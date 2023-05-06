Гормональная азбука эмоций

О гормонах и нейромедиаторах и про их роли и функции в человеческом организме.

Не секрет, что поведение человека напрямую зависит от химических процессов, проходящих в данную секунду в его организме. То, что мы едим, как часто и что мы пьём, даже то, чем и как мы дышим, как мы спим, в каком темпе совершаем движения – это всё делает нас разными по внутреннему «составу».

Гормоны и эмоции

И самый яркий симбиоз в природе – это беременная мама и её будущий ребёнок. Единая химия в этот период изучается перинатальной психологией, тремя её периодами: пренатальным ( с момента 22 недели развития плода до начала родов, инранатальная ( во время родов) и ранняя неонатальная ( первая неделя жизни ребёнка). Если говорить о болезнях ребёнка эти периоды, то все психологические аспекты решаются с мамой и папой (а так же с другими членами семьи - куда же мы без них!!!)

Теперь немного об азбуке гормонов. Существует три типа веществ, регулирующих взаимодействие мозга и тела: нейромедиаторы, нейропептиды и гормоны. Все эти вещества получили название лигандов (от латинского «ligare» – связывать). С их помощью мозг оказывает воздействие на клетку, и происходит это за тысячные доли секунды.

Такие лаконичные и исчерпывающие таблички мне рекомендовала врач – психотерапевт из Иркуртска, врач психосоматолог Софья Витальевна Зеленкова.

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Настроение: серотонин – гормон радости

Серотонин – это нейромедиатор – одно из веществ, являющихся химическим передатчиком импульсов между нервными клетками человеческого мозга. Восприимчивые к серотонину нейроны расположены практически по всему мозгу. Трудно переоценить ту роль, которую выполняет серотонин в человеческом организме: в передней части мозга под воздействием серотонина стимулируются области, ответственные за процесс познавательной активности. Поступающий в спинной мозг серотонин, положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. Это состояние можно охарактеризовать фразой "горы сверну". И, наконец, самое главное – повышение серотонинэргической активности создает в коре головного мозга ощущение подъема настроения.

Для того чтобы серотонин вырабатывался в нашем организме, необходимы две вещи:

поступление с пищей аминокислоты триптофана – так как именно она нужна для непосредственного синтеза серотонина в синапсах

поступление глюкозы с углеводной пищей

Мелатонин – гормон вырабатывающийся в эпифизе ( шишковидной железе), антипод серотонину.

Именно низкая освещённость и, как следствие, высокая выработка мелатонина, являются основными причинами сезонной депрессии. Вспомните эмоциональный подъём, когда зимой выдаётся ясный погожий день. Теперь вы знаете, почему это происходит – в этот день у вас снижается мелатонин, и повышается серотонин.

Замечу, что мелатонин ( гормон грусти)вырабатывается не сам по себе – а из серотонина. И в то же время, сам притупляет его выработку. На этих, почти диалектических "единстве и борьбе противоположностей" и устроен внутренний механизм саморегуляции циркадных ритмов. Именно поэтому в состоянии депрессии, люди страдают бессонницей – для того, чтобы погрузиться в сон, нужен мелатонин, а без серотонина его никак не получить.

Рассмотрим ещё один нейромедиатор – дофамин (или допамин) – вещество группы фенилэтиламинов. Тяжело переоценить роль дофамина в организме человека – как и серотонин, он выступает в качестве нейромедиатора и гормона одновременно. От него косвенно зависят и сердечная деятельность, и двигательная активность, и даже рвотный рефлекс ( гормон отвращения). Уровень дофамина достигает максимума во время таких действий, как еда и секс. Считается, что дофамин также участвует в процессе принятия человеком решений.

Адреналин и норадреналин

Но далеко не все жизненно важные процессы управления человеческим организмом проходят в головном мозге. Надпочечники – парные эндокринные железы всех позвоночных также играют большую роль в регуляции его функций. Именно в них вырабатываются два важнейших гормона: адреналин и норадреналин. норадреналин – гормон ярости, а адреналин – гормон страха.

