Гаджеты и дети! Что делать? Советы психолога

Многие родители озабочены тем, что их дети слишком много времени проводят с гаджетами. Как следствие - отсутствие интереса к реальной жизни (общению со сверстниками, чтению, подвижным и настольным играм). В борьбе с виртуальной зависимостью ребенка первым шагом будет принятие этого факта.

Тема для нашего с вами разговора очень актуальна – дети и гаджеты. Как научить ребенка правильно обращаться с гаджетами – с пользой для себя и без вреда для здоровья и без ущерба для реальной жизни? Что конкретно делать для профилактики компьютерной зависимости?

Профилактика виртуальной зависимости у детей

Приведу пример из практики, с согласия мамы публикую наш с ней разговор на тему профилактики виртуальной зависимости.

«Сыну 8 лет, а он уже не может без телефона. Как только ограничиваю время в телефоне – у него начинается истерика. Если я устала после работы, то моих сил надолго не хватает. Отдаю телефон, с условием: «Играть не больше часа». Проходит час, и все начинается сначала. Это как трясина какая-то, которая затягивает ребенка все глубже и глубже, а я не могу ничего изменить! Подскажите, что делать?»

Что делать для профилактики виртуальной зависимости?

Пошаговый алгоритм

Почему так интересен детям виртуальный мир? Потому что многие дети в реальном мире не видят возможностей проявить себя, потому что не умеют находить что-то интересное, не привыкли прикладывать усилия, чтобы чему-то научиться и преодолеть трудности. В нашем детстве, когда родители уходили на работу, мы, дети, шли гулять на улицу, и там всегда бурлила жизнь. Но у нас не было такой альтернативы, как виртуальный мир. И поэтому мы с детства учились жить в этой реальности!

Да, наши дети сейчас живут в двух реальностях одновременно, реальной и виртуальной – это факт.

Поэтому, пожалуйста, постарайтесь принять этот факт и перестаньте тратить силы на бесполезную борьбу с гаджетами! Не нужно ставить ребенка перед выбором: или реальная жизнь или виртуальная (забираем гаджет - отдаем - опять забираем и так по кругу).

У нас, родителей (пишу еще и как сама мама двух детей - школьников), сейчас другая, сложная задача - научить ребенка поддерживать баланс между реальной и виртуальной жизнью!!!

Первый шаг

Создавайте «магнит», который будет притягивать ребенка в реальную жизнь.

Как? Подумайте, что важное, по настоящему ценное есть в реальной жизни вашего ребенка? Для чего ему возвращаться из виртуальной реальности? Ему есть куда вернуться? Ваше семейное пространство – оно какое?

Конечно, ваша любовь - это самый главный «магнит». Это то, о чем нужно говорить ребенку как можно чаще. Говорите о том, что он вам нужен. Приходя домой с работы, говорите, как вы соскучились, что вы рады видеть ребенка, что вам хорошо вместе с ним, что вы скучали, когда его долго не было...и, конечно, «обнимашки»! 8 - 10 «обнимашек» нужно ребенку, чтобы почувствовать себя ценным, любимым, значимым.

Каждый третий ребенок на консультации мне говорит: “Родители меня не любят”. И каждому я отвечаю: “Любят! Просто часто не умеют сказать об этом”.

Малышам, у которых больше развито наглядно-образное мышление, говорим, например: «Я тебя люблю, как Солнышко любит Землю», «Моя любовь к тебе такая большая, как Небо над головой», «Такая глубокая, как море» и т.п.

Отмечайте ясные, солнечные деньки - выходите вместе с детьми встречать хорошее настроение и ловить на себе солнечные зайчики!

Говорите детям о своей любви к ним.

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Второй шаг

Создавайте интересный образ жизни! Что вам самим интересно? Какие увлечения, хобби есть в вашей семье? Чем вы можете заниматься вместе с ребенком?

Многие дети на консультациях мне говорят: “Родителям не до меня, они заняты своими делами. Я им не нужен”

Находите время для того, чтобы пережить с ребенком общие моменты радости - не важно в какой форме и сколько по времени это будет. Важно, когда вы - рядом и вам хорошо вместе!

