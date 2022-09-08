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Главный критерий здоровых отношений

Источник: pticavpolete.com 08 сентября 2022 7226
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Я много пишу о любви и любовной зависимости, но надеюсь, вы понимаете, что не все отношения надо “лечить”. Даже если отношения далеки от безусловного принятия и в них нет бессловесной коммуникации, они могут быть здоровыми и нормальными. 

Главный критерий здоровых отношений

Если в отношениях можно высказываться и быть услышанным, если мнение другого принимается без осуждения и клише, если вы чувствуете себя надежно и уверенно, то отношения можно развивать. Если вам в отношениях спокойно, комфортно, если эмоционально большую часть времени стабильно, если вы просыпаетесь в хорошем настроении с желанием приготовить кофе партнеру, если вы засыпаете с ощущением душевного благополучия, то не стоит разгонять тему “у нас любовь или привычка? любовь или зависимость?”

Не нужно менять то, что работает

Вам хорошо – и это главный критерий здоровых отношений. Не нужно ремонтировать и менять то, что работает.

Еще один момент. Многие воспринимают стиль отношений, при котором один партнер унижает другого или даже поднимает руку, нормальным. Для кого-то такой контакт неприемлем, для другого – привычный сценарий. И даже в этом случае что-либо менять стоит тогда, когда вы недовольны, неудовлетворены своим состоянием.

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Если для вас по-другому совместная жизнь не представляется, то и трогать не нужно. Невозможно всех сделать счастливыми по единому образцу, привести к счастью целостности и гармонии. Может, для кого-то эмоциональные качели – гармония?

Главный критерий здоровых отношений

В некоторых отношениях созависимость может быть выражена так незначительно, что это не мешает людям жить счастливо. Так и на здоровье! В каких-то – совместная жизнь превращается в ад. Проблемы тяжелой созависимости не рассасываются сами собой. Личностным особенностям подыгрывают еще общественные установки, где нарушение границ личности считается нормальным и поощряемым. “Мы же семья”, поэтому можно и телефон проверять, и переписку читать, и требовать отчета о местонахождении.

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В отношениях некоторые вещи могут происходить, но исключительно по доброй воле хозяина границ, а не под манипуляциями. Если вы все это осознаете и страдаете от этого, то есть почва для обсуждения. В общем, если вам хорошо, то не имеет значения, как вы это назовете. Так же, как не имеет значения название того, когда вам в отношениях плохо и мучительно. Важно, что жить надо в счастье, каким бы оно лично для вас не было. опубликовано econet.ru

Лилия Ахремчик

Иллюстрации ©Giselle Vitali

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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