Эндогенные опиаты (эндорфины, энкефалины)

Вырабатываются в продолговатом мозге. Это семейство эндорфинов, и самый распространённый из них – бета-эндорфин.

Эндорфины были открыты в 70-х годах прошлого века, когда европейские ученые стали исследовать механизмы обезболивающего действия китайской системы иглоукалывания. Было обнаружено, что при введении в организм человека медикаментов, блокирующих обезболивающее действие наркотических анальгетиков, эффект обезболивания методом иглоукалывания исчезает.

Вот такие мы изнутри, со своими гормонами, непохожие по составу крови и строению скелета, но что помешает нам выслушать и понять друг друга, поддержать и попытаться найти причину, выбрать из сотни свой вектор, свой путь, доставляющий радость в жизни.

Ниже таблица, которая подробно описывает и доказывает то, что внутри каждого из нас расположена колоссальная биохимическая лаборатория, производящая великолепные природные химические препараты доступные и бесплатные, безвредные и индивидуально подобранные в дозировке, приписанной самым главным лечащим врачом в нашей жизни – нашим организмом.

Таблица гормонов и нейромедиаторов и их роли и функции в человеческом организме.

Гормоны и нейромедиаторы Роль и функции в организме Адреналин Катаболизм, распад жиров, питание сердца. Усиление кровоснабжения головного мозга, тревога, напряжение, бодрствование, противоаллергическое, противовоспалительное, повышение числа и активности тромбоцитов Мелатонин Регуляция сна и бодрствования. Депрессия, печаль Окситоцин Привязанность, любовь, верность, сексуальное возбуждение, сокращение мышц матки, усиление лактации, антагонизм гормонам стресса. Вазопрессин Поиск партнёра, моногамность, отцовский инстинкт, кровоостанавливающий эффект, повышение АД, увеличение объёма воды в организме. Эндорфины Снижение болевого ощущения, защитная реакция на стресс. Серотонин Сон – бодрствование, настроение, память, аппетит, регуляция болевых импульсов, центральная терморегуляция, либидо, агрессивные и мотивационные реакции, сексуальное поведение, активация скелетной мускулатуры, регенерация мозга. Ацетилхолин Возбуждающий медиатор, контроль психических и моторных функций, обучение. Дофамин Регуляция поведенческих и эмоциональных реакций, регуляция двигательной активности, регуляция центра рвоты. Гистамин Контроль просыпания. Питуитринная гормональная секреция. ГАМК Тормозной медиатор, регулятор возбуждения. Глутаминовая кислота Регулятор возбуждения. Норадреналин Бдительное внимание, настройка на опасность, обучение, память, сон.

Связь эмоций и гормонов в организме.

Эмоция Гормоны, вырабатывающиеся в этот момент в организме человека радость Эндорфины, серотанин, дофамин печаль Мелатонин обида Всё, что есть в страхе, злости, возбуждении и печали нежность Окситоцин, вазопрессин, фенилэтиламин гнев Норадреналин стыд Адреналин отвращение Ацетилхолин, гистамин страх Адреналин возбуждение Эстрогены и андрогены, ферамоны

А пациентом у этого врача являемся мы сами, с нашими сознательными и бессознательными запросами к нему. Наше тело не живёт отдельно от нас. Оно послушно выполняет роль уборщика, каждый день и ночь наводя порядок и чистоту, послушно выполняя указания сверху. Мне очень понравилась модель, предложенная Еленой Тер – Аванесян, психологом, психосоматолом на недавней Московской конференции по психосоматике.

Есть разум – это сознание наше, наш цензор и критик, судья и президент. Он исполнительный директор, правильный и очень ответственный. Есть душа – она собственница всего нашего человеческого существа. Она свободна, вольна и бесшабашна. Ей не писаны законы и правила, границы и рубежи и ей всё равно на мелочи. Ну, а наше тело – это уборщица в этом пространстве человеческого существования. Когда возникает конфликт между президентом и собственником, страдает низший чин, т. е. уборщик.

Доходчиво? Более чем.опубликовано econet

Автор Галина Яковенко

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