Поделюсь с вами примерами совместно досуга, которые рассказывали дети на занятиях (что они запомнили/было интересно/хочется еще):

«в субботу мы всей семьей лепим пельмени или вареники и рассказываем истории»

«по выходным мы с папой катаемся на квадроцикле», «ремонтируем в гараже квадроцикл, я уже сам могу менять зап.части и закручивать гайки»

«по выходным ходим в походы/за грибами/ягодами/на лыжах»

«играем в настольные игры в нашу любимую игру – мафию»

«каждый вечер за ужином вспоминаем, что было хорошего за день»

«рассказываем смешные анекдоты, я так люблю, когда мама смеется»

Главное – найдите то, чем вам интересно заниматься вместе.

Третий шаг

Научите ребенка находить реальную пользу от виртуальных игр! Для этого вы можете задать три вопроса:

1. Что тебе интересно делать в этой игре?

Ответы детей:

«Мне интересно быть супергероем и отбивать атаки врагов», «Мне интересно в этой игре найти предателя», «Мне интересно иметь суперспособности».

2. Чему тебя научила эта игра? Что ты понял благодаря этой игре?

Ответы детей:

«Я учусь быть храбрым», «Я понял, что есть друзья, кому можно доверять, а есть предатели, которые могут сделать мне плохо», «Понял, что у меня есть суперспособность - я могу из лего-конструктора собрать все, что угодно»

3. Как это умение может тебе помочь//пригодиться в реальной жизни?

Ответы детей:

«Мой персонаж знает кучу приемов, я их запоминаю и могу использовать для самозащиты», «буду дружить с тем, кому можно доверять и не буду дружить с тем, кто может обидеть», «попрошу маму записать меня на робототехнику - хочу конструировать роботов».

4. Попросите ребенка нарисовать, слепить, изобразить молча (только жестами), спеть, рассказать, проиграть по ролям то, что ему интересно из виртуальной игры.

Главная задача на этом этапе – детский интерес из виртуальной реальности перевести в реальный опыт!

Четвертый шаг

Научите ребенка быть пользователем продуктов виртуального мира, а не только потребителем.

Потребитель – это тот, кто бездумно и бесконтрольно потребляет продукты «виртуального рынка» - игры, соц.сети. Пользователем является тот, кто умеет использовать гаджеты и виртуальную реальность как ресурс – для развития и обучения, для расширения кругозора, для приобретения новых полезных навыков, для профориентации и самоопределения.

Посмотрите вместе с детьми сайты профориентации («поступи онлайн», сайт Г.В. Резапкиной и т.д.) и проговорите с ними цели на будущее. Запишите ребенка на курсы, кружки, секции, которые ему нравятся и которые пригодятся в перспективе.

Вместе с ребенком осваивайте виртуальное пространство, показывая ему как можно научиться чему-то полезному. Создавайте для своего ребенка ситуации успеха, в которых он может себя реализовать.

Пятый шаг

И последний, пятый шаг – контролируйте использование гаджетов, выдерживайте «линию поведения».

Как видите, контроль на последнем месте – если вы не сделали первых четырех шагов, то запрещать гаджеты бессмысленно. Это приведет к бунту и внутренняя потребность в виртуальном мире только усилится!

Вот что говорят дети о своих реакциях, когда у них отбирают гаджеты:

«я плакал и кричал, злился и психовал» и т.д.

Думаю, вы и сами можете привести массу примеров - дети реагируют так, как будто их мир рухнул. По крайней мере, половина мира. И это, действительно, так.

Как правильно контролировать?

1. Сначала спокойно, без давления, объясните ребенку ваши правила (например):

Правило ограничения по времени. «Ты можешь проводить в телефоне не больше 1 часа».

Когда есть контакт и ребенок чувствует вашу любовь, с ним можно просто договориться.

Правило режима дня. «Давай договоримся, телефон у тебя после того, как сделаешь уроки».

Когда у ребенка организован режим дня, вы спокойно найдете время для всего.

Правило баланса. «Виртуальная жизнь - это только дополнение к интересной, насыщенной реальной жизни (учеба, спорт, друзья, хобби и пр.)».

Когда день ребенка насыщен интересными событиями, то с этим ограничением он легко справится.

Правило «естественных последствий». «Если ты делаешь (то-то), последствия будут (такие-то).

Когда ребенок понимает, что за каждое свое решение он получает последствия, тогда он становится ответственным и самостоятельным, он принимает и это правило.

2. Делайте то, что обещали – контролируйте! Выполняйте эти правила без исключений!

Ребенок – это ваше зеркало, если будете последовательны вы, то постепенно и ребенок привыкнет к новому образу жизни!опубликовано econet.

Автор Иконникова Евгения

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