запрет, а всего лишь стремление проверить его на доверие и прочность. И лучше, если запрет выдержит…

Иногда кажется, что ребенок просто «выходит на тропу войны», намеренно повторяя по 20 раз то, что он знает, делать нельзя. Будьте внимательны к себе: вы ошибаетесь, если думаете, что малыш пытается разозлить вас. Нет, он просто проверяет, насколько вы серьезны и уверены в принятом решении.

Он обжигался 6 раз, прежде чем поверил, что обогреватель и, правда, лучше не трогать. Ему понадобилось 2 месяца, и 5 шишек, чтобы запомнить, как слезают с дивана: не головой, а ногами вниз. Посудите сами: сколько раз вы должны повторить, что запрещается прикасаться к розеткам и электрическим проводам, чтобы он, наконец, запомнил это?

Запрещать - занятие не из приятных. Каждый родитель чувствует, что после третьего раза пресловутое слово «нельзя» уже не удается произнести без отвращения. И никому не хочется превращать это занятие в ежедневную забаву. Как добиться, чтобы запретов было мало, но они были бы эффективными? Вот несколько правил, которые помогут заставить работать слово «нельзя».

1. Однозначность

Дети воспринимают слова более буквально, чем взрослые. Кроме того, - они крайне чувствительны к так называемому невербальному компоненту речи: нашим интонациям и мимике, а именно они в первую очередь выдают любую фальшь. Вот почему малыши зачастую оказываются гораздо тоньше и проницательнее взрослых.

Помните, что запрет не может звучать как просьба, содержать оттенок уговора, произноситься в «пустоту» или с улыбкой. С детьми до 2 лет недопустимы речевые формулы вроде «Я очень прошу тебя не делать то-то» или «Будь другом, не надо…» или «Татусенька-золотусенька, спичечки - не игрушка, хорошо?» или «Ты что же, с ума меня хочешь свести?» и др.

Непревзойденный шедевр в этой области педагогического искусства - фраза папы одного полуторагодовалого мальчика. Когда мальчонка, подтянувшись, чуть не схватил со стола острый нож, родитель застенчиво отреагировал: «Никита, сынок! Это лучше нельзя…».

2. Непротиворечивость

Ежеминутно помнить о том, что можно и нельзя, малышу не так-то просто. С вашей стороны требуется максимально облегчить крохе эту нелегкую работу.

Во-первых, запрет не должен противоречить другим запретам. Например: вчера вы пристыдили малыша за то, что тот испачкал штанишки и недвусмысленно объяснили ему, что для этого существует горшок, 33 раза показав на него пальцем. Сегодня дитятко слезает со своего стульчика, направляется прямо к горшку и … конечно, берет его обеими руками. Вы же бросаетесь к нему с воплем: «Не смей трогать руками горшок, он грязный!»

Через 5 минут малыш снова делает в штаны, ведь он не смог донести до вас, чего ему хотелось! Теперь, помимо грязных штанишек, чадо имеет также кашу в голове: он должен пользоваться горшком, но прикасаться к нему нельзя.

Следите за тем, чтобы не подталкивать малышку к нарушению запрета в суете или по недоразумению. Например, в течение дня вы без конца повторяете ему: «Нельзя открывать холодильник». Однако если малыш в ударе и ревет уже двадцать минут, вы, не зная, чем отвлечь его, можете сдаться и сказать: «Ну, пойди, погляди, что там у нас, в холодильнике интересного?» или - вручаете ему свой мобильный телефон, за игру с которым он еще два часа тому назад получил взбучку.

Вы также должны следить за тем, чтобы не спровоцировать карапуза на нарушение запрета по собственной забывчивости. Например, крохе строго-настрого запрещается брать что-либо с кухонного стола - ведь там могут стоять чашки с горячим чаем, или - лежать ножи и вилки…

Но однажды вы говорите малышке: «Помоги маме, подай мне со стола пульт от телевизора…». Вы, кончено, рассуждаете примерно так: да, со стола нельзя ничего брать по собственной воле, но если мама этого просит - можно. Однако двухлетний ребенок рассуждает иначе: вот, я взял со стола какую-то вещь, и ничего ужасного не случилось. Мама, кажется, даже довольна: ведь она похвалила меня. Значит, теперь мне разрешается это делать и самому!». Когда же вы вновь одернете детку, он растеряется, и не будет знать, как вам после этого доверять.

Помните, что вы в ответе за каждый запрет, соблюдения которого вы требуете. Чем запретов больше, и чем они глупее, тем меньшей силой они обладают.

Запрет не должен противоречить здравому смыслу. Никогда не говорите что-либо вроде: «Нельзя кричать» или «Никогда не прикасайся к моим вещам», «Не перебивай взрослых» или «Оставь меня в покое». Соблюдать такие правила невозможно, а требовать их соблюдения - безумие.

