Где-то есть ключ, подходящий именно к твоему замку

Познавать свой внутренний мир можно каждый день. Что мне нравится? Что я не терплю? Это касается всего: и отношений с людьми, и гастрономических вкусов, и занятий. Представьте, будто вы с каждым днем становитесь замкóм большего класса сложности. Кто сможет вас открыть?

Узнать себя лучше — это значит проникнуть во все свои маленькие особенности. Выяснить, что кофе латте тебе нравится, а капучино — нет, хотя и тот и другой содержат кофеин. Понять, например, что в силу своего характера ты не можешь работать в офисе и должен искать фриланс.

Про замки и страх узнать себя лучше

Или то, что спать тебе нужно именно с приоткрытой на 2/3 форточкой. Не наполовину и не на четверть, а именно на 2/3. Понять, какую одежду тебе нравится носить, а какую не нравится, даже если она тебе идет. И еще много что понять о себе.

Обрести вкус в общении с людьми и выяснить, что тебе нравятся далеко-о-о не все. Выяснить и позволить себе практиковать то, что делает тебя счастливым.

Этот процесс похож на то, как будто ты с каждым днем становишься замкóм большего класса сложности. И нужен какой-то замысловатый ключ, чтобы тебя открыть. И тут возникает страх, что такого ключа не существует. Что с каждым днем всё меньшее количество ключей начинают подходить к твоему замку. И есть риск остаться в одиночестве. А вдруг я, такой, как я есть, никому не понравлюсь и не подойду?

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Не лучше ли быть замком попроще? Чем-то вроде замка к шкафчику в раздевалке фитнес-клуба? Или вещевой ячейки в супермаркете? Или вообще не иметь замка? Так более вероятна встреча. Так ты универсален и доступен многим. Но почему-то, когда я думаю про ячейки в супермаркете, у меня возникает ощущение опустошения и грусти. А у вас? В такую ячейку не положишь что-то ценное. И ее замок могут открыть многие. Прийти и уйти, оставляя царапины.

Поэтому мне кажется смелостью и мудростью допустить в свое сознание такую мысль, что где-то есть ключ, подходящий именно к твоему замысловатому замку. Без необходимости глобально чем-то жертвовать или становиться удобным, чтобы быть любимым. А просто узнавать себя лучше, радоваться и даже ничего не ждать. Просто жить, наслаждаясь моментом. И кто знает...опубликовано econet.ru

Автор Датешидзе Аглая

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