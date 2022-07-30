Фразы супруга-абьюзера: проверьте свои отношения

Абьюзер — это человек, который при помощи запугивания, психологического и физического воздействия заставляет жертву делать то, что ему хочется. Чтобы без сомнения разорвать отношения с абьюзером, нужно вовремя обратить внимание на тревожные звоночки.

"Он говорит, что без него я ничего не могу в жизни. Раньше утверждал, что я лучше его бывших, а теперь утверждает, что я такая же ужасная как они"- в слезах сказала Ирина на консультации.

Абьюзер — это человек, который при помощи запугивания, психологического и физического воздействия заставляет жертву делать то, что ему хочется.

Тревожные звоночки

Чтобы без сомнения разорвать отношения с абьюзером, нужно вовремя обратить внимание на тревожные звоночки.

Вот они:

1."Я никогда не встречал такую, как ты".

После этого он начинает рассказывать о своих бывших, которые, оказывается, были худшими из женщин. При этом абьюзер выражает уверенность, что вы-то совершенно не такая и станете "лучом в его тёмном царстве". После таких слов следует насторожиться и осознать, что человек, который подобным образом говорит о прошлых женщинах, вскоре подумает так же и о вас.

2."Я разозлился, потому что ты меня довела".

У такого мужчины супруга виновата во всём. Он пришёл домой поздно, потому что не хотел видеть кислое лицо жены, проспал на работу, потому что она его не разбудила. Если женщина спросила, почему он поступил так или иначе, в ответ может прозвучать многозначительное "Подумай и догадайся сама". И, наконец, коронное – "Я тебя ударил, потому что ты меня довела".

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3."Я так сильно ревную, потому что очень люблю тебя".

Многие девушки и женщины считают, что ревность — это проявление любви, но на самом деле это проявление неуважения к партнёру, невозможность справиться со своими комплексами и попытки замаскировать собственное "рыльце в пушку". Если супруг регулярно проверяет ваш телефон, контролирует ваши действия в соцсетях и устраивает скандал после того, как вы поговорили на улице со старым знакомым, значит, он устраивает вам психологический террор. Такие ревнивцы любят запрещать надевать определённую одежду, наносить макияж и делать стильные стрижки. Ведь, по их мнению, женщина это нужно для того, чтобы соблазнять окружающих. Закончится всё тем, что вы будете отпрашиваться даже в магазин и в поликлинику. А если задержитесь оттуда на полчаса, то вас ждёт грандиозный скандал.

4."Я никогда такого не говорил, тебе показалось/Ты что, не помнишь? Я сто раз об этом говорил".

Противоположные по смыслу фразу имеют, по сути, один и тот же смысл: супруг пытается внушить вам, что у вас проблемы с памятью, вы неадекватны. Иногда это звучит нежно и даже игриво: "Ты моя глупышка". Но если это не ваша любимая интимная игра и вы не считаете себя таковой, то подобное поведение супруга должно стать одним из настораживающих звоночков. Вскоре вас назовут шизофреничкой, скажут, что у вас галлюцинации и никто не сможет находиться рядом с сумасшедшей.

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5."У тебя всё равно не получится, нечего и пытаться".

Это любимая фраза абьюзера, при помощи которой он пытается обесценить личность своей жертвы. Если женщина легко внушаема и имеет слабый характер, она довольно быстро согласится с доводами спутника жизни и будет считать себя никчёмной. Если с нормальным, заботливым мужчиной вы чувствуете поддержку, он гордится вашими успехами, то от абьюзера вы никогда не дождётесь одобрения своих поступков. Он скажет, что не стоит идти на собеседование, потому что вас всё равно не возьмут на эту работу. И на курсы вождения записываться не нужно, так как ваша природная тупость не позволит вам выучить правила и ориентироваться на дорогах. По факту это банальная зависть и страх, что вы добьётесь успеха и перестанете в нём нуждаться.

Можно найти еще ряд фраз, которые произносит партнер, чтобы манипулировать, удержать и властвовать в отношениях. Если ощущаете, что Вам некомфортно в отношениях и никак не можете договориться с партнером, тогда консультация у психолога поможет Вам это решить.

Психологически здоровые отношения должны быть комфортны для обоих партнеров и приносить развитие и движение вперед.

Берегите себя! опубликовано econet.ru

Автор Юлия Таланцева

Фото ©Gabriel Isac

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