Здесь в качестве примера годится всем известный анекдот:

Мальчик: Бабушка!…

Бабушка: Шурик, выйди, постучи в дверь, войди спокойно, поздоровайся, а потом уже говори.

Мальчик: Здравствуй, бабушка, у тебя молоко на кухне сбежало…

Бабушка: Что ж ты сразу не сказал?!!

3. Ясность

Запрет должен быть понятен ребенку. Если вы говорите: «Никогда не бери мою губную помаду потому, что это не игрушка» - вы даете четкое послание. Если же, обнаружив, что вашей косметикой кто-то измазал зеркало, скатерть и собственные губы, вы говорите дочурке что-то вроде: «Не слишком ли много ты себе позволяешь, детка? Ты не рано ли стала воображулей?», вы даете понять лишь одно: когда ей в следующий раз придет в голову воспользоваться вашей губной помадой, нужно всего лишь лучше скрыть следы преступления. Ведь вы ничего не объяснили, а только лишили малышку радости.

Точно также вы должны пояснять ребенку все свои требования. Если карапуз перебивает вас в тот момент, когда подруга зашла на чашечку чая, или вопит что есть сил, когда вы говорите по телефону, не одергивайте его словами: «Что с тобой - ты белены объелся?», «Сошел с ума?», «Издеваешься?» или «Веди себя нормально!». Вместо этого стоит сказать: «Егор, не кричи так громко, когда я говорю по телефону». Если же малышу меньше двух, его увещевать и вовсе бессмысленно: посадите его к себе на колени и пусть мешает вам в свое удовольствие, ничего не попишешь…

Детям постарше необходимы ясные объяснения всех запретов, иначе они воспримут их как оскорбление и наступление на свободу их личности. Особенно это касается тех запретов, от которых зависят здоровье и жизнь ребенка. Сами по себе такие запреты неочевидны, а наглядно показать ребенку, что будет, если запрет нарушить, вы не можете.

Например, почему не стоит размазывать кашу по столу или одежде, дошкольник прекрасно понимает. А вот почему нельзя свешиваться из окна? Ведь это так интересно и никому не мешает! Кстати, разжигать костер на диване тоже очень «прикольно».

Поэтому, если запреты не будут поясняться родителями, юные пожарники просто будут проветривать комнату после игры с огнем, и вы узнаете обо всем, лишь тогда, когда узреете свежие следы недавнего кострища, залитого ведром воды.

4. Последовательность

Решите для начала, где пролегает тот предел, за которым ваши силы заканчиваются. Невозможно быть последовательным, если запрещать ребенку всё подряд - вы очень быстро устанете и махнете на все рукой. Чтобы вы могли придерживаться раз заведенных правил и призывать чадо к порядку, запретов не должно быть много, но те, что есть, никогда не должны нарушаться, и вы должны быть в этом последовательны. Ни в коем случае не отменяйте принципиально важные запреты в «награду» за что-то или «под хорошее настроение».

Процесс интериоризации (присвоения) ребенком социальных норм - сложный и многоступенчатый процесс. Учтите, что дети примерно до 3 лет воспринимают любой запрет не как объективную характеристику ситуации или предмета, а как нечто, напрямую связанное с личностью родителя. Поэтому-то они часто и нарушают так хорошо, казалось бы, известные им запреты, лишь только вы покинули комнату. Поверьте, малыши делают это не потому, что они «непослушные», «вредные», «наглые» или «хитрые», а от того, что запрет по-настоящему ими еще не усвоен. Поэтому, уходя, все свои нудные «нельзя» вы как бы уносите с собой. И единственное, что вам остается - это, вернувшись, повторить их снова и снова.

Если вы боитесь неожиданно для себя «дать слабину», скажите себе, что существование всех этих противных вашему доброму сердцу «нет» и «нельзя» диктует жизнь, а от вас попросту не зависит. Вы - лишь исполнитель, несущий в жизнь чада «свет здравого смысла».

5. Солидарность обоих родителей…

…это залог успеха в любом педагогическом предприятии. Когда папа и мама согласны друг с другом в основных вопросах, ребенок получает от них непротиворечивую картину мира, и растет уверенным в себе и окружающих. Если же папа говорит одно, а мама - другое, ребенок оказывается вынужден как-то интегрировать в своем уме вещи, вовсе не подлежащие интеграции. Либо он сделает это ценой внутреннего конфликта и «угодит обоим», либо - выберет то, что ему больше по душе, и будет манипулировать родителями в своих интересах.

Если папа или мама решили ввести новое правило в жизнь карапуза, то пусть «половина» узнает об этом раньше, чем сам малыш.

