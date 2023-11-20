«Голая правда Любви» – неприлично простое объяснение главного чувства

Любовь... Пожалуй, нет другого понятия, в которое бы вкладывали столько всякого разного. Возможно, у каждого из миллиардов живущих свой, особенный смысл этого слова. Или даже множество смыслов, в зависимости от объекта любви, ситуации и настроения.

У меня тоже есть версия того, что такое любовь. Она ни в коем случае не претендует на звание «истины в последней инстанции», но интересна другой фишкой – разумным объяснением того, почему граней любви больше, чем звёзд на ясном небе в горах.

Что такое любовь?

Ключи к Любви

Ключ 1: Любовь – это всегда нечто между тем, кто любит и тем, кого любят. Даже когда кто-то любит себя. Тогда сознание любит тело, к примеру.

Ключ 2: Допустим, что идеальная любовь – это идеальные отношения субъекта к объекту. Идеальное восприятие любящим предмета любви.

Ключ 3: Как водится, идеал недостижим. Следовательно, все любящие приближены к нему в разной степени, с разных сторон. Отсюда и такая громаднейшая палитра пониманий любви.

Обнажённая простота

Итак, осмысливши вышеизложенное, прихожу к выводу, что любовь чистая, голая, идеальная – это естественное, базовое отношение к кому-либо, восприятие кого-либо.

Какие же «одежды» искажают сие восприятие? О, их превеликое множество! Страсти, желания, эмоции, убеждения, мысли и прочее, прочее, прочее... Иными словами, все мы рождаемся и живём в атмосфере-среде любви, замутнённой нашим собственным восприятием мира, себя и других.

Переживая опыт относительно чистой любви, человек испытывает уникальное состояние отсутствия чего-либо между собой и тем, кого любит. Тогда в принципе нет никакого «между»! Нет ни времени, ни пространства, ни тел, ни направлений. И это различается с обычной близостью двух крепко обнявшихся, обнажённых людей, при котором восприятие времени-тела-пространства изменяется, но остаётся в том или ином виде.

Нет ничего, кроме…

В рамках этой гипотезы приобретают особый, конкретный смысл такие фразы как: "Нет ничего, кроме любви", "Бог есть любовь" и т.п. Вот представьте белую школьную доску, изрисованную во все цвета радуги. Теперь тщательно всё сотрите с неё, будто готовя к следующему уроку. Но кое-что всё же останется – сама белизна доски! Таким же образом, если стереть из восприятия чувства, мысли, страсти, желания и всё остальное, то останется базовое, вечное, совершенное – «голая» правда Любви.опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

Изображения в статье Андре Кон (Andre Kohn)

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