6. Твердость

Нет родителя, который бы не знал, что такое детский гнев. И нет ребенка, который хоть раз не устроил бы своим «предкам» громкую сцену протеста… Приятного в этом, согласитесь, мало. Одни родители жалуются, что дочка «начинает падать с воплем на пол» в игрушечном отделе всякий раз, как проведет выходные у бабушки. Другие никогда не знали бед с чадом, пока малыш не увидел, как другой юный борец за свободу отстаивал свои права у дверей «кафе-мороженое»… Ну, а третий карапуз однажды до всего додумался сам.

Игра в «шантаж истерикой» затягивает с первого раза, если вы сразу не отреагируете верно. Ни в коем случае не нужно пугаться, если, услышав твердое «нет», любимое чадо решило устроить скандал. Единственное, что вы должны сделать - это просто переждать бурю, после чего, ничтоже сумняшеся, повторить свой запрет снова. Ведь, на «вторую серию» у малыша сил уже наверняка не осталось.

Учтите, что дети до трех лет еще не способны к сознательному, целенаправленному «шантажу», и произошедшая с ними гневная вспышка пугает их самих. Дайте карапузу выпустить пар, после чего ведите себя, как ни в чем не бывало. Если скармливать любимцу весь торт сегодня не входило в ваши планы, значит, вы просто убираете лакомство с глаз долой и больше не возвращаетесь к этой теме.

Не должно быть ситуаций, когда, «испугавшись» детского гнева, вы изменяете свое решение и позволяете малышу делать то, что вы пытались запретить минуту назад! Так вы даете чаду инструмент воздействия на вас, и уже завтра он не преминет им снова воспользоваться.

Настаивая на своем, старайтесь не злиться, тем более - не пытайтесь вести себя «мстительно». Просто делайте то, что считаете нужным. Если малыш расстроен, пожалейте и приласкайте его. Если вы дадите ему понять, что он, излив на вас свой гнев, совершил нечто ужасное, вы заставите его чувствовать себя виноватым, а это - лишний эмоциональный груз, который ребенок нести вовсе не должен. Ведь его гнев был искренним: ему очень хотелось еще торта, только и всего! Разве вы раньше не знали, что все дети обожают сладкое?

7. Честность

Помните Короля, которого повстречал Маленький Принц во время своих странствий? Маленькому Принцу очень хотелось увидеть заход солнца, и он попросил Короля приказать солнцу закатиться. Король, однако, предложил Принцу дождаться вечера: на закате светило всегда повиновалось ему. «Власть, прежде всего, должна быть разумной» - пояснил Король.

Смотрите на вещи реально. Скажите себе, что не все соблазны можно преодолеть, поэтому не только требуйте смирения, но помогайте чаду справляться с искушениями, а иногда - даже потакайте им.

Одна мама двухлетней девочки жаловалась на то, что дочка не равнодушна к сладостям, а также - «лжива и склонна к воровству». При этом родительница всегда оставляла на кухонном столе конфеты с тем расчетом, чтобы девочка могла беспрепятственно дотянуться до них. Всякий раз, дождавшись этого, мама устраивала малышке «воспитательный сеанс».

Прежде чем «издать новый указ», отдайте себе отчет в том, почему вы это делаете. Каждый свежеиспеченный вами запрет - новая мелкая травма для малыша. Запрещайте только то, что вы никак разрешить не можете.

Ребенок всем своим существом чувствует ваши истинные мотивы, даже если пока не осознает этого. Никогда не позволяйте себе запрещать что-либо «под горячую руку», в отместку за другой запрет, который был только что нарушен или за иную шалость или непослушание. В противном случае карапуз смекнет: на маму полагаться нельзя. Она и сама не знает, чего хочет.

8. Уважение к мотивам поступка

Всегда старайтесь встать на позиции ребенка и понять, почему он совершил тот или иной проступок. Уверяю вас, что дети не способны «сеять зло» осознанно. Как правило, все объясняется гораздо проще. Стоит немного проанализировать ситуацию, чтобы найти некий вполне безобидный мотив «дурного» поступка. Скорее всего, чаду было скучно, и ему, как Карлсону, захотелось немного пошалить. Вот как случилось, что на вашем новом костюме возникла эта большая фигурная, и, в общем-то, красивая дырка, хомячки разбежались по всему дому, а кошка оказалась спущена в мусоропровод…

Оправдывая мотив ребенка, вы позволяете ему принять запрет - с пониманием, а наказание - с достоинством. Ваш малыш вовсе не плох, но он совершил плохой поступок. Если вы спутаете для себя эти две вещи, вы дадите понять ребенку, что он не достоин вашей любви. Наказывать, не унижая, удается тем папам и мамам, которые никогда не допускали и мысли, что ребенок совершил свое «злодеяние» намеренно.опубликовано econet

Полина Гавердовская

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